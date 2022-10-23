Miss Universo Espírito Santo deve acontecer entre março e maio de 2023

A sucessora de Mia Mamede como Miss Universo Espírito Santo será escolhida em um concurso que deve acontecer entre março e maio de 2023 Crédito: Vitor Jubini

Espírito Santo em 60 anos de Miss Universo Brasil, Ainda curtindo a primeira coroa doem 60 anos de com a vitória de Mia Mamede em julho , os capixabas já podem ir se preparando para a escolha da nova representante da beleza estadual.

Segundo adiantou ao "HZ", Charles Souza, empresário, comunicador e novo coordenador do Miss Universo Espírito Santo, o certame estadual deve acontecer entre abril e maio de 2023, em local ainda a ser definido.

"Queremos um prazo maior para preparar a candidata do Espírito Santo. Sabemos que o novo conceito de miss vai muito além da beleza física. Precisa ser uma mulher engajada socialmente, com boa oratória e conhecimento amplo de língua estrangeira, especialmente o inglês. A preparação psicológica para a disputa nacional também é importante. Por isso, quanto antes elegermos a nossa candidata, maior será o tempo de sua preparação para o Miss Universo Brasil", afirma Souza.

Charles está há alguns anos tralhando com o mundo miss. O comunicador foi apresentador do Miss Universo Espírito Santo em 2021, em evento que coroou Eduarda Braum , e também organizou alguns certames municipais, como os misses Cachoeiro de Itapemirim e Muqui 2022, em abril deste ano.

Conforme o empresário, o convite para assumir a coordenação partiu de Marthina Brandt, diretora-geral da franquia Miss Universo Brasil.

"Ela pesquisou minha jornada, especialmente os eventos artísticos e as lives que produzi, além do meu envolvimento com o mundo miss. Será um grande desafio, mas sinto que estou pronto para encará-lo", acena o rapaz, que anunciou a nova empreitada pelas redes sociais.

Charles já traça planos para o próximo certame estadual. "Estou organizando uma equipe para focarmos nas seletivas municipais. Já temos as representantes de Muqui (Kassia Luz), Cachoeiro de Itapemirim (Ludmila Freitas) e Ibatiba (Aguina Cristina). Nossa ideia é lançarmos o concurso estadual com cerca de 18 municípios. Venda Nova do Imigrante, Afonso Cláudio, Iúna e Jaguaré, também devem participar. Nosso foco agora será voltado para Vitória, Vila Velha, Serra, Cariacica, Guarapari, Linhares, Colatina, São Mateus e algumas cidades do Litoral Sul do Estado", enumera.