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Superação

Jojo Todynho promete se superar no Dança dos Famosos: 'Não sei dançar nada'

A funkeira Jojo Todynho surgiu toda de vermelho no primeiro dia do festival Lollapalooza 2022. "Tenho que vir preparada, né? Confortável, sempre!", disse ela, que está confirmada para a Dança dos Famosos 2022, a primeira a ser comandada por Luciano Huck na Globo
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 25 de Março de 2022 às 20:41

A cantora Jojo Todynho
Jojo Todynho está confirmada para a Dança dos Famosos 2022 Crédito: Reprodução/Instagram @jojotodynho
A funkeira Jojo Todynho surgiu toda de vermelho no primeiro dia do festival Lollapalooza 2022. "Tenho que vir preparada, né? Confortável, sempre!", disse ela, que está confirmada para a Dança dos Famosos 2022, a primeira a ser comandada por Luciano Huck na Globo.
"Eu aceitei mais pela questão de superar coisas que eu nunca fiz, sair da minha zona de conforto", afirmou. "Porque eu não sei dançar nada, aliás, me acho péssima dançando. Mas, eu sei que esse momento vai me ajudar na minha carreira."
A cantora aposta no samba como seu estilo favorito. "Acho que vou mandar bem nesse", contou. "Essa vida de 'global' não é fácil (risos)!"
Jojo foi ao festival sem a companhia do marido, Lucas Souza, com quem se casou recentemente. "O meu marido trabalha, tem os estudos e os serviços dele. Em casa, é cada um no seu quadrado, pois cada um tem suas coisas. As pessoas acham que ele tem que estar comigo em todos os lugares e não é bem assim", revelou.
O Lollapalooza Brasil 2022 começou nesta sexta (25) e reúne público e grandes atrações até domingo 927) no autódromo de Interlagos (zona sul de São Paulo).
Estão escaladas atrações como Foo Fighters, Strokes, Miley Cyrus, Doja Cat, A$AP Rocky e Martin Garrix como headliners. Entre os nomes nacionais estão como destaque Emicida, Alok, Pabllo Vittar, Gloria Groove, Djonga, MC Tha e Rashid.

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