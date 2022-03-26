Sarah Poncio diz que foi convidada para concorrer a deputada

Sarah Poncio pretende entrar para o mundo da política Crédito: Reprodução/ Instagram

A influenciadora digital Sarah Poncio, 24, usou os stories de seu Instagram para divulgar que foi convidada para concorrer ao cargo de deputada estadual. A influenciadora disse que está muito feliz e gostaria de saber a opinião dos seguidores.

"Quando eu recebi o convite, eu fiquei muito assustada e feliz ao mesmo tempo, mas eu quis vir aqui antes saber a opinião de vocês, sobre o que vocês acham", disse no vídeo. "Eu tenho várias motivações para realmente aceitar", continuou Sarah.

"Vocês que me acompanham sabem que eu não preciso, que eu jamais entraria com alguma intenção ruim. Vocês sabem que eu sempre fui muito transparente aqui pra vocês, sempre mostrei muito aqui a minha vida, e, se eu realmente aceitar, e realmente entrar, isso não vai mudar ".

Sarah não deu muitas informações sobre o partido e qual estado deve concorrer. A influenciadora mora no Rio de Janeiro.

ADOÇÃO

Em sua fala, a influenciadora ainda lembrou sobre o que passou recentemente ao tentar adotar uma criança e a posterior perda da guarda em 2021. Josué Márcio, à época com dois anos, teve a guarda requisitada pela mãe biológica.

Segundo a família Poncio, a decisão de adotar Josué foi baseada na esperança de resgatar uma criança em situação de vulnerabilidade social, oferecendo um lar adequado, repleto de amor e carinho.