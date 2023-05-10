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'BBB23': fãs de Cara de Sapato e Amanda comemoram possibilidade deles viajarem para Disney

‘Vocês perguntaram, gente, e eu não conheço a Disney, inclusive vou atrás do meu visto’, disse Amanda durante live
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 10 de Maio de 2023 às 18:36

Amanda Meirelles e Cara de Sapato posam juntos pela primeira vez após a sister vencer o BBB23
Amanda Meirelles e Cara de Sapato posam juntos pela primeira vez após a sister vencer o BBB23 Crédito: Instagram/@caradesapato
Campeã do BBB23, Amanda Meirelles fez uma live em seu perfil do Instagram na noite desta terça-feira, 9, para falar com seus milhões de seguidores. Cara de Sapato entrou na transmissão ao vivo e começou a conversar com a amiga. Os internautas foram à loucura quando ele comentou um "eu te amo", durante a live.
"Vocês perguntaram, gente, e eu não conheço a Disney, inclusive vou atrás do meu visto", disse Amanda. "Vai que alguém aí me ajuda". Com caras e bocas e brincando, Cara de Sapato perguntou: "isso foi uma indireta para mim Amanda?" A médica então respondeu, "jamais", em meio a sorrisos.
Os DocShoes, como são chamados os fãs do casal, comentaram muito a respeito da transmissão ao vivo e celebraram a possível ida dos dois para a Disney. No Twitter, muitos memes, vídeos e comentários sobre a live.

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