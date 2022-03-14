Ludmilla anuncia show Numanice em Vitória para maio

A cantora Ludmilla comentou sobre show em Vitória no próximo mês: “Vitória é o momento de vocês” Crédito: Instagram/@ludmilla

Ludmilla promete trazer ao Espírito Santo o show da turnê "Numanice". Sucesso de vendas por todo Brasil, a apresentação está marcada para o dia 7 de maio, na nova casa de shows da capital, Privilège Vitória, localizada na Praia do Canto, no antigo Ilha Shows.

Assim como os capixabas, Ludmilla também parece estar ansiosa em trazer a era pagodeira ao ES. Nas redes sociais, a dona dos hits “Socadona” e “Maldivas” escreveu: “Vitória é o momento de vocês”.

Vitória é o momento de vocês ? https://t.co/7G8scifHLr — LUDMILLA ?? (@Ludmilla) March 14, 2022

Rapidamente, os internautas foram a loucura. “Garças a Deus. Demorou até, hein? E pode trazer a Glória (Groove) junto com você”, disse uma seguidora. “Estou prontíssima, Lud! E vai ser no dia do meu aniversário ainda”, comentou outra fã na publicação de Ludmilla.

Graças a Deussssss! Demorou até, hein? E pode trazer a glória junto com você!!!! — comentarista de BBB (@thayslugon) March 14, 2022

Tô prontíssima, Lud! E vai ser no dia do meu aniversário ainda ??? — girl power, porra (@whymallu) March 14, 2022

Além de Ludmilla, outros grandes nomes da música nacional devem se apresentar na casa de shows. Nesta sexta-feira (18), quem agita a capital é a dupla Cesar Menotti e Fabiano (Os Menotis), e já na próxima semana a banda Natiruts traz o melhor do reggae para os capixabas. A programação do local para próximos meses ainda conta Dilsinho, Sorriso Maroto, Matuê, Pocah, Nando Reis, Gabriel Pensador, Armandinho, Maneva, Lagun, Kvsh, e Capital Inicial.