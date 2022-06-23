Empresário de Luva de Pedreiro se manifesta sobre rumores de novo agenciamento

Allan de Jesus, empresário do influenciador digital Iran Ferreira, conhecido como "Luva de Pedreiro", se manifestou nesta quarta-feira (22), sobre os rumores de um novo agenciamento do jovem.
Segundo uma nota divulgada nas redes sociais, Allan disse que recebeu as informações sobre a nova equipe do influenciador através da imprensa. Na publicação, o empresário informou ainda que possui contrato com o Luva de Pedreiro até 2026.
"Se alguma das partes desejar efetivamente rescindir o contrato vigente, além de respeitar a forma acordada para tanto, deverá comunicar a outra oficialmente de sua decisão", disse Allan.
Allan ainda ressaltou que a empresa dele, ASJ Consultoria, não recebeu nenhum comunicado do influenciador sobre uma rescisão no contrato firmado por ambos.
"A única coisa que temos são indícios espalhados pela internet e notícias que dariam conta de um suposto novo agenciamento, o que em tese poderia configurar quebra de exclusividade", frisou o empresário.
Segundo Allan, a empresa "fará com muita tranquilidade, abrindo a quem de direito todos os contratos, documentos, extratos e o que mais for necessário". Ao final da nota, o empresário disse que "a verdade prevalecerá". "Por fim, manifestamos nossa certeza e convicção de que a verdade, como sempre, prevalecerá", finalizou.
Através de uma live no Instagram, no último domingo (19), Luva de Pedreiro anunciou uma pausa. No vídeo, o influenciador disse que estava irritado com as fortes cobranças nos últimos tempos.
"Estou pelos meus seguidores. O que meus seguidores falarem comigo aí... Tá ligado? Eu não bebo não, parceiro. Estou são. Tá ligado? Mas eu quero desabafar nessa p****. Estou de saco cheio, já", comentou ele, exaltado.
SEM DINHEIRO
Segundo o colunista Léo Dias, Luva de Pedreiro rompeu com seu empresário, Allan Jesus, e está com uma nova equipe. Mas o que os novos gestores descobriram foi que as duas contas bancárias do Luva estão praticamente zeradas. De acordo com o jornalista, elas contam apenas com um giro de R$ 7.500, mas o saldo é inexpressivo. Ainda segundo a coluna, a carreira do influenciador é extremamente rentável.
Seu primeiro grande faturamento teria sido de R$ 300 mil. O destaque fica para o acordo publicitário fechado com a Amazon Prime Video, em que Iran se tornou a nova cara dos anúncios esportivos da plataforma de streaming. Para isso, o jovem teria recebido R$ 1 milhão.
O jovem de 20 anos é um fenômeno das redes sociais. Com 14,3 milhões de seguidores apenas no Instagram, e outros 16,9 milhões no Tik Tok, o 'Luva de Pedreiro' se tornou sucesso mundial pelos gols e comemorações marcados em um campo de terra.