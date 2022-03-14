Vitória terá festival na Praia de Camburi para encerrar o verão

Gustavo Macacko é uma das atrações do Festival de Verão que acontece na Praia de Camburi Crédito: Reprodução/ Instagram @gustavomacacko, com foto de Giulyanna Cipriano @ giulyannacipriano

Está chegando a hora de se despedir do verão. Que tal uma despedida com direito a shows e apresentações circenses? De sexta (18) a domingo (20), acontece o "1º Festival Cultural de Verão de Vitória", na Praia de Camburi, uma das mais tradicionais orlas da capital capixaba.

As atrações são gratuitas, ou seja, 0800, e rolam nas areias da praia, próximo ao Clube dos Oficiais e ao Monumento "Gratidão", criado em homenagem aos trabalhadores da linha de frente da Covid-19. Por lá, haverá apresentações de artistas e bandas de diversos ritmos e estilos, além de espetáculos circenses.

Dando início aos trabalhos, na próxima sexta (18), a partir das 18h, acontece a performance do Circo Barcelona, que promete levar a magia dos picadeiros para o palco a ser montado na Orla de Camburi. Sexta terá palhaçada, sim, senhor!

A seguir, às 19h30, Bárbara Greco apresenta o melhor do forró pé de serra. Em seu repertório, baião, xaxado, xote, maracatu e até mesmo samba - em faixas autorais e covers - prometem animar o público.

Gustavo Macacko é o responsável por encerrar a primeira noite. Em processo de lançamento do seu quarto álbum solo, "Antenas Ancestrais", o cantor se apresenta às 21h30. O show celebra seu segundo single "Blues Axé Nagô", que traz a participação do grupo Sapeba Capoeira e será disponibilizado no YouTube no mesmo dia da apresentação.

O show é um apanhado da sua trajetória que passa pelos seus três discos solos, composições inéditas do mais recente "Antenas Ancestrais" (com lançamento previsto para maio), além de homenagem à cultura do ES e a sua primeira banda, Símios.

ESTILOS

No sábado (19), o palco da Cultura será aberto, a partir das 18 horas, com o "Tropical R&B", um novo conceito pianístico que mistura a música popular com a Motown Music. Quem faz essa combinação é o pianista Ferna.

Em Vitória, Ferna apresenta seu EP "Eu Plural". A obra reflete sobre a pluralidade dos indivíduos e como se torna afetada em tempos de isolamento social. Além das músicas do EP, o artista apresenta composições de bandas que integrou e nomes com quem compôs em parceria, com arranjos autênticos do estilo Tropical R&B. Além de Ferna, ao piano, a banda conta com Henrique Mattiuzzi, no contrabaixo, Guilherme Cavassa, na Guitarra, e Mateus Tavares. na bateria.

Segundo a se apresentar no sábado, André Prando canta composições autorais que buscam estimular o pensamento crítico e causar fácil identificação com o público. "Estamos com um show novo que foi pensado para o carnaval e verão, onde tocamos minhas músicas em novos arranjos. A banda explora ritmos expressivos em diferentes tipos carnavais brasileiros: rock, frevo, samba, samba-reggae e afrobeat. Vamos levar a versão estendida da apresentação para o Festival Cultural de Verão de Vitória, fazendo um passeio por todos os meus discos", disse o cantor.

Com 23 anos de carreira, a banda Herança Negra finaliza a noite de sábado (19), com uma mistura de ritmos. Rock, Rap, Funk, Soul aliados ao Reggae embalam seus grandes sucessos carregados de apelo social.

Herança Negra marca presença em Festival de Verão na Praia de Camburi, em Vitória Crédito: Diego Luís/Divulgação

O primeiro álbum, "De Um Povo Guerreiro", que completa 20 anos em 2022, será celebrado junto ao público presente ao evento.

Encerrando o "1º Festival Cultural de Verão de Vitória" - e a estação mais quente do ano -, haverá apresentações de Dan Abranches, Emerson Xumbrega - intérprete da Boa Vista -, Tunico da Vila e performance da trupe Ratimbum.

"Passamos por um difícil período de isolamento, distanciamento, enfrentamento de medos e riscos diante da pandemia. Porém, Vitória sempre esteve à frente desde o início do processo de imunização da população. Nesta segunda (14), alcançamos um índice de mais de 108% da população adulta vacinada com as duas doses, ou seja, a nossa população está vacinada! É hora de retomarmos os nossos eventos de médio e grande porte que tanto contribuem com o cenário artístico cultural da nossa cidade", complementa Luciano Gagno, secretário de cultura de Vitória.

"1º FESTIVAL CULTURAL DE VERÃO DE VITÓRIA"

QUANDO: De sexta (18) a domingo (20), na Praia de Camburi, em Vitória. As apresentações acontecem em m palco montado próximo ao Clube dos Oficiais e ao Monumento "Gratidão", criado em homenagem aos trabalhadores da linha de frente da Covid-19.

De sexta (18) a domingo (20), na Praia de Camburi, em Vitória. As apresentações acontecem em m palco montado próximo ao Clube dos Oficiais e ao Monumento "Gratidão", criado em homenagem aos trabalhadores da linha de frente da Covid-19. COMO PARTICIPAR: A programação é totalmente gratuita e recebe apoio da Lei Aldir Blanc e da Prefeitura de Vitória, por meio do FunCultura

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