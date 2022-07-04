Miss ES, Mia Mamede está no TOP 5 do Miss Universo Brasil 2022

Capixaba Mia Mamede se classifica para o Top 5 do Miss Universo Brasil 2022 Crédito: Chrystian

Falta muito pouco para o Espírito Santo conquistar sua tão sonhada primeira coroa no Miss Universo Brasil. No início da noite desta segunda (4), a capixaba Mia Mamede foi confirmada no Top 5 do concurso de beleza mais importante do país. O anúncio da classificação foi feito pelo Instagram do certame.

Com isso, a beldade se garante na finalíssima, que será presencial, em São Paulo, com data e local a ser divulgado futuramente pela organização do Miss Universo Brasil. Estão classificadas para a decisão da coroa, além de Mia Mamede, a cearense Luana Lobo, a amazonense Rebeca Portilho, a mineira Isa Murta, e a gaúcha Alina Furtado.

ESPERANÇA

Em São Paulo, onde está intensificando a preparação para o concurso, a capixaba comemorou, pelo Instagram, sua classificação. "Que alegria, meu Espírito Santo! Obrigada pelo apoio de todos. O gostoso é viver isso junto de vocês", afirmou.

Em conversa com "HZ", em primeira-mão, Mamede destacou a classificação. "Vejo com muita alegria, pois sei que entrei nesse concurso para elevar o nome do nosso Estado. Ao ver o Espírito Santo chegar tão longe, sinto que não só eu estou chegando lá, pois estou levando a cultura e o povo capixaba juntos", destacou, sem esconder a emoção.

Mia Mamede foi revelada como Miss ES 2022 Crédito: @Chrystian_h/Alexander Gonzalez/Mia Content House

"Chegar a esse Top 5 também me fez lembrar o que Marthina Brandt (ex-Miss Brasil e organizadora do concurso) disse ontem, em sua live. Esse Top é 'briga de cachorro grande' (risos). Essas mulheres que chegaram até aqui são incríveis e, estar ao lado delas, é fenomenal, pois são grandes mulheres, lindas e trabalhadoras. Todas representariam o Brasil muito bem no exterior", enfatizou.

Sobre a preparação para finalíssima do certame, Mia falou que o momento é de foco total. "O dia e a noite inteira (risos). Quando digo a noite inteira, é porque até quando estou dormindo, sonho que estou treinando. A minha mente não está parando. Toda mulher merecia se preparar para um concurso de miss, pois é uma preparação completa, que faz você se tornar a melhor versão de si. É uma preparação física, emocional, espiritual e intelectual, pois coloca em ação seus objetivos. Hoje sou uma versão de mim muito melhor do que quando entrei na disputa".

Para terminar, a representante do ES fez um pedido especial. "Peço para que os capixabas entrem nessa disputa comigo, torçam, se movimentem, porque somente juntos vamos trazer essa tão sonhada coroa para o nosso Estado pela primeira vez".

EXPERIÊNCIA

Mia Mamede é considerada pelos missólogos (especialistas em concurso de beleza) como sendo uma das candidatas mais preparadas e articuladas do concurso. A capixaba - que fala cinco idiomas - soma diversos trabalhos internacionais, como dois musicais da Broadway: "Aladdin" e "Hamlet". Também modelou para a marca Tiffany, famosa joalheria de luxo de Nova York, usando um anel avaliado em R$ 3 milhões, e viajou para cerca de 40 países.

Aos nove anos, morou na China com a família, sendo alfabetizada em inglês e mandarim. Na época, também chegou a morar nos Emirados Árabes, onde foi coroada Miss Dubai. Além disso, a capixaba já teve CEP em outros sete países.

Além de modelo, atriz e comunicadora, Mia Mamede também atua como apresentadora. Entre seus principais trabalhos audiovisuais, estão o documentário "40 Jogadores de Futebol", em 2017, "Hotéis Incríveis" (Globosat), em 2018, e "Réveillon de Copacabana", no Rio de Janeiro, em 2019, ao lado de Milton Cunha.

O lado social de Mia também está presente em diversos projetos. A capixaba é embaixadora da Fundação Beneficente Praia do Canto, uma entidade filantrópica, civil e sem fins lucrativos.