Viih Tube e Eliezer comemoram 1° 'mesversário' da filha Lua

Fotos da comemoração foram compartilhadas pela influenciadora no Instagram Crédito: Reprodução @viihtube

Viih Tube e Eliezer comemoraram o primeiro mês de vida da filha, Lua Di Felice, na terça-feira, 9. A bebê nasceu no dia 9 de abril, domingo de Páscoa, em São Paulo.

Fotos da comemoração foram compartilhadas pela influenciadora no Instagram. "Era pra ser só um bolinho, até porque é só os papais e os avós, mas a mamãe não aguenta", brincou. Ela também divulgou um vídeo com os bastidores.