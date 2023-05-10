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Cinema

Nicolas Cage retorna na sequência do filme 'O Senhor das Armas'

Ator vai reprisar papel como o traficante de armas Yuri Orlov e descobrirá que tem um filho, Anton, interpretado por Bill Skarsgård
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 10 de Maio de 2023 às 09:45

O ator Nicolas Cage
O ator Nicolas Cage Crédito: Honopix/Folhapress
A sequência do longa O Senhor das Armas, de 2005, foi confirmada com o retorno de Nicolas Cage, segundo o Deadline. O ator irá reprisar seu papel como o traficante de armas Yuri Orlov e descobrirá que tem um filho, Anton, interpretado por Bill Skarsgård, que está seguindo seus passos no crime. O astro e o ator - que interpretou o palhaço Pennywise no filme It - A Coisa - também atuarão como produtores executivos no novo filme, novamente dirigido por Andrew Niccol.
Em comunicado, o diretor prometeu explorar mais os personagens do primeiro filme. "Platão disse muito bem - apenas os mortos viram o fim da guerra. Estou ansioso para passar mais tempo na companhia do charmoso diabo que é Yuri Orlov e agora seu filho ilegítimo - que acaba não sendo legítimo de forma alguma", disse.
Comandadas pelas Vendôme Pictures e a Saturn Films, empresa de Cage, as filmagens devem começar em outubro deste ano. Ainda não há previsão de estreia para a sequência.
Rivalidade entre pai e filho
A trama vai explorar uma rivalidade intergeracional entre pai e filho, com Anton reunindo um exército mercenário para lutar contra os conflitos do Oriente Médio, desencadeando uma rixa com seu pai. "No mundo do O Senhor das Armas não falta munição para possibilidades de histórias que podemos contar, e estamos muito animados para contar mais uma que segue a perigosa jornada de Yuri e Anton", disse o produtor Philippe Rousselet, que também atuou no longa original.

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