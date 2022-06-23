Empresário de Luva de Pedreiro se manifesta sobre rumores de novo agenciamento

Iran Ferreira, o Luva de Pedreiro, no campo de terra batida no Sertão baiano para o "Esporte Espetacular" Crédito: Henrique Arcoverde/Globo

Allan de Jesus, empresário do influenciador digital Iran Ferreira, conhecido como "Luva de Pedreiro", se manifestou nesta quarta-feira (22), sobre os rumores de um novo agenciamento do jovem.

Segundo uma nota divulgada nas redes sociais, Allan disse que recebeu as informações sobre a nova equipe do influenciador através da imprensa. Na publicação, o empresário informou ainda que possui contrato com o Luva de Pedreiro até 2026.

"Se alguma das partes desejar efetivamente rescindir o contrato vigente, além de respeitar a forma acordada para tanto, deverá comunicar a outra oficialmente de sua decisão", disse Allan.

Allan ainda ressaltou que a empresa dele, ASJ Consultoria, não recebeu nenhum comunicado do influenciador sobre uma rescisão no contrato firmado por ambos.

"A única coisa que temos são indícios espalhados pela internet e notícias que dariam conta de um suposto novo agenciamento, o que em tese poderia configurar quebra de exclusividade", frisou o empresário.

Segundo Allan, a empresa "fará com muita tranquilidade, abrindo a quem de direito todos os contratos, documentos, extratos e o que mais for necessário". Ao final da nota, o empresário disse que "a verdade prevalecerá". "Por fim, manifestamos nossa certeza e convicção de que a verdade, como sempre, prevalecerá", finalizou.

Através de uma live no Instagram, no último domingo (19), Luva de Pedreiro anunciou uma pausa. No vídeo, o influenciador disse que estava irritado com as fortes cobranças nos últimos tempos.

"Estou pelos meus seguidores. O que meus seguidores falarem comigo aí... Tá ligado? Eu não bebo não, parceiro. Estou são. Tá ligado? Mas eu quero desabafar nessa p****. Estou de saco cheio, já", comentou ele, exaltado.

SEM DINHEIRO

Seu primeiro grande faturamento teria sido de R$ 300 mil. O destaque fica para o acordo publicitário fechado com a Amazon Prime Video, em que Iran se tornou a nova cara dos anúncios esportivos da plataforma de streaming. Para isso, o jovem teria recebido R$ 1 milhão.