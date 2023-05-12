Miss Espírito Santo será escolhida nesta sexta (12); veja as finalistas e a coroa

As 18 representantes de municípios capixabas para o Miss Universo Espírito Santo 2023 Crédito: Divulgação Miss Universo Espírito Santo

Chegou a hora de descobrir quem vai representar o Espírito Santo no Miss Universo Brasil 2023! Nesta sexta (12), às 19h30, o palco do Teatro Sesc Glória, no Centro de Vitória, receberá 18 finalistas na disputa pelo título de Miss Universo Espírito Santo 2023, em uma cerimônia aberta ao público.

Para a final da competição, a votação dos jurados e os desfiles de traje de banho e de gala definirão quem leva a coroa com 500 zircônias e 23 pedras de água marinha para a cidade natal. A peça é inspirada nas características das coroas britânicas mais clássicas e é avaliada em R$ 30 mil.

A coroa entregue à nova Miss Universo Espírito Santo é banhada em ouro branco com pedras de água marinha Crédito: Divulgação Miss Universo Espírito Santo

Presença já confirmada no evento, Joselina Cypriano, a primeira mulher eleita Miss Universo Espírito Santo, em 1955, trará para o evento o vestido original usado no concurso, há mais de 60 anos. Já Mia Mamede, a vencedora do Miss Universo Brasil 2022, passará a faixa para a nova representante capixaba.

Ao final da cerimônia, quem quiser continuar prestigiando as misses ainda poderá participar de um jantar comandado pelo chef Hugo Grassi, no Hotel Senac Ilha do Boi, mediante compra do ingresso, à venda na internet por R$ 260.

CONHEÇA AS FINALISTAS

Maíza Leite, Miss Afonso Cláudio. Crédito: Foto: Claude Coimbra

Afonso Cláudio

Nome: Maiza Leite

Maiza Leite Idade: 20 anos

20 anos Altura: 1,66m

Nicole Guedes Lobo, Miss Alfredo Chaves Crédito: Foto: Claude Coimbra

Alfredo Chaves

Nome: Nicole Guedes Lobo

Nicole Guedes Lobo Idade: 25 anos

25 anos Altura: 1,73m

Ludmila Freitas, Miss Cachoeiro Crédito: Foto: Claude Coimbra

Cachoeiro de Itapemirim

Nome: Ludmila Ricci

Ludmila Ricci Idade: 22 anos

22 anos Altura: 1,77m

Bruna Coradini Colodeti, Miss Castelo Crédito: Foto: Claude Coimbra

Castelo

Nome: Bruna Colodeti

Bruna Colodeti Idade: 23 anos

23 anos Altura: 1,70m

Esther Lima Peixoto, Miss Cariacica Crédito: Foto: Claude Coimbra

Cariacica

Nome: Esther Lima Peixoto

Esther Lima Peixoto Idade: 23 anos

23 anos Altura: 1,74m

Wanda Costa Schneider, Miss Guarapari Crédito: Foto: Claude Coimbra

Guarapari

Nome: Wanda Costa Schneider

Wanda Costa Schneider Idade: 25 anos

25 anos Altura: 1,85m

Aguina Cristina, Miss Ibatiba Crédito: Foto: Claude Coimbra

Ibatiba

Nome: Aguina Cristina

Aguina Cristina Idade: 20 anos

20 anos Altura: 1,65m

Auris Rocha é a Miss Iúna 2022 Crédito: Miss Universo Espírito Santo

Iúna

Nome: Auris Rocha

Auris Rocha Idade: 22 anos

22 anos Altura: 1,76m

Isabelle Macedo Marteli, Miss Jaguaré Crédito: Foto: Claude Coimbra

Jaguaré

Nome: Isabelle Marteli

Isabelle Marteli Idade: 23 anos

23 anos Altura: 1,69m

Ana Bisi, Miss Linhares Crédito: Foto: Claude Coimbra

Linhares

Nome: Ana Bisi

Ana Bisi Idade: 21 anos

21 anos Altura: 1,83m

Kássia Luz, Miss Muqui Crédito: Foto: Claude Coimbra

Muqui

Nome: Kássia Luz

Kássia Luz Idade: 22 anos

22 anos Altura: 1,82m

Maria Clara Soares Dutra, Miss Piúma Crédito: Foto: Claude Coimbra

Piúma

Nome: Maria Clara Soares Dutra

Maria Clara Soares Dutra Idade: 19 anos

19 anos Altura: 1,72m

Edilaine Da Silva Bruno, Miss São Domingos do Norte Crédito: Foto: Claude Coimbra

São Domingos do Norte

Nome: Edilaine Da Silva Bruni

Edilaine Da Silva Bruni Idade: 23 anos

23 anos Altura: 1,71m

Isa Corona, Miss São Mateus Crédito: Foto: Claude Coimbra

São Mateus

Nome: Isa Corona

Isa Corona Idade: 21 anos

21 anos Altura: 1,68m

Andriely Castello do Nascimento, Miss Serra. Crédito: Foto: Claude Coimbra

Serra

Nome: Andriely Castello do Nascimento

Andriely Castello do Nascimento Idade: 22 anos

22 anos Altura: 1,62m

Luana Zardo, Miss Venda Nova Crédito: Foto: Claude Coimbra

Venda Nova

Nome: Luana Zardo

Luana Zardo Idade: 19 anos

19 anos Altura: 1,63m

Bellatriz Santoliv, Miss Vila Velha Crédito: Foto: Claude Coimbra

Vila Velha

Nome: Bellatriz Santoliv

Bellatriz Santoliv Idade: 22 anos

22 anos Altura: 1,77m

Anna Beatriz Pereira de Souza, Miss Vitória Crédito: Foto: Claude Coimbra

Vitória

Nome: Anna Beatriz Pereira de Souza

Anna Beatriz Pereira de Souza Idade: 19 anos

19 anos Altura: 1,75m

SERVIÇO

MISS UNIVERSO ESPÍRITO SANTO 2023

QUANDO: Sexta (12)

Sexta (12) ONDE: Teatro Sesc Glória, na Av Jerônimo Monteiro, 428 – Centro

Teatro Sesc Glória, na Av Jerônimo Monteiro, 428 – Centro HORÁRIO: 19h30 às 22 horas

19h30 às 22 horas INGRESSOS: Plateia por R$ 100 (inteira) ou R$ 50 (meia) | Jantar VIP Misses por R$ 260, disponíveis no site da Sympla