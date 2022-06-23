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"A verdade prevalecerá"

Empresário de Luva de Pedreiro se manifesta sobre rumores de novo agenciamento

Allan de Jesus, empresário do influenciador digital Iran Ferreira, divulgou uma nota sobre rumores de novo agenciamento
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 23 de Junho de 2022 às 11:45

Iran Ferreira, o Luva de Pedreiro, no campo de terra batida no Sertão baiano para o
Iran Ferreira, o Luva de Pedreiro, no campo de terra batida no Sertão baiano para o "Esporte Espetacular" Crédito: Henrique Arcoverde/Globo
Allan de Jesus, empresário do influenciador digital Iran Ferreira, conhecido como "Luva de Pedreiro", se manifestou nesta quarta-feira (22), sobre os rumores de um novo agenciamento do jovem.
Segundo uma nota divulgada nas redes sociais, Allan disse que recebeu as informações sobre a nova equipe do influenciador através da imprensa. Na publicação, o empresário informou ainda que possui contrato com o Luva de Pedreiro até 2026.
"Se alguma das partes desejar efetivamente rescindir o contrato vigente, além de respeitar a forma acordada para tanto, deverá comunicar a outra oficialmente de sua decisão", disse Allan.
Allan ainda ressaltou que a empresa dele, ASJ Consultoria, não recebeu nenhum comunicado do influenciador sobre uma rescisão no contrato firmado por ambos.
"A única coisa que temos são indícios espalhados pela internet e notícias que dariam conta de um suposto novo agenciamento, o que em tese poderia configurar quebra de exclusividade", frisou o empresário.
Segundo Allan, a empresa "fará com muita tranquilidade, abrindo a quem de direito todos os contratos, documentos, extratos e o que mais for necessário". Ao final da nota, o empresário disse que "a verdade prevalecerá". "Por fim, manifestamos nossa certeza e convicção de que a verdade, como sempre, prevalecerá", finalizou.
Através de uma live no Instagram, no último domingo (19), Luva de Pedreiro anunciou uma pausa. No vídeo, o influenciador disse que estava irritado com as fortes cobranças nos últimos tempos.
"Estou pelos meus seguidores. O que meus seguidores falarem comigo aí... Tá ligado? Eu não bebo não, parceiro. Estou são. Tá ligado? Mas eu quero desabafar nessa p****. Estou de saco cheio, já", comentou ele, exaltado.

SEM DINHEIRO

Segundo o colunista Léo Dias, Luva de Pedreiro rompeu com seu empresário, Allan Jesus, e está com uma nova equipe. Mas o que os novos gestores descobriram foi que as duas contas bancárias do Luva estão praticamente zeradas. De acordo com o jornalista, elas contam apenas com um giro de R$ 7.500, mas o saldo é inexpressivo. Ainda segundo a coluna, a carreira do influenciador é extremamente rentável.
Seu primeiro grande faturamento teria sido de R$ 300 mil. O destaque fica para o acordo publicitário fechado com a Amazon Prime Video, em que Iran se tornou a nova cara dos anúncios esportivos da plataforma de streaming. Para isso, o jovem teria recebido R$ 1 milhão.
O jovem de 20 anos é um fenômeno das redes sociais. Com 14,3 milhões de seguidores apenas no Instagram, e outros 16,9 milhões no Tik Tok, o 'Luva de Pedreiro' se tornou sucesso mundial pelos gols e comemorações marcados em um campo de terra.

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