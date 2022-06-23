Após acidente e cirurgia, ator anuncia retorno às gravações de 'Pantanal'

Há algumas semanas, o ator Irandhir Santos sofreu um acidente durante as gravações de Pantanal em uma cena que precisava andar a cavalo. O intérprete de José Lucas precisou se afastar do trabalho para a realização de uma cirurgia.
Em suas redes sociais, ele anunciou que está bem e que retorna às gravações em breve.
"Agradeço as diversas mensagens que tenho recebido. Estou bem. A cirurgia aconteceu há algumas semanas e ocorreu muito bem. Já iniciei a fisioterapia e retornarei ao trabalho logo mais. Zé Lucas, afinal, tem uma sela de prata para disputar", escreveu Santos no Stories do Instagram na quarta-feira, 22.