Miss Espírito Santo será escolhida nesta sexta (12); veja as finalistas e a coroa

Chegou a hora de descobrir quem vai representar o Espírito Santo no Miss Universo Brasil 2023! Nesta sexta (12), às 19h30, o palco do Teatro Sesc Glória, no Centro de Vitória, receberá 18 finalistas na disputa pelo título de Miss Universo Espírito Santo 2023, em uma cerimônia aberta ao público.
Neste ano, mulheres casadas e as que tem filhos também podem concorrer à coroa pela primeira vez na história. Mulheres trans também podem se candidatar, o que se torna novidade uma vez que a coordenação nunca anunciou a possibilidade, apesar de dizer que nunca foi proibido.
Para a final da competição, a votação dos jurados e os desfiles de traje de banho e de gala definirão quem leva a coroa com 500 zircônias e 23 pedras de água marinha para a cidade natal. A peça é inspirada nas características das coroas britânicas mais clássicas e é avaliada em R$ 30 mil.
Presença já confirmada no evento, Joselina Cypriano, a primeira mulher eleita Miss Universo Espírito Santo, em 1955, trará para o evento o vestido original usado no concurso, há mais de 60 anos. Já Mia Mamede, a vencedora do Miss Universo Brasil 2022, passará a faixa para a nova representante capixaba.
Ao final da cerimônia, quem quiser continuar prestigiando as misses ainda poderá participar de um jantar comandado pelo chef Hugo Grassi, no Hotel Senac Ilha do Boi, mediante compra do ingresso, à venda na internet por R$ 260.
CONHEÇA AS FINALISTAS
- Afonso Cláudio
- Nome: Maiza Leite
- Idade: 20 anos
- Altura: 1,66m
- Alfredo Chaves
- Nome: Nicole Guedes Lobo
- Idade: 25 anos
- Altura: 1,73m
- Cachoeiro de Itapemirim
- Nome: Ludmila Ricci
- Idade: 22 anos
- Altura: 1,77m
- Castelo
- Nome: Bruna Colodeti
- Idade: 23 anos
- Altura: 1,70m
- Cariacica
- Nome: Esther Lima Peixoto
- Idade: 23 anos
- Altura: 1,74m
- Guarapari
- Nome: Wanda Costa Schneider
- Idade: 25 anos
- Altura: 1,85m
- Ibatiba
- Nome: Aguina Cristina
- Idade: 20 anos
- Altura: 1,65m
- Iúna
- Nome: Auris Rocha
- Idade: 22 anos
- Altura: 1,76m
- Jaguaré
- Nome: Isabelle Marteli
- Idade: 23 anos
- Altura: 1,69m
- Linhares
- Nome: Ana Bisi
- Idade: 21 anos
- Altura: 1,83m
- Muqui
- Nome: Kássia Luz
- Idade: 22 anos
- Altura: 1,82m
- Piúma
- Nome: Maria Clara Soares Dutra
- Idade: 19 anos
- Altura: 1,72m
- São Domingos do Norte
- Nome: Edilaine Da Silva Bruni
- Idade: 23 anos
- Altura: 1,71m
- São Mateus
- Nome: Isa Corona
- Idade: 21 anos
- Altura: 1,68m
- Serra
- Nome: Andriely Castello do Nascimento
- Idade: 22 anos
- Altura: 1,62m
- Venda Nova
- Nome: Luana Zardo
- Idade: 19 anos
- Altura: 1,63m
- Vila Velha
- Nome: Bellatriz Santoliv
- Idade: 22 anos
- Altura: 1,77m
- Vitória
- Nome: Anna Beatriz Pereira de Souza
- Idade: 19 anos
- Altura: 1,75m
SERVIÇO
- MISS UNIVERSO ESPÍRITO SANTO 2023
- QUANDO: Sexta (12)
- ONDE: Teatro Sesc Glória, na Av Jerônimo Monteiro, 428 – Centro
- HORÁRIO: 19h30 às 22 horas
- INGRESSOS: Plateia por R$ 100 (inteira) ou R$ 50 (meia) | Jantar VIP Misses por R$ 260, disponíveis no site da Sympla
*Com informações da assessoria de imprensa