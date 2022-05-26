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Folha de São Paulo

Morre Andrew Fletcher, fundador do Depeche Mode, aos 60 anos

Integrantes do grupo dono dos hits "Just Can't Get Enough" e "New Life", demonstraram tristeza com a notícia. Causa da morte ainda não foi divulgada
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 26 de Maio de 2022 às 17:49

Morre Andrew Fletcher, fundador do Depeche Mode, aos 60 anos
Morre Andrew Fletcher, fundador do Depeche Mode, aos 60 anos Crédito: Instagram/ @depechemode
O tecladista britânico Andrew Fletcher, fundador da banda Depeche Mode, morreu aos 60 anos. A informação foi confirmada em comunicado divulgado pela banda nas redes sociais nesta quinta-feira (26).
"Estamos chocados e cheios de tristeza avassaladora com a morte prematura de nosso querido amigo, membro da família e colega de banda Andy 'Fletch' Fletcher", anunciou a banda, sem informar a causa da morte.
"Fletcher tinha um verdadeiro coração de ouro e estava sempre lá quando você precisava de apoio, uma conversa animada, uma boa risada ou uma cerveja gelada", continuou o texto.
O tecladista formou a banda na Inglaterra com os músicos Martin Gore e Vince Clarke durante a década de 1970. "Just Can't Get Enough" e "New Life" estão entre os sucessos do grupo de rock eletrônico.
"Nossos corações estão com sua família, e pedimos que vocês o mantenham em seus pensamentos e respeitem sua privacidade neste momento difícil", completou o comunicado.

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