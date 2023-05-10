'BBB23': fãs de Cara de Sapato e Amanda comemoram possibilidade deles viajarem para Disney

Amanda Meirelles e Cara de Sapato posam juntos pela primeira vez após a sister vencer o BBB23 Crédito: Instagram/@caradesapato

Campeã do BBB23, Amanda Meirelles fez uma live em seu perfil do Instagram na noite desta terça-feira, 9, para falar com seus milhões de seguidores. Cara de Sapato entrou na transmissão ao vivo e começou a conversar com a amiga. Os internautas foram à loucura quando ele comentou um "eu te amo", durante a live.

"Vocês perguntaram, gente, e eu não conheço a Disney, inclusive vou atrás do meu visto", disse Amanda. "Vai que alguém aí me ajuda". Com caras e bocas e brincando, Cara de Sapato perguntou: "isso foi uma indireta para mim Amanda?" A médica então respondeu, "jamais", em meio a sorrisos.