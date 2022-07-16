Mia Mamede leva elegância e bagagem cultural à final do Miss Brasil 2022

Espírito Santo está muito perto de ganhar sua primeira coroa de Miss Universo Brasil. E o feito pode vir com Mia Mamede, modelo, jornalista, filantropa e produtora audiovisual, classificada para o está muito perto de ganhar sua primeira coroa de. E o feito pode vir com, modelo, jornalista, filantropa e produtora audiovisual, classificada para o Top 5 do concurso , cuja finalíssima acontece na próxima terça (19), em um evento fechado em São Paulo.

A decisão será transmitida pela plataforma de streaming SoulTV, com o CanalUMiss, e no perfil do concurso no Instagram , em horário ainda a ser confirmado. As candidatas vão desfilar em traje de gala, roupa de banho e participarão da temida pergunta final.

Ao lado de Mia, ainda estão no certame Rebeca Portilho (Amazonas), Luana Lobo (Ceará), Isadora Murta (Minas Gerais) e Alina Furtado (Rio Grande do Sul). Uma das cinco representará o país no Miss Universo, em data e local a ser definido futuramente.

No intervalo de um dia repleto de ensaios de passarela e escolhas de looks - que levará para a final -, Mia, sempre simpática e com um sorriso do rosto, recebeu "HZ" para uma entrevista.

Mia Mamede é a Miss Universo ES 2022 Crédito: Carlos Alberto Silva

Focada, Mamede é considerada pelos missólogos (especialistas em concurso de beleza) como uma das candidatas mais preparadas, seja por sua elegância e desenvoltura na passarela, mas, especialmente, pela perfeita oratória. Na "bagagem", cinco idiomas fluentes (inglês, francês, espanhol, português e mandarim) e uma vasta vivência internacional, fruto dos muitos anos em que morou no exterior.

Formada em Jornalismo Audiovisual e Sócio Economia pela Universidade de Nova York, Mia saiu do Espírito Santo aos 9 anos, indo morar na Ásia com os pais. Por lá, foi Miss Dubai e deu aulas de idiomas em um projeto social na China. Também trabalhou como modelo na Europa e América do Norte. Em NY, atuou em peças na Broadway, como "Aladdin" e "Hamlet", e modelou para a marca Tiffany, famosa joalheria de luxo da Big Apple, usando um anel avaliado em R$ 3 milhões.

A capixaba também atua como apresentadora e produtora. Entre os principais trabalhos audiovisuais, estão o documentário "40 Jogadores de Futebol", em 2017, para o Fox Sports, "Hotéis Incríveis", da Globosat, em 2018, e o Réveillon de Copacabana, no Rio de Janeiro, em 2019, ao lado de Milton Cunha.

Miss Universo Espírito Santo, Mia Mamede está no Top 16 do Miss Universo Brasil Crédito: Gab Alfonsino

Experiências à parte, Mamede, em sua simplicidade e carisma, fez questão de lembrar da infância no Espírito Santo.

Sentia falta do calor dos amigos que fiz aqui, que são para sempre. Também pensava na moqueca capixaba, nas praias de Guarapari e no famoso frango com quiabo feito pela minha avó, o melhor do Brasil (risos). Dá até água na boca!

No Miss Universo Brasil, Mia Mamede fala que deseja representar a diversidade da mulher capixaba, que luta, batalha e trabalha por um futuro melhor. "Uma miss precisa ser plural e sempre estar focada em trabalhos sociais. Faço isso desde os meus 15 anos. Hoje, atuo como embaixadora da Fundação Beneficente Praia do Canto (em Vitória), em uma ação focada na educação, especialmente de jovens".

Perguntamos a Mia o clássico questionamento: "Por que você merece ser a nova Miss Brasil?". Com a segurança que lhe é peculiar, respondeu com firmeza, sem pestanejar.