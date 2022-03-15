Dono do hit 'Carinha de Neném', Japãozin faz show no ES no fim do mês

Japãozin está próximo de alcançar 70 milhões de views no YouTube com o hit 'Carinha de Neném' Crédito: Divulgação

O piseiro vai ditar a regra na festa de seis anos do Spettus Club, na Serra. A primeira atração confirmada na festa, a ser realizada no dia 26 de março, é Japãozin.

Alguns devem se perguntar sobre o nome, que é até recente no mainstream, mas o sucesso de "Carinha de Neném" é inegável. Japãozin da Cachoeira ou apenas Japãozin é um dos maiores nomes do YouTube no momento e o hit citado está em 2º lugar nos vídeos em alta da plataforma. Já são quase 68 milhões de views no clipe em cinco meses de lançamento, enquanto no TikTok há mais de 91 mil vídeos com a faixa e a hashtag com o nome do single #carinhadenenem acumula mais de 15,4 milhões de visualizações.

Nascido no interior de São Paulo, em Embu-Guaçu, mas criado na Zona Leste de Campina Grande, no antigo Bairro da Cachoeira, interior da Paraíba, Caio Alexandre Linhares de Souza Silva iniciou a carreira há sete anos no rap. Ele fazia músicas para times de futebol da cidade. Mas foi no piseiro que encontrou o sucesso, após assinatura com a Sua Música Records.

"Tenho mais facilidade de encontrar as portas abertas, mais casas tocando forró e piseiro", disse ao G1 sobre a mudança de gênero.

A virada de chave foi certeira. Com dois álbuns lançados, ele será a principal atração da festa no ES. Por sinal, o evento é uma comemoração tripla, já que os aniversários de 4 e 5 anos da casa não puderam acontecer por conta da pandemia.

"A festa de comemoração dos 4 anos do Spettus foi cancelada pelo início da pandemia, no 5º ano nem pode acontecer, e conseguiu passar a pior crise do entretenimento. Agora então, enfim, é hora de comemorar, até porque a pandemia está com dias contados! Viva a vacina, viva a ciência!", comemora o empresário Danilo Dornellas.