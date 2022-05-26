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Dr. Rey diz que não faz sexo com esposa há 8 anos: “Vivo em celibato”

"Meu casamento está um pouquinho quebrado. Ano que vem, a gente vai se separar", afirmou o médico para o programa "A Tarde é Sua'', da RedeTV!
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 26 de Maio de 2022 às 14:24

Dr. Rey diz que não faz sexo com esposa há 8 anos
Dr. Rey diz que não faz sexo com esposa há 8 anos Crédito: Danilo Verpa/Folhapress
O famoso cirurgião plástico das celebridades Robert Rey, conhecido como Dr. Rey, disse que não faz sexo com a mulher há oito anos. A confissão aconteceu durante uma entrevista ao programa “A Tarde é Sua'', comandado por Sônia Abrão na RedeTV!.
"Vou falar sobre minha vida sexual. Sim, gente, eu vivo totalmente em celibato. Casamento é complicado, meu casamento está um pouquinho quebrado. Ano que vem, a gente vai se separar", afirmou o médico de 60 anos, casado com Hayley Rey, de 48.
O motivo do celibato, no entanto, seria sua religião. Dr. Rey é mórmon e falou que aderiu a vida “sem sexo” por conta dos pricípios religiosos. “As leis de Deus são bem simples. Eu vivo em celibato há quase oito anos, por isso que eu sou tão bravinho", contou Rey de forma bem-humorada.
Por fim, o repórter Bruno Tálamo, que realizou a entrevista, revelou que Rey utiliza algumas técnicas para não sentir vontade de praticar atos sexuais. "Por exemplo, ele está vivendo um filme e aparece uma mulher bonitona, siliconada, de calcinha fio dental... Ele adianta o filme, não vê essa parte", ressaltou o jornalista.

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