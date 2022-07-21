Miss Universo Brasil: "Essa coroa é nossa", diz capixaba Mia Mamede

Mia Mamede foi a primeira Miss Espírito Santo a vencer a coroa de Miss Universo Brasil em 68 anos de concurso Crédito: Reprodução/ Instagram @miamamede

Menos de 48 horas após vencer o Miss Universo Brasil, trazendo a primeira coroa para o Espírito Santo em 68 anos de concurso , a capixaba Mia Mamede conversou com "HZ", em entrevista por telefone de São Paulo, e, sempre simpática e atenciosa, disse que está realizando um sonho, que acredita também ser de boa parte dos capixabas.

"Juro para você, a ficha demorou a cair", respondeu, sem esconder a emoção. "Ainda estou avaliando o tamanho dessa conquista. O que me deixa mais orgulhosa, além de representar os capixabas, é ter visto o nome do Espírito Santo nas manchetes de todos os portais e jornais do país e, além disso, constatar que nossa terra está 'na boca do povo', no bom sentido, é claro!", ressalta.

Esse era o meu objetivo, continuar trazendo relevância para o Estado, divulgando nossas belezas e cultura. Juro que fiquei muito mais emocionada em ver o Espírito Santo 'lá no alto'. A emoção foi maior que ler o meu nome nos jornais. Sinto que foi uma conquista nossa. Essa coroa é nossa!

Entre muitos compromissos diários que fazem parte da rotina de uma Miss Universo Brasil, como sessão de fotos e entrevistas, Mia detalhou que a preparação para o Miss Universo será intensa.

"Tudo vai depender de quando e onde será a disputa. Com data e local definidos, vamos começar a nos planejar. Estamos pensando, em conjunto com a organização do Miss Universo Brasil, em focar na passarela. Terei aulas com Franklin Negrini, que treinou Julia Gama (vice-Miss Universo em 2020). Na parte estética, também vamos fazer um planejamento junto com especialistas. Sei que desejo mudar muito pouco do meu visual. Nada que faça perder minha essência".

Enquanto o certame internacional não chega, Mia Mamede planeja viajar pelo país, levando projetos sociais – muitos focados em educação – e também desenvolvendo ações que divulguem a cultura, música e religião de cada canto do Brasil.

"A ideia é divulgar o Brasil para os próprios brasileiros. É preciso que a gente se conheça mais e melhor e valorize nossas cultura e educação. Precisamos quebrar preconceitos e paradigmas, além de conhecer e respeitar nossas diferenças. E essas viagens vão começar pelo meu Estado. O primeiro lugar que quero estar é no Espírito Santo. Ainda vamos definir uma data, mas pretendemos fazer uma festa linda, até para comemorar essa tão esperada coroa", adianta.

POLARIZAÇÃO E PROTAGONISMO

Conhecida por sua perfeita oratória, domínio de cinco idiomas e capacidade de falar com precisão sobre temas espinhosos (talvez isso seja o diferencial que lhe rendeu a vitória no Miss Universo Brasil), Mia Mamede não foge de perguntas, digamos, complexas.

Sobre qual seria o papel da Miss Universo Brasil em um país polarizado e dividido politicamente, ainda mais em épocas de eleição para presidente da república, Mia Mamede diz que o melhor caminho é (sempre) a diplomacia.

"Eu, como cidadã, tenho minhas opiniões, posições e preferências, mas isso não pode influenciar minhas decisões como miss. Meu papel não é contribuir para aumentar ainda mais a polarização política na qual vivemos. Você pode ser uma miss política ou diplomática. Meus pensamentos e ações sempre vão representar a diplomacia", pontua.

Meu papel não é contribuir para aumentar ainda mais a polarização política na qual vivemos. Você pode ser uma miss política ou diplomática. Meus pensamentos e ações sempre vão representar a diplomacia

Com sua vitória, Mia Mamede – uma miss diferenciada por sua preparação e eloquência, que lhe retira do lugar-comum – acabou tendo que aprender a lidar com elogios e críticas, especialmente das redes sociais, algo corriqueiro em concursos de beleza. Serena, a capixaba afirma que tenta levar tudo com lucidez.

"Sempre haverá (críticas), especialmente por trás de perfis falsos em redes sociais. Procuro discernir bem tanta informação. Sei o meu papel e procuro ouvir opiniões e críticas construtivas, especialmente de pessoas que estão se mostrando, e, como eu, se colocando em posição de vulnerabilidade", enfatiza.

"Também recebi muito apoio de outras misses, como Monalysa Alcântara, Júlia Horta e Marthina Brandt. Inclusive, senti que tinha vencido o concurso quando, na noite da premiação, um fotógrafo nos reuniu para um click, dizendo: 'essa é a foto oficial das Misses Brasil'. Foi naquele instante que me senti incluída. A 'ficha caiu' e me mostrou que também fazia parte daquela família", declara, apontando também o apoio da ex-Miss Brasil Julia Gama como um fator de importância.

Como nova Miss Universo Brasil, Mia Mamede acredita que tem o dever de ser exemplo, de inspirar mulheres e meninas a ganhar posições de liderança na sociedade.