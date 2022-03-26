Luva de Pedreiro participa do "Esporte Espetacular" deste domingo (27)

Iran Ferreira, o Luva de Pedreiro, no campo de terra batida no Sertão baiano para o "Esporte Espetacular" Crédito: Henrique Arcoverde/Globo

Iran Ferreira, o Luva de Pedreiro, estará ao vivo no "Esporte Espetacular", da Rede Globo, deste domingo (27). Em reportagem especial, o programa mostra a rotina do rapaz no Sertão baiano e conta como sua vida mudou completamente em poucas semanas, levando-o a acumular 7,4 milhões de seguidores no Instagram.

Iran ficou conhecido por gravar vídeos em um campinho de terra batida usando luvas pretas. Ao fim de cada gol que emplaca nas imagens, ele encerra com um caloroso "receba", expressão que se tornou um novo jargão dos fãs de futebol nas redes sociais.

Na reportagem, o jornalista Henrique Arcoverde vai até a cidade de Quijingue, a cerca de 340 quilômetros de Salvador/BA, para conhecer as raízes de Iran e mostrar como ele vive junto aos pais no povoado de Tábua, onde moram outras 150 pessoas. Até pouco tempo atrás, Iran trabalhava na roça junto com a família.