Rodrigo Mussi fará primeira aparição pública desde o acidente; saiba detalhes

Com grandes expectativas do público - e dos fãs - para essa aparição, o participante do "BBB 22" fez uma publicação emocionante, no dia 15 deste mês, relatando “não estar vivo atoa”. A foto publicada mostra frases escritas pelo próprio Rodrigo em um caderno no hospital.

"Aqui é o Rodrigo, vocês dizem que eu sou um milagre e eu acredito que não estou vivo à toa. Ainda estou assimilando tudo. Obrigado Deus por me dar uma nova chance, uma nova vida e um livro novo em branco nas mãos para escrever novas histórias", escreveu.