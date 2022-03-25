Fernanda Montenegro toma posse na ABL; saiba onde assistir ao vivo à cerimônia

A cerimônia que vai empossar a atriz Fernanda Montenegro na Academia Brasileira de Letras, a ABL, vai acontecer nesta sexta (25) às 21h e será transmitida ao público a partir das 20h40 através do site da ABL e de seu canal no YouTube.
A sessão solene marca a entrada da atriz na instituição, em que foi eleita em novembro do ano passado para ocupar a cadeira de número 17, contando com 32 votos entre os 35 membros da Academia.
Vencedora de importantes prêmios nacionais e internacionais de teatro e cinema -sendo a única atriz brasileira indicada ao Oscar, por sua atuação em "Central do Brasil"-, Montenegro vai ocupar o lugar deixado pelo diplomata e escritor Affonso Arinos de Mello Franco, morto em março de 2020.
Mais recente imortal -como são conhecidos os membros que entram para a Academia- a atriz disse, em entrevista a Folha, que pretende manter sua postura ativa no debate público, ao contrário da tradição de alguns acadêmicos que evitam aparições públicas. "Nesta profissão, tenho que vir a público. Não posso me fechar num gabinete, num deserto, numa ilha e fingir que nada está acontecendo."
A eleição de Montenegro para a ABL, juntamente com a de Gilberto Gil, foi interpretada como uma tentativa da instituição se atualizar e ampliar os contatos entre categorias artísticas, como teatro, dança, música, performance, escrita, o que antes era evitado por preconceito.