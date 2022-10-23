Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Beleza

Miss Universo Espírito Santo deve acontecer entre março e maio de 2023

Informação foi repassada pelo empresário e comunicador Charles Souza, novo coordenador do certame que escolherá a representante do Estado no Miss Universo Brasil
Gustavo Cheluje

Gustavo Cheluje

Publicado em 23 de Outubro de 2022 às 09:00

Miss Universo Brasil, Mia Mamede desembarcou no Espírito Santo nesta quarta-feira (27)
A sucessora de Mia Mamede como Miss Universo Espírito Santo será escolhida em um concurso que deve acontecer entre março e maio de 2023 Crédito: Vitor Jubini
Ainda curtindo a primeira coroa do Espírito Santo em 60 anos de Miss Universo Brasilcom a vitória de Mia Mamede em julho, os capixabas já podem ir se preparando para a escolha da nova representante da beleza estadual.
Segundo adiantou ao "HZ", Charles Souza, empresário, comunicador e novo coordenador do Miss Universo Espírito Santo, o certame estadual deve acontecer entre abril e maio de 2023, em local ainda a ser definido.
"Queremos um prazo maior para preparar a candidata do Espírito Santo. Sabemos que o novo conceito de miss vai muito  além da beleza física. Precisa ser uma mulher engajada socialmente, com boa oratória e conhecimento amplo de língua estrangeira, especialmente o inglês. A preparação psicológica para a disputa nacional também é importante. Por isso, quanto antes elegermos a nossa candidata, maior será o tempo de sua preparação para o Miss Universo Brasil", afirma Souza.
Charles está há alguns anos tralhando com o mundo miss. O comunicador foi apresentador do Miss Universo Espírito Santo em 2021, em evento que coroou Eduarda Braum, e também organizou alguns certames municipais, como os misses Cachoeiro de Itapemirim e Muqui 2022, em abril deste ano.
Conforme o empresário, o convite para assumir a coordenação partiu de Marthina Brandt, diretora-geral da franquia Miss Universo Brasil.
"Ela pesquisou minha jornada, especialmente os eventos artísticos e as lives que produzi, além do meu envolvimento com o mundo miss. Será um grande desafio, mas sinto que estou pronto para encará-lo", acena o rapaz, que anunciou a nova empreitada pelas redes sociais.
Charles já traça planos para o próximo certame estadual. "Estou organizando uma equipe para focarmos nas seletivas municipais. Já temos as representantes de Muqui (Kassia Luz), Cachoeiro de Itapemirim (Ludmila Freitas) e Ibatiba (Aguina Cristina). Nossa ideia é lançarmos o concurso estadual com cerca de 18 municípios. Venda Nova do Imigrante, Afonso Cláudio, Iúna e Jaguaré, também devem participar. Nosso foco agora será voltado para Vitória, Vila Velha, Serra, Cariacica, Guarapari, Linhares, Colatina, São Mateus e algumas cidades do Litoral Sul do Estado", enumera. 
Souza afirma que a ideia é transmitir o Miss Universo Espírito Santo ao vivo. "Também vamos negociar com os canais de televisão, mas, inicialmente, pretendemos exibir o concurso pelas redes sociais, tanto do certame estadual quanto do nacional", complementa.

Veja Também

Miss Brasil 2022, Mia Mamede fala de namoro e preparativos para o Miss Universo

Miss Universo Brasil Mia Mamede desfila para marca capixaba em Nova York

Mia Mamede retorna a Vitória após vencer Miss Universo Brasil

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Miss Brasil Miss Espírito Santo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Monark, apresentador e youtuber
MP-SP volta atrás e pede condenação de Monark por fala sobre nazismo
Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, durante a 1ª Reunião da Mobilização Progressista Global, realizado na Feira de Barcelona.
Países que criaram a ONU para garantir a paz viraram senhores da guerra, diz Lula
Imagem de destaque
'Estou em modo sobrevivência': por que ter trabalho na Argentina não é seguro contra pobreza

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados