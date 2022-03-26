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"Passava mais de 24 horas sem comer", diz Duda Reis sobre anorexia

A influenciadora dividiu que desenvolveu transtornos alimentares e distorção de imagem em um relacionamento abusivo
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 26 de Março de 2022 às 11:17

A influenciadora Duda Reis decidiu compartilhar com os seguidores o seu processo com a anorexia e a bulimia. Na quinta-feira, 24, ela publicou no YouTube um vídeo contando como desenvolveu os transtornos alimentares e a distorção de imagem e que, com a terapia e tratamentos, está melhor e já ganhou dez quilos.
No vídeo motivacional, Duda contou que acabou desenvolvendo a anorexia em um relacionamento abusivo. Ela teria tido um namorado no passado que a incentivava a emagrecer e falava que não gostava de garotas que não fossem magras. Com isso, ela passou a enxergar a comida como um problema.
Duda Reis relatou na internet como sofreu um acidente e lesionou o menisco
Duda Reis relatou na internet como venceu problemas com distúrbios alimentares Crédito: Reprodução/ Instagram @dudareisb
"Minha fisionomia mudou. As pessoas perguntavam se eu estava bem, não estava. Me sentia culpada por comer, agradando a pessoa que, na época, me fazia ficar doente emocionalmente. Eu desenvolvi a bulimia. Queria comer e depois vomitava".
Duda ainda contou que o seu corpo começou a perder nutrientes. Ela passava mais de 24 horas sem se alimentar e chegou a pesar 40 kg.“Fiquei com anemia, não tinha forças pra nada. Meu cabelo caía muito, minha unha quebrava”.
"Misturava com a crise de ansiedade que eu tinha, eu vomitava para tirar esse peso. O peso nem era mais da comida, era do cenário que eu estava vivendo. Uma relação abusiva triplica qualquer cenário. Eu escutava todos os dias que estava mais bonita e, no mesmo dia, que eu estava magra demais. Ficava confusa, é humanamente impossível para o corpo mudar tanto ao longo de um único dia, mas era o que eu ouvia sobre o meu corpo".
No relato, a influenciadora ainda dividiu que só foi possível se enxergar com amor e voltar a se alimentar de novo após muita terapia, apoio dos amigos e de profissionais.
Duda citou o livro "Mulheres Que Correm Com Os Lobos" como uma ferramenta útil para quem está passando por um processo parecido com o dela. “Eu entendi que o meu corpo é meu templo e que ele é sagrado”.
Ela completou: “A mudança acontece de dentro para fora. Você não trata um distúrbio alimentar só cuidando do seu corpo. (...) Demora, mas estou orgulhosa de mim, quero que você esteja orgulhosa de você também”.

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