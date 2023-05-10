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Temática

Viih Tube e Eliezer comemoram 1° 'mesversário' da filha Lua

Fotos da comemoração foram compartilhadas pela influenciadora no Instagram. A bebê nasceu no dia 9 de abril, em São Paulo
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 10 de Maio de 2023 às 17:25

Aniversário de filho de Viih Tube
Fotos da comemoração foram compartilhadas pela influenciadora no Instagram Crédito: Reprodução @viihtube
Viih Tube e Eliezer comemoraram o primeiro mês de vida da filha, Lua Di Felice, na terça-feira, 9. A bebê nasceu no dia 9 de abril, domingo de Páscoa, em São Paulo.
Fotos da comemoração foram compartilhadas pela influenciadora no Instagram. "Era pra ser só um bolinho, até porque é só os papais e os avós, mas a mamãe não aguenta", brincou. Ela também divulgou um vídeo com os bastidores.
Lua ganhou um bolo e uma decoração temática do filme Monstros S.A., da Disney. Ela estava vestida de Boo, enquanto os pais se fantasiaram de Mike Wazowski e Sullivan. Até os cachorros estavam fantasiados.

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