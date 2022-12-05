Miss Universo ES abre inscrições e aceita mulheres trans, mães e casadas pela primeira vez

Miss Universo Brasil, Mia Mamede Crédito: Vitor Jubini

Estão abertas as inscrições para o Miss Universo Espírito Santo 2023. O concurso que irá eleger a mulher mais bela do Estado segue até o dia 31 de dezembro, listando as interessadas na disputa.

Neste ano, mulheres casadas e as que tem filhos também podem concorrer à coroa pela primeira vez na história. Mulheres trans também podem se candidatar, o que se torna novidade uma vez que a coordenação nunca anunciou a possibilidade, apesar de dizer que nunca foi proibido.

Segundo o novo coordenador do Miss Universo Espírito Santo, Charles Souza, as novas regras e flexibilizações do concurso vão permitir que mais mulheres com potencial possam ter a chance de representar o título do Miss Universo.

“O concurso estava privando mulheres incríveis de participar do maior evento de representatividade feminina do mundo por conta de um status social ou por ser mãe, por exemplo”

"Sobre a participação de mulheres trans, eu acho supernatural e já passou da hora desse assunto não incomodar ninguém", completou Charles, ressaltando que a nova dona do Miss Universo é uma mulher trans, a empresária tailandesa Anne Jakapong Jakrajutatip.

Para participar da fase estadual do concurso, é preciso ter entre 18 e 27 anos e preencher o formulário no link da bio do Instagram do Miss Universo Espírito Santo . Após a seleção, as mulheres selecionadas irão participar de etapas municipais e regionais entre janeiro e março. A vencedora irá representar o seu município na final do concurso, que irá acontecer no dia 12 de maio de 2023, ainda sem local definido.

Um ponto importante que Charles destaca é em relação a candidatas que optarem em concorrer por outro município. Nesse caso, o coordenador do concurso alerta que é necessário ter vínculo com o local que pretende representar, como ter morado, trabalhar, estudar ou ter algum familiar (apenas mãe, pai, avô ou avó) na região.

Miss Muqui, Miss Cachoeiro e Miss Ibatiba Crédito: Acervo particular

Vale ressaltar que, como o concurso elegeu a Miss Universo Espírito Santo 2022 por indicação, as candidatas que ganharam as etapas municipais na última edição estão confirmadas em 2023. Ibatiba, Muqui, Venda Nova do Imigrante, Cachoeiro de Itapemirim, Iúna, Jaguaré e Afonso Cláudio já possuem suas misses. Agora faltam eleger mais 11 candidatas para participar do certame estadual, que vai classificar a capixaba para Miss Universo Brasil, marcado para acontecer entre junho e agosto de 2023.

AVALIAÇÃO

De acordo com Souza, serão avaliados os seguintes requisitos: representatividade, beleza, oratória, postura e passarela. Além disso, ele pontua a importância de ter conhecimento em idiomas, principalmente o inglês. O coordenador do concurso contou em primeira mão para HZ o que os jurados esperam de uma Miss para 2023.

“A expectativa é encontrar uma mulher que represente o Espírito Santo na sua essência, com a sua verdade, mas que também tenha sua voz ativa para representar o nosso Estado de uma maneira nacional e internacional. A oratória é um dos requisitos mais importantes para uma Miss em 2023”,

Falando em expectativa, podemos dizer que, certamente, o nível do concurso aumentará ainda mais. Isso porque a Miss Universo Brasil 2022 é a Miss Espírito Santo, Mia Mamede, que trouxe a coroa para o Estado após um jejum de 68 anos. Charles disse que está confiante para a disputa do próximo ano e ressalta que vai lutar para manter o título máximo da beleza nacional em terras capixabas.

Mia Mamede levou o título de Miss Universo Brasil 2022: primeira conquista da história do ES Crédito: Reprodução/YouTube

“Estamos trabalhando muito para encontrar a melhor candidata. Eu acredito em uma dobradinha de Miss Brasil vindo novamente do Espírito Santo. O nosso Estado tem muita mulher com beleza natural e exótica, além de ter mulheres inteligentes. Acredito que a gente tem chances de continuar com a coroa do Miss Universo Brasil”, completa Charles.

Ainda segundo o coordenador, a ideia é transmitir o Miss Universo Espírito Santo ao vivo. "Estamos negociando com vários canais de televisão, mas, inicialmente, pretendemos exibir o concurso pelas redes sociais, tanto do certame estadual quanto do nacional", afirmou.

Mia Mamede foi a primeira Miss Espírito Santo a vencer a coroa de Miss Universo Brasil em 68 anos de concurso Crédito: Reprodução/ Instagram @miamamede

RETORNO DOS TRAJES TÍPICOS NO MISS BRASIL

Charles revelou que o Miss Universo Brasil decidiu retornar com os trajes típicos. Cada representante deverá apresentar uma roupa característica do seu Estado em uma das etapas da disputa nacional, que deve acontecer entre junho e agosto de 2023. A novidade despertou uma boa lembrança para os capixabas, uma vez que a Miss Espírito Santo, Amanda Recla, foi a vencedora dessa categoria em 2014 com o traje de Nossa Senhora da Penha.