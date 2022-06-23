Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
De volta

Após acidente e cirurgia, ator anuncia retorno às gravações de 'Pantanal'

Ator precisou passar por uma cirurgia e está fazendo fisioterapia
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 23 de Junho de 2022 às 14:07

O ator Irandhir Santos interpreta Zé Lucas de Nada em
O ator Irandhir Santos interpreta Zé Lucas de Nada em "Pantanal" Crédito: João Miguel Júnior/Globo
Há algumas semanas, o ator Irandhir Santos sofreu um acidente durante as gravações de Pantanal em uma cena que precisava andar a cavalo. O intérprete de José Lucas precisou se afastar do trabalho para a realização de uma cirurgia.
Em suas redes sociais, ele anunciou que está bem e que retorna às gravações em breve.
"Agradeço as diversas mensagens que tenho recebido. Estou bem. A cirurgia aconteceu há algumas semanas e ocorreu muito bem. Já iniciei a fisioterapia e retornarei ao trabalho logo mais. Zé Lucas, afinal, tem uma sela de prata para disputar", escreveu Santos no Stories do Instagram na quarta-feira, 22.

Veja Também

Empresário de Luva de Pedreiro se manifesta sobre rumores de novo agenciamento

Carol Garcia alfineta contratação de Jade Picon: 'Artista é para contar história e não story'

Irandhir Santos é afastado das gravações de "Pantanal" após cair de cavalo

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Famosos Pantanal
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Pesquisadores analisam cágados em floresta nacional no Espírito Santo
Cágados em floresta no ES têm bactérias e antibióticos de uso hospitalar
Sara Gimenes, de 22 anos, morreu após o carro em que estava capotar na Rodovia Leste-Oeste, em Cariacica
Namorado que fugiu de acidente em Cariacica pede para ir a velório de universitária
Churrasco
Dicas de chef: saiba como deixar a carne do churrasco mais macia e saborosa

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados