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Preso em flagrante

Briga com faca termina com um homem morto e outro preso em Pancas

Publicado em

07 jun 2026 às 11:00

Uma briga com faca terminou com um homem morto e outro preso no bairro Nilton Sá, em Pancas, no Noroeste do Espírito Santo, no sábado (6). De acordo com a Polícia Militar, a vítima, que não teve o nome e a idade informados, e o suspeito, identificado como Elias Marcelino dos Passos, de 40 anos, estavam em uma residência quando o crime aconteceu. 


A companheira do suspeito contou à PM que a vítima costumava frequentar a residência do casal. Na noite do crime, a vítima, que estava sentada no muro da casa, pegou uma faca e tentou agredir Elias. O suspeito foi atingido no braço e os dois entraram em luta corporal. Ainda de acordo com a testemunha, Elias conseguiu tomar a faca e, alegando legítima defesa, atingiu a vítima com diversos golpes. Após a briga, a Polícia Militar foi acionada.


A vítima foi encontrada caída no chão, já sem vida. Segundo a perícia, o homem apresentava ferimentos na região do tórax, próximo ao coração, além de lesões na cintura, na região próxima ao braço direito e no rosto.


O suspeito, que também ficou ferido, foi socorrido e encaminhado ao Hospital Estadual Sílvio Avidos, em Colatina, sob escolta policial.


De acordo com a Polícia Civil, Elias foi autuado em flagrante por homicídio e será encaminhado ao sistema prisional após receber alta médica.

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Adrielle Mariana

Repórter / [email protected]
Adrielle Mariana
Lei Maria da Penha

Homem é preso após agredir a esposa, a enteada e filho de 2 anos em Vila Velha

Publicado em 07/06/2026 às 12:48
Ocorrência foi registrada na Delegacia Regional de Vila Velha Fernando Madeira

Um homem de 35 anos foi preso após agredir a companheira, de 38 anos, e a enteada, de 19, na madrugada deste domingo (7), no bairro Normília da Cunha, em Vila Velha. Segundo a ocorrência registrada pela Polícia Militar, a mulher desejava a separação, mas, ao saber disso, o homem atingiu a esposa e a filha dela com socos e pontapés. Depois, ainda ameaçou matá-las com uma faca.


O homem ainda jogou o aparelho celular da mulher no chão, que minutos depois pegou fogo e explodiu enquanto os militares observavam o aparelho. A mulher informou também que o companheiro agrediu o filho do casal de dois anos, entortando o braço da criança que foi socorrida pelo Samu.


O suspeito foi preso em flagrante e encaminhado à Delegacia Regional de Vila Velha. 


De acordo com a Polícia Civil, ele foi autuado em flagrante por praticar vias de fato, ameaça (2x) e dano qualificado, todos na forma da Lei Maria da Penha. Após os procedimentos de praxe, ele foi encaminhado ao sistema prisional.

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Caroline Freitas

Repórter / [email protected]
Caroline Freitas
Mandado de prisão

Suspeito de matar madrasta a tiros é preso em Cachoeiro

Publicado em 06/06/2026 às 08:20
Suspeito de matar madrasta a tiros foi preso em Cachoeiro de Itapemirim
Montagem A Gazeta | Arquivo Pessoal

Um homem suspeito de matar a madrasta a tiros foi preso na noite de sexta-feira (5) no bairro Gilson Carone, em Cachoeiro de Itapemnirim, no Sul do Espírito Santo. A Polícia Militar informou que Paulo César de Almeida Júnior foi encontrado em frente a um bar e tentou fugir. Ele já tinha mandado de prisão contra si pelo crime e estava acompanhado de um homem que também era procurado por tráfico de drogas. Os dois foram detidos no local e levados para a delegacia.


Paulo César estaria envolvido no assassinato de Flaviana Granzieiri, de 46 anos, ocorrido no dia 15 de maio no mesmo bairro. Ela foin socorrida e levada para uma Unidade de Pronto Atendimento, mas não resistiu aos ferimentos. No dia seguinte, a família da vítima contiu para a TV Gazeta Sul que o suspeito teria cometido o crime a mando da própria mãe. Assim que Flaviana foi atingida, o companheiro dela ainda teria ligado para o filho da mulher e pedido perdão pelo ato de Paulo.


De acordo com a Secretaria de Estado da Justiça, o suspeito já tinha passagens pelo sistema prisional pelos crimes de roubo e homicídio.


A Polícia Civil informou que Paulo César, de 26 anos, teve um mandado de prisão por feminicídio cumprido contra ele. O outro suspeito, de 31 anos, foi preso em cumprimento a um mandado por tráfico de drogas. Ambos foram encaminhados ao sistema prisional.

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Carol Leal

Repórter / [email protected]
Carol Leal
Fatalidade

Motorista morre após carro sair da pista e capotar em ribanceira em Iúna

Publicado em 05/06/2026 às 16:42
Clenilson Pires Sindra, 43 anos, morreu após o carro dele capotar em ribanceira em Iúna
Clenilson Pires Sindra, 43 anos, morreu após o carro dele capotar em ribanceira em Iúna Montagem A Gazeta | Redes sociais; Arquivo pessoal

Um motorista morreu em um acidente na localidade de Serrinha, em Iúna, no Caparaó do Espírito Santo. A Polícia Militar explicou que o carro que ele dirigia saiu da pista e capotou em uma ribanceira na manhã desta sexta-feira (5)Clenilson Pires Sindrade 43 anos, estava sozinho no veículo.


A perícia da Polícia Científica encaminhou o corpo da vítima para a Seção Regional de Medicina Legal, em Venda Nova do Imigrante. Segundo a Polícia Civil, as circunstâncias do caso serão investigadas pela Delegacia de Iúna.

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Carol Leal

Repórter / [email protected]
Carol Leal
Bairro Aeroporto

Carro invade pizzaria e mulher fica ferida em Guarapari

Publicado em 05/06/2026 às 11:52

Uma mulher ficou ferida após um motorista perder o controle do carro, quebrar um poste e invadir uma pizzaria no bairro Aeroporto, em Guarapari. O caso aconteceu no início da madrugada desta sexta-feira (5).


A Polícia Militar informou que a mulher foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros. Já o condutor do veículo, segundo a PM, fugiu do local.


Não houve acionamento das polícias Civil ou Científica.

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Caroline Freitas

Repórter / [email protected]
Caroline Freitas
Acidente

Motorista bate caminhão em pés de eucaliptos e capota em Muqui

Publicado em 05/06/2026 às 11:20
Motorista bate em eucaliptos e capota em Muqui
Motorista bate em eucaliptos e capota em Muqui Redes sociais

Um motorista capotou com o caminhão que dirigia na noite de quinta-feira (4) na ES 177, rodovia que liga Muqui a Mimoso do Sul, no Sul do Espírito Santo. Segundo informações apuradas pelo repórter Gustavo Ribeiro, da TV Gazeta Sul, o motorista perdeu o controle da direção em uma curva e bateu em pés de eucaliptos.


O acidente aconteceu na região de Cachoeirinha, que fica em Muqui. De acordo com o Corpo de Bombeiros, que chegou a ir ao local, a vítima já havia sido socorrida por populares. 

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Beatriz Caliman

Repórter / [email protected]
Beatriz Caliman
Acidente

Carreta com bloco de pedra tomba às margens da BR 101 em Itapemirim

Publicado em 05/06/2026 às 10:41
Carreta com bloco de pedra tomba na BR 101 em Itapemirim
Carreta com bloco de pedra tomba na BR 101 em Itapemirim Redes sociais

Uma carreta transportando um bloco de pedra tombou às margens da BR 101, em Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, nesta sexta-feira (5), no km 407,5, sentido Rio de Janeiro. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, o motorista não se feriu e o trânsito flui normalmente.

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Beatriz Caliman

Repórter / [email protected]
Beatriz Caliman
BR 101

Homem é preso com arma escondida e criança sem responsável em carro em Rio Novo do Sul

Publicado em 05/06/2026 às 09:29
Arma é apreendida em Rio Novo do Sul
Arma é apreendida em Rio Novo do Sul Divulgação/ PRF

Um homem foi preso pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) com uma arma de fogo escondida dentro do carro na BR 101 em Rio Novo do Sul, no Sul do Espírito Santo, na tarde de quinta-feira (4). Ainda de acordo com a polícia, havia uma criança no veículo e ela não estava na companhia de seu responsável legal.


A ação aconteceu durante a fiscalização na BR 101 e a arma, um revólver calibre 38, com munições, estava escondido no interior do carro. Segundo a PRF, o motorista não apresentou documentação de porte da arma e ele acabou autuado pelo crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido.


O homem foi preso e encaminhado à Delegacia da Polícia Civil. O Conselho Tutelar foi acionado para garantir a proteção da criança até a localização de familiares responsáveis. A Polícia Civil informou que o suspeito, de 36 anos, foi levado para a Delegacia Regional de Itapemirim onde foi autuado em flagrante por porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e liberado para responder em liberdade, após o recolhimento da fiança arbitrada pela autoridade policial da Central de Teleflagrante.

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Beatriz Caliman

Repórter / [email protected]
Beatriz Caliman
Km 164

Acidente entre carros e carreta deixa dois mortos na BR 101, em Linhares

Publicado em 04/06/2026 às 20:02
Segundo a PRF, o trânsito na região foi afetado por cause flui pelas laterais da pista
As vítimas estavam no carro; dinâmica do acidente ainda não foi informada pela PRF Reprodução | Leitor A Gazeta

Um acidente envolvendo dois carros e uma carreta deixou duas pessoas mortas no km 164 da BR 101, em Bebedouro, Linhares, no Norte do Espírito Santo, nesta quinta-feira (4). 


Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente aconteceu por volta das 18h30. Informações preliminares indicam que um Fiat Strada, onde estavam as vítimas, seguia no sentido Linhares quando foi atingido na traseira por um Chevrolet Cruze.


Após a batida, o Fiat Strada invadiu a pista contrária e bateu de frente com a carreta. Após o acidente, o motorista do Cruze não foi encontrado no local, mas acabou preso em seguida pela Polícia Civil.

Vítimas estavam em um Fiat Strada, que ficou completamente destruído
 Reprodução

Vítimas

As vítimas eram dois trabalhadores rurais. Eles foram identificados como Romildo Monteiro da Conceição, de 44 anos, e Edilson da Trindade da Silva, de 50. Eles trabalhavam em uma fazenda na região e voltavam para o Centro de Linhares no momento do acidente.


Um deles ficou preso às ferragens, e equipes de resgate do Corpo de Bombeiros atuaram no desencarceramento.


A rodovia foi parcialmente interditada para o trabalho de socorristas e das polícias. O acidente provocou congestionamento nos dois sentidos da via, com formação de filas de veículos.


Com informações de Ana Elisa Bassi, do g1ES

Acidente aconteceu na noite de quinta-feira (4), na altura do km 164 da BR 101, em Bebedouro, Linhares
Vítimas estavam em uma picape que foi atingida por outro carro, rodou na pista e colidiu de frente com uma carreta na BR 101 Acervo familiar

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Adrielle Mariana

Repórter / [email protected]
Adrielle Mariana
Prejuízo

Carro fica destruído após pegar fogo às margens da BR 101, em Linhares

Publicado em 04/06/2026 às 19:26
Incêndio aconteceu na tarde desta quinta-feira (4)
Fogo foi combatido pelo Corpo de Bombeiros. Ninguém ficou ferido Viviane Maciel

Um Jeep Renegade pegou fogo às margens da BR 101, próximo ao bairro Canivete, em Linhares, no Norte do Espírito Santo, nesta quinta-feira (4). De acordo com informações apuradas pela repórter Viviane Maciel, da TV Gazeta Norte, no veículo estavam o motorista e a esposa dele. Nenhum dos dois ficou ferido.


O homem contou que os dois seguiam em direção ao Patrimônio da Lagoa quando percebeu que o motor do carro começou a pegar fogo. Ao notar as chamas, o motorista encostou o carro às margens da rodovia. Em seguida, ele e a esposa saíram do veículo. O homem ainda tentou controlar o incêndio com um extintor, mas, segundo ele, o fogo se alastrou rapidamente.


As chamas foram controladas pelo Corpo de Bombeiros.

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Publicado em 04/06/2026 às 18:11
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Adrielle Mariana
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