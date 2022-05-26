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Folha de São Paulo

Baterista da banda Yes, Alan White morre aos 72 anos

Músico fez parte do grupo por 50 anos e gravou sucessos como "Owner of a Lonely Heart", "The Gates of Delirium" e "Heart of the Sunrise"
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 26 de Maio de 2022 às 18:06

Baterista da banda Yes, Alan White morre aos 72 anos
Baterista da banda Yes, Alan White morre aos 72 anos Crédito: Instagram/ @yesofficial
A banda Yes anunciou nesta quinta-feira (26) a morte do baterista do conjunto, Alan White. Ele tinha 72 anos e não teve a causa da morte especificada.
"É com muita tristeza que o Yes anuncia que Alan White, seu amado amigo e baterista há 50 anos, morreu, aos 72 anos, depois de uma breve doença", afirma o comunicado, divulgado nas redes sociais da banda.
Nascido em Pelton, na Inglaterra, White começou a ganhar notoriedade no cenário musical internacional em 1969, quando John Lennon o convidou para se juntar à Plastic Ono Band, banda que formou ao lado da esposa, Yoko Ono, após a dissolução dos Beatles.
A chegada à Yes se deu em 1972, substituindo o baterista original, Bill Bruford. White fez parte da gravação dos maiores sucessos do conjunto de rock, como "Owner of a Lonely Heart", "The Gates of Delirium" e "Heart of the Sunrise", e era o membro mais antigo em atividade na formação atual.
O músico deixa uma esposa, Rogena White, com quem era casado desde 1981, e dois filhos, Jesse e Cassi.

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