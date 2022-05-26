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Kevin Spacey é acusado de agressão sexual e estupro, diz agência do Reino Unido

Ator americano já enfrentou denúncias de abuso sexual contra menores e ensaia volta aos estúdios de Hollywood
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 26 de Maio de 2022 às 13:43

O ator e humorista Kevin Spacey
O ator e humorista Kevin Spacey foi acusado por quatro casos de agressão sexual Crédito: Fotoarena/Folhapress
O ator americano Kevin Spacey foi acusado por quatro casos de agressão sexual ocorridos entre 2005 e 2013, além de um caso de estupro, no qual teria feito uma pessoa se envolver em atividade sexual com penetração sem consentimento. As denúncias foram divulgadas nesta quinta-feira pela agência Crown Prosecution Service, do Reino Unido --ou CPS, na sigla em inglês--, de acordo com a revista Variety.
Após um ano revisando arquivos encaminhado ao órgão pela Polícia Metropolitana britânica, o CPS reuniu as informações para acusar formalmente o ator. "O CPS autorizou acusações criminais contra Kevin Spacey por quatro denúncias de agressão sexual contra três homens", disse Rosemary Ainslie, chefe da divisão de crimes especiais da instituição. "Ele também foi acusado de fazer uma pessoa se envolver em atividade sexual com penetração sem consentimento."
Ainslie ainda destacou que processos criminais contra Spacey estão ativos e que ele tem direito a um julgamento justo.
Este não é o primeiro processo de violência sexual que recai sobre Spacey. O ator foi acusado de abusar sexualmente, na na década de 1980, de dois garotos de 14 anos. Após o incidente, o ator que participou de filmes e séries famosas como "Beleza Americana" e House of Cards" enfrentou dificuldades para entrar em novos projetos, tendo suas cenas apagadas do longa "All the Money in the World", de Ridley Scott, no qual atuava.
Aos 62 anos de idade, ele ensaia sua volta aos grandes estúdios de Hollywood com o filme '1242 - Gateway to the West'. Spacey está escalado como um dos personagens principais do longa do diretor húngaro Peter Soos, que será filmado em outubro deste ano.

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