Ensaios técnicos das escolas de samba começam no próximo dia 22

Está chegando a hora do ziriguidum rolar solto na passarela do samba capixaba. E, para garantir a nota 10 em todos os quesitos, as escolas de samba de Vitória estão se programando para os tradicionais ensaios técnicos, essenciais para garantir que tudo ocorra com perfeição no dia da apresentação oficial, que deve acontecer em 7, 8 e 9 de abril.
Na noite desta quinta-feira (10), a Liga Independente das Escolas de Samba (Liesges) anunciou que os ensaios técnicos começam em 22 de março, no Sambão do Povo, no bairro Mario Cypreste, em Vitória, e contarão com a participação de agremiações do Grupo Especial e do Grupo A, antigo Grupo de Acesso.
Vão participar do "esquenta", Império de Fátima, Andaraí, São Torquato, Piedade, Mocidade da Praia, Imperatriz do Forte, Pega no Samba, Novo Império, Chegou o que Faltava, MUG, Chega Mais, Boa Vista e Jucutuquara. A ordem de apresentação dos ensaios técnicos foi definida na tarde desta sexta-feira (11) e publicada nas redes sociais da Liesges. Das agremiações aptas, apenas a Rosas de Ouro, da Serra, não deve participar das apresentações.
Ainda segundo a Liga, as arquibancadas, normalmente, não são abertas para os ensaios técnicos (até porque o Sambódromo ainda está sendo preparado para o desfile). Além disso, não haverá limite de componentes por escola.
As agremiações usam a oportunidade para fazer ensaios - e experimentos - em quesitos chaves, como Mestre-Sala e Porta-Bandeira, Comissão de Frente e o "temido" recuo da Bateria, que, se não for feito com precisão, pode prejudicar a Harmonia e a Evolução durante o desfile. As apresentações prévias são importantes, pois fortalecem a organização do carnaval capixaba.
Os ensaios deverão ter duração de, no máximo, 70 minutos, com intervalo entre uma agremiação e outra sendo de, no máximo, 20 minutos. Duas coirmãs devem se apresentar por noite, com horário de início previsto para as 20h. No dia 22 de março, apenas Império de Fátima "treina" no Sambão do Povo, com ensaio começando às 20h30.
PASSAPORTE VACINAL
Conforme notificou "HZ" durante a semana, a Prefeitura de Vitória anunciou que não será mais preciso apresentar o comprovante de vacinação durante os dias dos desfiles das escolas de samba no Sambão do Povo. A informação se confirmou após o prefeito Lorenzo Pazolini (Republicanos) sancionar a lei que veta a obrigatoriedade do comprovante da vacina contra a Covid-19 em estabelecimentos da capital capixaba, na última quarta-feira (9).
Após ser questionada por A Gazeta, a PMV emitiu nota com informação sobre o evento marcado para os dias 7, 8 e 9 de abril. "A Prefeitura de Vitória informa que, com a sansão da Lei 9818/2022, a obrigatoriedade de apresentação do comprovante de vacina no Sambão do Povo, nos dias do desfile, deixa de existir".
Segundo a LM Eventos e Sensacional Eventos, responsáveis pela organização da apresentação, "no que tange as medidas de combate à pandemia do Covid-19, o Desfile das Escolas de Samba seguirá a legislação em vigor nas datas de realização do evento".
Assim, tanto pessoas vacinadas, quanto não vacinadas, poderão comparecer ao espetáculo sem qualquer impedimento por causa do imunizante.
A Procuradoria Geral do Estado (PGE) e o Ministério Público do Espírito Santo (MPES) foram procurados por A Gazeta para informar se podem adotar algum procedimento relacionado à decisão da Prefeitura de Vitória, mas ambos os órgãos disseram que vão analisar a lei municipal antes de se manifestar.
PREPARAÇÃO
Polêmicas à parte, o Sambão do Povo já está sendo preparado - a todo vapor - para o maior espetáculo artístico a céu aberto do Estado. A estrutura para o evento já está sendo montada, como camarotes, tendas e outros estabelecimentos.
"A estrutura está 90% pronta. Faltam alguns detalhes de acabamento, ajustes e reparos finais", destaca Pablo Pacheco, sócio da Sensacional Eventos.
A venda de ingressos, camarotes e mesas continuam no site lebillet.com.br. O acesso para curtir os desfiles da arquibancada custa R$ 30 (meia-entrada, sexta-feira) e o passaporte para os dois dias a partir de R$ 60 (meia-entrada).
Mas caso você queira curtir a folia em dos camarotes particulares da avenida, o valor do ingresso varia de R$ 70 (meia, sexta-feira) a R$ 590 (combo, sexta e sábado). Já em relação às mesas de pista para quatro pessoas, apenas há assentos disponíveis para a sexta-feira (08), no valor de R$ 500.
ENSAIO TÉCNICO DAS ESCOLAS DE SAMBA DE VITÓRIA PARA O CARNAVAL 2022
- 22/03 - Terça-feira
- 20h30: Império de Fátima
- 23/03 - Quarta feira
- 20h: Mocidade da Praia
- 21h30: Imperatriz do Forte
- 24/03 - Quinta-feira
- 20h: Pega no Samba
- 21h30: MUG
- 25/03 - Sexta-feira
- 20h: Andaraí
- 21h30: Jucutuquara
- 29/03 - Terça-feira
- 20h: São Torquato
- 21h30: Piedade
- 30/03 - Quarta-feira
- 20h: Chegou o Que Faltava
- 21h30: Novo Império
- 31/03 - Quinta-feira
- 20h: Chega Mais
- 21h30: Boa Vista
- IMPORTANTE: Rosas de Ouro não irá participar por opção da escola e os ensaios acontecem no Sambão do Povo (Centro de Vitória). De acordo com a Liesge, as arquibancadas, normalmente, não são abertas para o evento (até porque o Sambódromo ainda está sendo preparado para o desfile)
Atualização
11/03/2022 - 3:36
A ordem de apresentação das escolas de samba de Vitória nos ensaios técnicos foi definida na tarde desta sexta-feira (11), publicada nas redes sociais da Liesges e repassada à reportagem pela diretoria de comunicação da entidade. A matéria foi atualizada.