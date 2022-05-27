Luva de Pedreiro encontra Camila Cabello em Paris Crédito: Montagem/Henrique Arcoverde/Globo/Reuters/Folhapress

Em Paris, o influenciador digital Iran Ferreira, mais conhecido como 'Luva de Pedreiro', conheceu a cantora Camila Cabello em um evento da Pepsi. O brasileiro contou que foi convidado pela artista e pela empresa, que patrocina a Liga dos Campeões, para os ensaios do show de abertura da decisão entre Liverpool e Real Madrid.

"Fui convidado para assistir aos ensaios da cerimônia de abertura da final da Champions League. Não se esqueçam de ficar ligados no sábado antes da partida para assistir ao show", escreveu Iran, em seu Instagram. Na sequência, ele emendou seus tradicionais bordões. "Receba, Camila Cabello! A melhor do mundo!", completou.

Nesta semana, o jovem de 20 anos natural de Quijingue, no interior da Bahia, entrou em um avião pela primeira vez e viajou rumo à capital francesa. A cidade é o palco da grande decisão da edição de 2021/22 da Liga dos Campeões, que será disputada no sábado (28), às 15h (de Brasília), no Stade de France.

Fenômeno da internet, Iran Ferreira foi reconhecido nas ruas de Paris por conta da repercussão mundial de seus vídeos. Ele chegou a ser tietado por fãs, dando autógrafos e tirando fotos. O 'Luva de Pedreiro' também chegou a conhecer o PSG e fez um vídeo dentro das instalações do clube.

"Negócio é bom aqui. Não esperava não, chegar aqui, mas por isso que temos que ter fé. Os brasileiros são os melhores do mundo. Eu vi o estádio da final, gramadinho daquele jeito", disse, em seus Stories do Instagram.