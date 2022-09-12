Miss Universo Brasil Mia Mamede desfila para marca capixaba em Nova York

A empresária Julia Loyola e a Miss Universo Brasil 2022, Mia Mamede Crédito: Divulgação

Vestindo um macacão azul, a Miss Universo Brasil 2022, Mia Mamede abriu o desfile da marca capixaba ATITÚ neste sábado, na New York Fashion Week. o desfile aconteceu em um rooftop no Soho, e a diretora criativa e fundadora da marca, Júlia Loyola, apresentou em primeira mão no evento sua nova coleção ‘Requinte Urbano’.

A Miss desfilou com exclusividade para a marca, da qual ela já era cliente e fez alguns trabalhos de modelo antes mesmo de se tornar Miss. “Admiro muito a Júlia, jovem, empresária, empreendedora, uma mulher que corre atrás dos sonhos. Muito parecida comigo. Quero muito ver o Espírito Santo protagonista no Brasil e no mundo. E sem dúvidas estar neste desfile marcou ainda mais esse meu objetivo de levar meu estado e o Brasil além das fronteiras. Foi lindo participar deste momento tão importante para a Júlia e para mim, desfilar para uma marca da minha cidade em um dos maiores eventos de moda do mundo. Foi uma parceria de duas capixabas, duas brasileiras, que tem esse sonho de representar o Brasil pelo mundo”, conta Mia.

Capixabas na plateia da New York Fashion Week: Janaina Gurgel, Lolo Torres, Livia Torres e Lara Martinelli Crédito: Divulgação

Para a diretoria criativa Júlia Loyola, uma palavra descreve o dia de ontem: ‘emocionante’. “A ficha demorou a cair que tudo aquilo estava acontecendo. Que em um ano eu estava ali, diante do meu terceiro desfile internacional e segunda vez convidada para o New York Fashion Week. E ter a Mia no nosso desfile me deixou ainda mais ansiosa por esse momento. Porque nossos olhos brilham por nossos sonhos e objetivos. Eu fiz questão que ela abrisse e fechasse o desfile. Porque ela faz parte da história ATITÚ também. Foi verdadeiro, foi intenso. E o público sentiu isso. Parecia final de Copa do Mundo ver tantas clientes e pessoas na plateia gritando e batendo palmas pela minha marca, por aquele momento. E não foi só uma Miss abrindo e fechando um desfile. Foi ‘A MIA’, foi uma Amiga ATITÚ, e por isso foi uma vitória conjunta, das mulheres, do Espírito santo, do Brasil”, falou emocionada a empresária.

Mia e Julia entraram juntas na passarela para encerrar o desfile, Mia com a sua faixa de Miss Universo Brasil e Julia com a bandeira do país. "Isso era muito especial para mim e para ela. Eu sou Miss para representar o Brasil, então, quando conversamos sobre isso (entrar com a faixa e a bandeira), eu disse: com certeza. É importante mostrar essa brasilidade para o mundo", contou Mia. Além disso, a Miss fez questão de reforçar a representatividade que o desfile traz: "Nós duas somos jovens, empreendedoras, capixabas e estamos representando o Brasil em Nova York. Olha que incrível!".

A coleção, chamada ‘Requinte Urbano’, lançada no desfile, tem 30 peças no total, com variações de cores, predominando o laranja e o azul. Pela primeira vez, a marca apostou em peças de seda pura, além de trazer linho sustentável, que é a marca registrada da ATITÚ. Outra novidade também é a linha ‘Essenciais’, uma linha de camisaria com peças clássicas e chiques, idealizadas no conceito slow fashion, para nunca ficar de fora do guarda-roupa.

Desfile da Atitú na New York Fashion Week Crédito: Divulgação

Desfile da Atitú na New York Fashion Week Crédito: Divulgação