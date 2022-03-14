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Ludmilla anuncia show Numanice em Vitória para maio

Cantora utilizou as redes sociais para falar sobre o show "Numanice" que acontece no dia 7 de maio em Vitória. “Vitória é o momento de vocês”, escreveu
Felipe Khoury

Felipe Khoury

Publicado em 14 de Março de 2022 às 12:27

A cantora Ludmilla
A cantora Ludmilla comentou sobre show em Vitória no próximo mês: “Vitória é o momento de vocês” Crédito: Instagram/@ludmilla
Ludmilla promete trazer ao Espírito Santo o show da turnê "Numanice". Sucesso de vendas por todo Brasil, a apresentação está marcada para o dia 7 de maio, na nova casa de shows da capital, Privilège Vitória, localizada na Praia do Canto, no antigo Ilha Shows.
Assim como os capixabas, Ludmilla também parece estar ansiosa em trazer a era pagodeira ao ES. Nas redes sociais, a dona dos hits “Socadona” e “Maldivas” escreveu: “Vitória é o momento de vocês”.
Rapidamente, os internautas foram a loucura. “Garças a Deus. Demorou até, hein? E pode trazer a Glória (Groove) junto com você”, disse uma seguidora. “Estou prontíssima, Lud! E vai ser no dia do meu aniversário ainda”, comentou outra fã na publicação de Ludmilla.
Além de Ludmilla, outros grandes nomes da música nacional devem se apresentar na casa de shows. Nesta sexta-feira (18), quem agita a capital é a dupla Cesar Menotti e Fabiano (Os Menotis), e já na próxima semana a banda Natiruts traz o melhor do reggae para os capixabas. A programação do local para próximos meses ainda conta Dilsinho, Sorriso Maroto, Matuê, Pocah, Nando Reis, Gabriel Pensador, Armandinho, Maneva, Lagun, Kvsh, e Capital Inicial. 
Sobre o “Numanice”, a venda para os ingressos ainda não foi aberta. Porém, em relação aos próximos shows da casa, é possível comprar através do site SuperTicket.com.br.

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