Nicolas Cage retorna na sequência do filme 'O Senhor das Armas'

O ator Nicolas Cage Crédito: Honopix/Folhapress

A sequência do longa O Senhor das Armas, de 2005, foi confirmada com o retorno de Nicolas Cage, segundo o Deadline. O ator irá reprisar seu papel como o traficante de armas Yuri Orlov e descobrirá que tem um filho, Anton, interpretado por Bill Skarsgård, que está seguindo seus passos no crime. O astro e o ator - que interpretou o palhaço Pennywise no filme It - A Coisa - também atuarão como produtores executivos no novo filme, novamente dirigido por Andrew Niccol.

Em comunicado, o diretor prometeu explorar mais os personagens do primeiro filme. "Platão disse muito bem - apenas os mortos viram o fim da guerra. Estou ansioso para passar mais tempo na companhia do charmoso diabo que é Yuri Orlov e agora seu filho ilegítimo - que acaba não sendo legítimo de forma alguma", disse.

Comandadas pelas Vendôme Pictures e a Saturn Films, empresa de Cage, as filmagens devem começar em outubro deste ano. Ainda não há previsão de estreia para a sequência.

Rivalidade entre pai e filho