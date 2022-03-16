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Música

Confirmada no Lollapalooza, Miley Cyrus mostra ensaio de 'Fly On The Wall'

Em um vídeo publicado em seu Instagram, na terça-feira (15), a cantora aparece ensaiando a música Fly On The Wall, que faz parte do disco Blackout
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 16 de Março de 2022 às 14:55

Miley Cyrus é uma das atrações confirmadas para o festival Lollapalooza
Miley Cyrus é uma das atrações confirmadas para o festival Lollapalooza Crédito: Reprodução/ Instagram @mileycyrus
Miley Cyrus, uma das atrações confirmadas no Lollapalooza Brasil 2022, compartilhou em suas redes sociais o ensaio de uma das suas canções antigas. Em um vídeo publicado em seu Instagram na terça-feira, 15, a cantora aparece ensaiando a música Fly On The Wall, que faz parte do disco Blackout, de 2008.
O último show dela no Brasil foi em 2014, em São Paulo. Na ocasião, fãs acamparam na fila para assistir ao espetáculo, mas acabaram recebendo uma apresentação comportada e modesta.
No Lollapalooza, Miley se apresenta no sábado, 26 de março. No mesmo dia, o evento contará também com shows de A$AP Rocky, A Day To Remember, Emicida, Alok e muito mais.

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