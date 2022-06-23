Após acidente e cirurgia, ator anuncia retorno às gravações de 'Pantanal'

O ator Irandhir Santos interpreta Zé Lucas de Nada em "Pantanal" Crédito: João Miguel Júnior/Globo

Há algumas semanas, o ator Irandhir Santos sofreu um acidente durante as gravações de Pantanal em uma cena que precisava andar a cavalo. O intérprete de José Lucas precisou se afastar do trabalho para a realização de uma cirurgia.

Em suas redes sociais, ele anunciou que está bem e que retorna às gravações em breve.