Miss trans brasileira se veste de Nossa Senhora em concurso de beleza na Tailândia

Vestida de Nossa Senhora, Eloá Rodrigues representa o Brasil no concurso Miss International Queen 2022, considerado o "Miss Universo" para mulheres trans Crédito: Reprodução/ Instagram @eueloarodrigues

Bombando nas redes sociais, a carioca Eloá Rodrigues, que representa o país no concurso Miss International Queen 2022, considerado o "Miss Universo" para mulheres trans, chamou a atenção ao revelar o traje típico a ser usado no certame, que acontece sábado (25), na Tailândia. Ela desfilará vestida de Nossa Senhora Aparecida, a padroeira do Brasil.

Belíssima, Eloá fez um post no Instagram explicando sua escolha. "Levo para o palco do Miss International Queen 2022, como meu Traje Típico oficial, a Nossa Senhora Aparecida. Padroeira e protetora do Brasil, Nossa Senhora Aparecida é mantida no santuário de Aparecida, em São Paulo, onde foi construído o maior Santuário Mariano do mundo", destacou, fazendo um resgate histórico sobre a santa.

"De cor azul, simbolizando o céu, o manto é bordado com delicados florais dourados, que remetem à realeza e indicam a soberania da santa sobre o céu e a Terra. Também é possível observar as bandeiras do Brasil e do Vaticano unidas em ambos os lados do sagrado manto, indicando que Nossa Senhora Aparecida é padroeira do Brasil, que está associado ao Vaticano, sendo, portanto, um país católico e sob a proteção da Rainha do Brasil. O manto, assim como a coroa com a qual foi proclamada 'Rainha do Brasil', em 1930, foram presentes da Princesa Isabel", concluiu, recebendo muitos elogios de seus seguidores.

Todo traje foi confeccionado a mão pelo estilista Leonardo Oliveira, que reproduziu o manto utilizado pela imagem de Nossa Senhora Aparecida no Santuário em São Paulo.