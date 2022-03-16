César Menotti e Fabiano prometem unir o sertanejo com o pop rock em show no ES

Com mais de duas décadas de carreira, eles certamente fazem parte do que poderíamos chamar de “hall da fama” do sertanejo. Os irmãos César Menotti e Fabiano formam uma das duplas mais queridas do Brasil. Na bagagem, sucessos como “Leilão”, “Ciumenta”, “Fogão de Lenha” e “Disco Arranhado”. São esses e outros hits que os músicos prometem trazer para Vitória, nesta sexta-feira (18), na inauguração da programação de shows nacionais da Privillège Vitória (antigo Ilha Shows).
Trazendo um show recheado de clássicos, a dupla também apresenta seu novo trabalho chamado “Menotti´s Pop”, um álbum que mistura o sertanejo modão com o pop rock nacional. As faixas do álbum são compostas por duas músicas em um formato de medley, que é quando não há intervalos no ritmo, mantendo uma linha contínua do som.
Sobre cantar no Espírito Santo, César Menotti e Fabiano destacaram para “HZ” o carinho que recebem dos capixabas nas apresentações. “Já fizemos várias apresentações por aí, ao longo desses anos, que nos marcaram bastante. Voltar a cantar é uma sensação maravilhosa, ainda mais para públicos queridos como os capixabas”, contaram.
Sabemos que a dupla César Menotti e Fabiano é uma das maiores potências do sertanejo nacional. Mas no último trabalho, vocês ousaram e apostaram em uma junção com o pop rock nacional, o “Menotti's Pop”. Como é fazer um show para o público que acompanha vocês no sertanejo e, ao mesmo tempo, trazer outros gêneros musicais?
César: O repertório do Menotti's Pop foi selecionado por canções que todo mundo já ouviu e sabe cantar, a gente só deu nosso tom country pra elas. Então, é um momento bem gostoso do show, o nosso público abraçou esse projeto, sabe que adoramos inovar e essa é uma das maiores misturas que fizemos.
Como disseram em entrevista a um podcast, as canções que trazem o pop rock nacional povoam suas memórias afetivas. Acreditam que também resgata lembranças do público de vocês?
Fabiano: Com certeza, a música tem poder de marcar momentos, marcar vidas! Para nós, é uma honra ter apostado no "Menotti's Pop". Trilhamos um caminho longo e bonito para chegar até aqui, com trabalhos únicos e especiais, sempre com o intuito de agradar aqueles que gostam da dupla Cesar Menotti e Fabiano.
Qual a sensação em cantar no Espírito Santo? Vocês já vieram tantas vezes por aqui, teriam alguma história curiosa em nosso Estado?
Fabiano: Voltar a cantar é uma sensação maravilhosa, ainda mais para públicos queridos como os capixabas. Realmente já fizemos várias apresentações por aí ao longo desses anos que nos marcaram bastante. Qualquer dia vamos contar uma história da boa pra vocês (risos)
O que os capixabas podem esperar desse show?
César: Muito modão, isso não pode faltar nunca. Nosso sertanejo universitário lá das antigas (risos) e, claro, os clássicos pop e rock na nossa voz. Será um show daqueles!
Terá alguma surpresa/novidade na apresentação?
Fabiano: Cada apresentação tem algo diferente, porque cada plateia é de um jeito único, né? Vamos fazer surpresa até lá! (risos)
Diante de tantos sucessos na carreira, tem alguma música que os capixabas mais pedem?
César: Nossa, fica complicado escolher, mas as mais antigas com certeza. Quem não ouve nosso nome e não lembra do refrão "eu vou fazer um leilão, quem dá mais pelo meu coração" (risos)
SERVIÇO
- CESAR MENOTTI E FABIANO
- Quando: 18/03 (sexta-feira)
- Onde: Privilège Vitória (antigo Ilha Shows) - Alameda Ponta Formosa - Praia do Canto, Vitória - ES
- Ingressos: R$ 80 (meia, promocional) / R$ 160 (inteira, promocional)
- Pontos de venda: Site Super Ticket