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Programação gratuita

Vitória terá festival na Praia de Camburi para encerrar o verão

"1° Festival Cultural de Verão de Vitória" acontece de sexta (18) a domingo (20), tendo como atrações nomes como Gustavo Macacko, Herança Negra, Dan Abranches e André Prando
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 14 de Março de 2022 às 13:50

Gustavo Macacko é uma das atrações do Festival de Verão que acontece na Praia de Camburi
Gustavo Macacko é uma das atrações do Festival de Verão que acontece na Praia de Camburi Crédito: Reprodução/ Instagram @gustavomacacko, com foto de Giulyanna Cipriano @ giulyannacipriano
Está chegando a hora de se despedir do verão. Que tal uma despedida com direito a shows e apresentações circenses? De sexta (18) a domingo (20), acontece o  "1º Festival Cultural de Verão de Vitória", na Praia de Camburi, uma das mais tradicionais orlas da capital capixaba. 
As atrações são gratuitas, ou seja, 0800, e rolam nas areias da praia, próximo ao Clube dos Oficiais e ao Monumento "Gratidão", criado em homenagem aos trabalhadores da linha de frente da Covid-19. Por lá, haverá apresentações de artistas e bandas de diversos ritmos e estilos, além de espetáculos circenses.
Dando início aos trabalhos, na próxima sexta (18), a partir das 18h, acontece a performance do Circo Barcelona, que promete levar a magia dos picadeiros para o palco a ser montado na Orla de Camburi. Sexta terá palhaçada, sim, senhor!
A seguir, às 19h30, Bárbara Greco apresenta o melhor do forró pé de serra. Em seu repertório, baião, xaxado, xote, maracatu e até mesmo samba - em faixas autorais e covers - prometem animar o público.

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Gustavo Macacko é o responsável por encerrar a primeira noite. Em processo de lançamento do seu quarto álbum solo, "Antenas Ancestrais", o cantor se apresenta às 21h30. O show celebra seu segundo single "Blues Axé Nagô", que traz a participação do grupo Sapeba Capoeira e será disponibilizado no YouTube no mesmo dia da apresentação.
O show é um apanhado da sua trajetória que passa pelos seus três discos solos, composições inéditas do mais recente "Antenas Ancestrais" (com lançamento previsto para maio), além de homenagem à cultura do ES e a sua primeira banda, Símios.

ESTILOS

No sábado (19), o palco da Cultura será aberto, a partir das 18 horas, com o "Tropical R&B", um novo conceito pianístico que mistura a música popular com a Motown Music. Quem faz essa combinação é o pianista Ferna.
Em Vitória, Ferna apresenta seu EP "Eu Plural". A obra reflete sobre a pluralidade dos indivíduos e como se torna afetada em tempos de isolamento social. Além das músicas do EP, o artista apresenta composições de bandas que integrou e nomes com quem compôs em parceria, com arranjos autênticos do estilo Tropical R&B. Além de Ferna, ao piano, a banda conta com Henrique Mattiuzzi, no contrabaixo, Guilherme Cavassa, na Guitarra, e Mateus Tavares. na bateria.
Segundo a se apresentar no sábado, André Prando canta composições autorais que buscam estimular o pensamento crítico e causar fácil identificação com o público. "Estamos com um show novo que foi pensado para o carnaval e verão, onde tocamos minhas músicas em novos arranjos. A banda explora ritmos expressivos em  diferentes tipos carnavais brasileiros: rock, frevo, samba, samba-reggae e  afrobeat. Vamos levar a versão estendida da apresentação para o Festival Cultural de Verão de Vitória, fazendo um passeio por todos os meus discos", disse o cantor.
Com 23 anos de carreira, a banda Herança Negra finaliza a noite de sábado (19), com uma mistura de ritmos. Rock, Rap, Funk, Soul aliados ao Reggae embalam seus grandes sucessos carregados de apelo social.
A banda Herança Negra é formada por Jon Santos, Nelinho e Barol Beats
Herança Negra marca presença em Festival de Verão na Praia de Camburi, em Vitória Crédito: Diego Luís/Divulgação
O primeiro álbum, "De Um Povo Guerreiro", que completa 20 anos em 2022, será celebrado junto ao público presente ao evento. 
Encerrando o "1º Festival Cultural de Verão de Vitória" - e a estação mais quente do ano -, haverá apresentações de Dan Abranches, Emerson Xumbrega - intérprete da Boa Vista -, Tunico da Vila e performance da trupe Ratimbum. 
"Passamos por um difícil período de isolamento, distanciamento, enfrentamento de medos e riscos diante da pandemia. Porém, Vitória sempre esteve à frente desde o início do processo de imunização da população. Nesta segunda (14), alcançamos um índice de mais de 108% da população adulta vacinada com as duas doses, ou seja, a nossa população está vacinada! É hora de retomarmos os nossos eventos de médio e grande porte que tanto contribuem com o cenário artístico cultural da nossa cidade", complementa Luciano Gagno, secretário de cultura de Vitória.

"1º FESTIVAL CULTURAL DE VERÃO DE VITÓRIA"

  • QUANDO: De sexta (18) a domingo (20), na Praia de Camburi, em Vitória. As apresentações acontecem em m palco montado próximo ao Clube dos Oficiais e ao Monumento "Gratidão", criado em homenagem aos trabalhadores da linha de frente da Covid-19. 
  • COMO PARTICIPAR: A programação é totalmente gratuita e recebe apoio da Lei Aldir Blanc e da Prefeitura de Vitória, por meio do FunCultura

PROGRAMAÇÃO

  • SEXTA – 18/03
  • 18h – Circo Barcelona
  • 19h30 – Bárbara Greco
  • 21h30 – Gustavo Macacko

    • SÁBADO – 19/03 
    • 18h – Ferna
    • 20h – André Prando
    • 22h - Herança Negra

    • Domingo – 20/03
    • 16h – Dan Abranches 
    • 17h – Ratimbum
    • 18h30 – Emerson Xumbrega
    • 20h30 – Tunico da Vila

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