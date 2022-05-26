Marido de Jojo Todynho se revolta com acusações de ser bancado pela cantora

Jojo Todynho e Lucas Souza completam cinco meses de casamento Crédito: Reprodução/Instagram/@jojotodynho

Jojo Todynho, 25, e Lucas Souza, 21, completaram quatro meses de casados e, frequentemente, os dois são alvos de comentários ácidos nas redes sociais. Nesta quarta-feira (25), o tenente do Exército resolveu desabafar sobre insinuações de que ele seria bancado pela cantora. A funkeira venceu a 12ª edição do reality show 'A Fazenda', da Record TV, em 2020, e faturou o prêmio de R$ 1,5 milhão e um carro.

"Trabalho desde os meus treze anos. Nunca precisei ser bancado ou bancar alguém. Quando você casa, é uma relação. Tal pessoa paga tal conta e tal pessoa paga a outra. Hoje em dia eu trabalho. Sou oficial do exército, tenente do exército", começa o rapaz, que continua lamentando. "Trabalho, vou continuar trabalhando. Ninguém nunca pagou as minhas contas nem nunca vai pagar. O dinheiro da Jojo é dela e o meu é meu. Acabou", explica.

Lucas assumiu que, como em vários casamentos, o relacionamento dele também enfrenta alguns 'probleminhas', mas nenhum tem a ver com o casal. "As dificuldades estão nas pessoas que inventam história e ficam falando besteiras", reclama ele.

O militar também admitiu que sempre soube que enfrentaria críticas por namorar uma famosa e ainda levantou que a repercussão negativa tem a ver com racismo.