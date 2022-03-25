Lollapalooza 2022: veja os capixabas que vão marcar presença no festival

Capixabas vão ao festival Lollapalooza Brasil 2022 Crédito: Reprodução/Intagramm/@budah/@silva/@morenna

O Espírito Santo estará muito bem representado no festival Lollapalooza Brasil 2022, que começa nesta sexta-feira (25), em São Paulo. Artistas e influencers capixabas já estão de malas prontas para o festival. A maioria dos famosos fará presença VIP nos badalados camarotes do evento, mas também tem atrações musicais do 'ES' no line-up do Lolla.

Dono do hit ‘A Cor é Rosa’, o capixaba Silva se apresenta no Lollapalooza neste sábado (26), às 14h45, no Palco Budweiser. Em 2019, o cantor também estava confirmado para subir no palco do evento, mas não se apresentou por causa de uma forte chuva. A expectativa é de que o músico leve este ano um setlist com canções dos álbuns "Brasileiro" e “Cinco”.

Quem também agita o festival é WC no Beat. O capixaba também é uma das atrações deste sábado (26) e se apresenta no Palco Perry's By Doritos, às 19h. Nas redes sociais, o artista postou um vídeo se preparando para o show no festival. “O aquecimento para Lollapalooza já começou por aqui hein tropa, quero ver todo mundo por lá”, escreveu.

PRESENÇAS VIP

Não é só em cima do palco que os capixabas vão marcar presença no Lollapalooza. Nos camarotes, vários famosos também vão representar o Espírito Santo, como a cantora Morenna.

É OFICIAL SOU CONVIDADA DO LOLLAPALOOZA PELA @Budweiser_Br AHHH QUE MOMENTO!!! MTT FELIZ MORES ♥️😭✨



VAI TER VILA VELHA NO LOLLA SIM TOMARA QUE EU ENCONTRE A RIHANNA LÁ



TE AMO @kkkkkkaique — Morenna (@Morennanna) March 21, 2022

Em conversa com “HZ”, Morenna falou sobre a expectativa de acompanhar o Lollapalooza pela primeira vez. E ainda revelou qual o show que está mais ansiosa para assistir no festival.

“É a minha primeira vez no Lolla, estou muito feliz com o convite da Budweiser. Eles me convidaram oficialmente na semana passada, fiquei muito surpresa e feliz. Agora eu estou muito ansiosa pelo show da Glória Groove e da Doja Cat, sou fã demais delas”, comentou a artista.

Sobre a presença dos artistas capixabas no Lolla, Morenna define como uma demonstração do bom trabalho que está saindo do Espírito Santo para todo Brasil. Segundo ela, seria um sonho ver mais cantores locais subindo no palco do festival.

“Estou muito feliz de ver que estamos formando esse bonde capixaba, espero que, cada vez mais, a gente consiga ocupar esses espaços especiais. Temos muitos artistas reconhecidos e sendo relevantes na cena a nível de Brasil, como Silva. Quem sabe eu esteja no palco daqui a pouco, seria um sonho me apresentar em grandes festivais. Todo artista tem essa vontade de cantar para uma multidão”, ressaltou Morenna.

Além da dona do hit "Açaí", Budah e a ex-BBB Gizely Bicalho também garantiram uma passagem pelo Autódromo de Interlagos, em São Paulo.