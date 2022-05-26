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Marido de Jojo Todynho se revolta com acusações de ser bancado pela cantora

Lucas Souza diz que trabalha desde adolescente: 'O dinheiro da Jojo é dela e o meu é meu'
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 26 de Maio de 2022 às 08:24

Jojo Todynho e Lucas Souza completam cinco meses de casamento
Jojo Todynho e Lucas Souza completam cinco meses de casamento Crédito: Reprodução/Instagram/@jojotodynho
Jojo Todynho, 25, e Lucas Souza, 21, completaram quatro meses de casados e, frequentemente, os dois são alvos de comentários ácidos nas redes sociais. Nesta quarta-feira (25), o tenente do Exército resolveu desabafar sobre insinuações de que ele seria bancado pela cantora. A funkeira venceu a 12ª edição do reality show 'A Fazenda', da Record TV, em 2020, e faturou o prêmio de R$ 1,5 milhão e um carro.
"Trabalho desde os meus treze anos. Nunca precisei ser bancado ou bancar alguém. Quando você casa, é uma relação. Tal pessoa paga tal conta e tal pessoa paga a outra. Hoje em dia eu trabalho. Sou oficial do exército, tenente do exército", começa o rapaz, que continua lamentando. "Trabalho, vou continuar trabalhando. Ninguém nunca pagou as minhas contas nem nunca vai pagar. O dinheiro da Jojo é dela e o meu é meu. Acabou", explica.
Lucas assumiu que, como em vários casamentos, o relacionamento dele também enfrenta alguns 'probleminhas', mas nenhum tem a ver com o casal. "As dificuldades estão nas pessoas que inventam história e ficam falando besteiras", reclama ele.
O militar também admitiu que sempre soube que enfrentaria críticas por namorar uma famosa e ainda levantou que a repercussão negativa tem a ver com racismo.
"Quando resolvi namorar e casar com ela, já sabia que ia ser criticado. Procuro não dar muita atenção. A gente não faz mal a ninguém, não comenta da vida de ninguém, mas o contrário não acontece. É triste saber que essas críticas são por causa da cor dela. Nenhum casal recebe tantas críticas e isso acontece desde o início do namoro", finaliza Lucas.

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