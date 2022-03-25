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Surpresa

Antes de alcançar Top 1 no Spotify Global, Anitta ganha festa de aniversário

De Honório Gurgel ao mega hit 'Envolver', a carreira de Anitta é recheada de conquistas e inovações
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 25 de Março de 2022 às 13:36

Anitta no clipe de Envolver
Anitta no clipe de Envolver Crédito: Youtube/Warner
Antes de fazer história e alcançar o Top 1 no Spotify Global, Anitta ganhou uma festa de aniversário surpresa na noite desta quinta-feira, 24. A cantora completará 29 anos apenas na quarta-feira, dia 30 de março, mas não estará no Brasil para comemorar com amigos e familiares.
"A minha família e os meus amigos acabaram de fazer uma festa surpresa para mim porque eu não vou estar no Brasil no meu aniversário. Eu cheguei e tomei um susto. Vamos ficar bêbadas então, eu já chorei muito", disse Anitta em stories no Instagram.
Em vídeo publicado por Hugo Gloss, a artista agradeceu a festa e comentou "eu não seria nada disso, Top 2 do mundo, top não sei o que... se não fosse a minha família maravilhosa que sempre me faz lembrar quem eu sou e a minha equipe, que também virou a minha família e que torce por mim se eu estiver bem ou mal... se eu estiver no Top 1 ou no Top 200 milhões, eles não estão nem aí".
Nesta sexta-feira, 25, Anitta alcançou o topo máximo do Spotify Global e "Envolver" se tornou a música mais ouvida no mundo nas últimas 24 horas, com 6,3 milhões de reproduções. Ao longo dos últimos dias, os fãs da cantora puderam acompanhar o crescimento do hit nos charts mundiais, enquanto a brasileira quebrava recordes dos mercados brasileiro e latino.

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