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Concurso

Miss Espírito Santo será escolhida nesta sexta (12); veja as finalistas e a coroa

A partir das 19h30, dezoito representantes de todo o Estado disputam a coroa em cerimônia no Teatro Sesc Glória
Beatriz Heleodoro

Beatriz Heleodoro

Publicado em 12 de Maio de 2023 às 08:23

As 18 representantes de municípios capixabas para o Miss Universo Espírito Santo 2023
As 18 representantes de municípios capixabas para o Miss Universo Espírito Santo 2023 Crédito: Divulgação Miss Universo Espírito Santo
Chegou a hora de descobrir quem vai representar o Espírito Santo no Miss Universo Brasil 2023! Nesta sexta (12), às 19h30, o palco do Teatro Sesc Glória, no Centro de Vitória, receberá 18 finalistas na disputa pelo título de Miss Universo Espírito Santo 2023, em uma cerimônia aberta ao público.
Neste ano, mulheres casadas e as que tem filhos também podem concorrer à coroa pela primeira vez na história. Mulheres trans também podem se candidatar, o que se torna novidade uma vez que a coordenação nunca anunciou a possibilidade, apesar de dizer que nunca foi proibido.
Para a final da competição, a votação dos jurados e os desfiles de traje de banho e de gala definirão quem leva a coroa com 500 zircônias e 23 pedras de água marinha para a cidade natal. A peça é inspirada nas características das coroas britânicas mais clássicas e é avaliada em R$ 30 mil.
A coroa entregue à nova Miss Universo Espírito Santo é banhada em ouro branco com pedras de água marinha
A coroa entregue à nova Miss Universo Espírito Santo é banhada em ouro branco com pedras de água marinha Crédito: Divulgação Miss Universo Espírito Santo
Presença já confirmada no evento, Joselina Cypriano, a primeira mulher eleita Miss Universo Espírito Santo, em 1955, trará para o evento o vestido original usado no concurso, há mais de 60 anos. Já Mia Mamede, a vencedora do Miss Universo Brasil 2022, passará a faixa para a nova representante capixaba.
Ao final da cerimônia, quem quiser continuar prestigiando as misses ainda poderá participar de um jantar comandado pelo chef Hugo Grassi, no Hotel Senac Ilha do Boi, mediante compra do ingresso, à venda na internet por R$ 260.

CONHEÇA AS FINALISTAS

Maíza Leite, Miss Afonso Cláudio.
Maíza Leite, Miss Afonso Cláudio. Crédito: Foto: Claude Coimbra
  • Afonso Cláudio
  • Nome: Maiza Leite
  • Idade: 20 anos
  • Altura: 1,66m
Nicole Guedes Lobo, Miss Alfredo Chaves
Nicole Guedes Lobo, Miss Alfredo Chaves Crédito: Foto: Claude Coimbra
  • Alfredo Chaves
  • Nome: Nicole Guedes Lobo
  • Idade: 25 anos
  • Altura: 1,73m
Ludmila Freitas, Miss Cachoeiro
Ludmila Freitas, Miss Cachoeiro Crédito: Foto: Claude Coimbra
  • Cachoeiro de Itapemirim
  • Nome: Ludmila Ricci
  • Idade: 22 anos
  • Altura: 1,77m
Bruna Coradini Colodeti, Miss Castelo
Bruna Coradini Colodeti, Miss Castelo Crédito: Foto: Claude Coimbra
  • Castelo
  • Nome: Bruna Colodeti
  • Idade: 23 anos
  • Altura: 1,70m
Esther Lima Peixoto, Miss Cariacica
Esther Lima Peixoto, Miss Cariacica Crédito: Foto: Claude Coimbra
  • Cariacica
  • Nome: Esther Lima Peixoto
  • Idade: 23 anos
  • Altura: 1,74m
Wanda Costa Schneider, Miss Guarapari
Wanda Costa Schneider, Miss Guarapari Crédito: Foto: Claude Coimbra
  • Guarapari
  • Nome: Wanda Costa Schneider
  • Idade: 25 anos
  • Altura: 1,85m
Aguina Cristina, Miss Ibatiba
Aguina Cristina, Miss Ibatiba Crédito: Foto: Claude Coimbra
  • Ibatiba 
  • Nome: Aguina Cristina
  • Idade: 20 anos
  • Altura: 1,65m
Auris Rocha é a nova Miss Iúna 2022
Auris Rocha é a Miss Iúna 2022 Crédito: Miss Universo Espírito Santo
  • Iúna
  • Nome: Auris Rocha
  • Idade: 22 anos
  • Altura: 1,76m
Isabelle Macedo Marteli, Miss Jaguaré
Isabelle Macedo Marteli, Miss Jaguaré Crédito: Foto: Claude Coimbra
  • Jaguaré 
  • Nome: Isabelle Marteli 
  • Idade: 23 anos
  • Altura: 1,69m
Ana Bisi, Miss Linhares
Ana Bisi, Miss Linhares Crédito: Foto: Claude Coimbra
  • Linhares
  • Nome: Ana Bisi
  • Idade: 21 anos
  • Altura: 1,83m
Kássia Luz, Miss Muqui
Kássia Luz, Miss Muqui Crédito: Foto: Claude Coimbra
  • Muqui
  • Nome: Kássia Luz
  • Idade: 22 anos
  • Altura: 1,82m
Maria Clara Soares Dutra, Miss Piúma
Maria Clara Soares Dutra, Miss Piúma Crédito: Foto: Claude Coimbra
  • Piúma
  • Nome: Maria Clara Soares Dutra
  • Idade: 19 anos
  • Altura: 1,72m
Edilaine Da Silva Bruno, Miss São Domingos do Norte
Edilaine Da Silva Bruno, Miss São Domingos do Norte Crédito: Foto: Claude Coimbra
  • São Domingos do Norte
  • Nome: Edilaine Da Silva Bruni
  • Idade: 23 anos
  • Altura: 1,71m
Isa Corona, Miss São Mateus
Isa Corona, Miss São Mateus Crédito: Foto: Claude Coimbra
  • São Mateus
  • Nome: Isa Corona
  • Idade: 21 anos
  • Altura: 1,68m
Andriely Castello do Nascimento, Miss Serra.
Andriely Castello do Nascimento, Miss Serra. Crédito: Foto: Claude Coimbra
  • Serra
  • Nome: Andriely Castello do Nascimento
  • Idade: 22 anos
  • Altura: 1,62m
Luana Zardo, Miss Venda Nova
Luana Zardo, Miss Venda Nova Crédito: Foto: Claude Coimbra
  • Venda Nova
  • Nome: Luana Zardo
  • Idade: 19 anos
  • Altura: 1,63m
Bellatriz Santoliv, Miss Vila Velha.
Bellatriz Santoliv, Miss Vila Velha Crédito: Foto: Claude Coimbra
  • Vila Velha
  • Nome: Bellatriz Santoliv
  • Idade: 22 anos
  • Altura: 1,77m
Anna Beatriz Pereira de Souza, Miss Vitória
Anna Beatriz Pereira de Souza, Miss Vitória Crédito: Foto: Claude Coimbra
  • Vitória
  • Nome: Anna Beatriz Pereira de Souza
  • Idade: 19 anos
  • Altura: 1,75m

SERVIÇO

  • MISS UNIVERSO ESPÍRITO SANTO 2023
  • QUANDO: Sexta (12)
  • ONDE: Teatro Sesc Glória, na Av Jerônimo Monteiro, 428 – Centro
  • HORÁRIO: 19h30 às 22 horas 
  • INGRESSOS: Plateia por R$ 100 (inteira) ou R$ 50 (meia) | Jantar VIP Misses por R$ 260, disponíveis no site da Sympla
*Com informações da assessoria de imprensa

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