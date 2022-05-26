Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • HZ
  • TV e Famosos
  • Rodrigo Mussi fará primeira aparição pública desde o acidente; saiba detalhes
Recuperando

Rodrigo Mussi fará primeira aparição pública desde o acidente; saiba detalhes

Segundo o colunista Lucas Pasin, do Uol, Mussi fará uma entrevista exclusiva à TV Globo
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 26 de Maio de 2022 às 11:26

Rodrigo Mussi, do BBB 22
Rodrigo Mussi, do BBB 22, fará sua primeira aparição pública desde o acidente em março deste ano Crédito: João Cotta | Globo
O ex-BBB Rodrigo Mussi fará sua primeira aparição pública neste domingo (29),  após passar por um susto em março deste ano. Segundo o colunista Lucas Pasin, do Uol, Mussi fará uma entrevista exclusiva ao "Fantástico".  O modelo se recupera de um acidente de carro, no qual o veículo que estava bateu contra a traseira de um caminhão.
Com grandes expectativas do público - e dos fãs - para essa aparição, o participante do "BBB 22" fez uma publicação emocionante, no dia 15 deste mês, relatando “não estar vivo atoa”. A foto publicada mostra frases escritas pelo próprio Rodrigo em um caderno no hospital.
"Aqui é o Rodrigo, vocês dizem que eu sou um milagre e eu acredito que não estou vivo à toa. Ainda estou assimilando tudo. Obrigado Deus por me dar uma nova chance, uma nova vida e um livro novo em branco nas mãos para escrever novas histórias", escreveu.

Veja Também

Anitta reclama do TikTok e critica sua gravadora por falta de investimento

Festão de um ano da filha de Virgínia Fonseca vai ter até show de Léo Santana

Marido de Jojo Todynho se revolta com acusações de ser bancado pela cantora

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Acidente BBB Famosos bbb 22
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva durante entrevista
Prepare o bolso porque a conta vai chegar
Imagem de destaque
Lula vai a reunião da esquerda mundial em meio a tensões globais com Trump
Prisão de Marujo
Justiça do ES decide manter Marujo por mais três anos em presídio federal

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados