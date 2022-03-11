Ensaios técnicos das escolas de samba começam no próximo dia 22

A MUG foi vice-campeã do carnaval capixaba em 2020 Crédito: Fernando Madeira

Está chegando a hora do ziriguidum rolar solto na passarela do samba capixaba. E, para garantir a nota 10 em todos os quesitos, as escolas de samba de Vitória estão se programando para os tradicionais ensaios técnicos, essenciais para garantir que tudo ocorra com perfeição no dia da apresentação oficial, que deve acontecer em 7, 8 e 9 de abril

Na noite desta quinta-feira (10), a Liga Independente das Escolas de Samba (Liesges) anunciou que os ensaios técnicos começam em 22 de março, no Sambão do Povo, no bairro Mario Cypreste, em Vitória, e contarão com a participação de agremiações do Grupo Especial e do Grupo A, antigo Grupo de Acesso.

Vão participar do "esquenta", Império de Fátima, Andaraí, São Torquato, Piedade, Mocidade da Praia, Imperatriz do Forte, Pega no Samba, Novo Império, Chegou o que Faltava, MUG, Chega Mais, Boa Vista e Jucutuquara. A ordem de apresentação dos ensaios técnicos foi definida na tarde desta sexta-feira (11) e publicada nas redes sociais da Liesges. Das agremiações aptas, apenas a Rosas de Ouro, da Serra, não deve participar das apresentações.

Ainda segundo a Liga, as arquibancadas, normalmente, não são abertas para os ensaios técnicos (até porque o Sambódromo ainda está sendo preparado para o desfile). Além disso, não haverá limite de componentes por escola.

Ensaios técnicos servem para as escolas fazerem testes em quesitos chaves, como Mestre-Sala e Porta-Bandeira, Comissão de Frente e o "temido" recuo da Bateria Crédito: Bernardo Coutinho/Arquivo AG

As agremiações usam a oportunidade para fazer ensaios - e experimentos - em quesitos chaves, como Mestre-Sala e Porta-Bandeira, Comissão de Frente e o "temido" recuo da Bateria, que, se não for feito com precisão, pode prejudicar a Harmonia e a Evolução durante o desfile. As apresentações prévias são importantes, pois fortalecem a organização do carnaval capixaba.

Os ensaios deverão ter duração de, no máximo, 70 minutos, com intervalo entre uma agremiação e outra sendo de, no máximo, 20 minutos. Duas coirmãs devem se apresentar por noite, com horário de início previsto para as 20h. No dia 22 de março, apenas Império de Fátima "treina" no Sambão do Povo, com ensaio começando às 20h30.

PASSAPORTE VACINAL

Após ser questionada por A Gazeta, a PMV emitiu nota com informação sobre o evento marcado para os dias 7, 8 e 9 de abril. "A Prefeitura de Vitória informa que, com a sansão da Lei 9818/2022, a obrigatoriedade de apresentação do comprovante de vacina no Sambão do Povo, nos dias do desfile, deixa de existir".

Segundo a LM Eventos e Sensacional Eventos, responsáveis pela organização da apresentação, "no que tange as medidas de combate à pandemia do Covid-19, o Desfile das Escolas de Samba seguirá a legislação em vigor nas datas de realização do evento".

Assim, tanto pessoas vacinadas, quanto não vacinadas, poderão comparecer ao espetáculo sem qualquer impedimento por causa do imunizante.

PREPARAÇÃO

Polêmicas à parte, o Sambão do Povo já está sendo preparado - a todo vapor - para o maior espetáculo artístico a céu aberto do Estado. A estrutura para o evento já está sendo montada , como camarotes, tendas e outros estabelecimentos.

"A estrutura está 90% pronta. Faltam alguns detalhes de acabamento, ajustes e reparos finais", destaca Pablo Pacheco, sócio da Sensacional Eventos.

Estrutura para o Carnaval de Vitória começou a ser montada no Sambão do Povo Crédito: Vitor Jubini/AG

A venda de ingressos, camarotes e mesas continuam no site lebillet.com.br . O acesso para curtir os desfiles da arquibancada custa R$ 30 (meia-entrada, sexta-feira) e o passaporte para os dois dias a partir de R$ 60 (meia-entrada).

Mas caso você queira curtir a folia em dos camarotes particulares da avenida, o valor do ingresso varia de R$ 70 (meia, sexta-feira) a R$ 590 (combo, sexta e sábado). Já em relação às mesas de pista para quatro pessoas, apenas há assentos disponíveis para a sexta-feira (08), no valor de R$ 500.

ENSAIO TÉCNICO DAS ESCOLAS DE SAMBA DE VITÓRIA PARA O CARNAVAL 2022

22/03 - Terça-feira

20h30: Império de Fátima





Império de Fátima 23/03 - Quarta feira

20h: Mocidade da Praia

Mocidade da Praia 21h30: Imperatriz do Forte





Imperatriz do Forte 24/03 - Quinta-feira

20h: Pega no Samba

Pega no Samba 21h30: MUG





MUG 25/03 - Sexta-feira

20h: Andaraí

Andaraí 21h30: Jucutuquara





Jucutuquara 29/03 - Terça-feira

20h: São Torquato

São Torquato 21h30: Piedade





Piedade 30/03 - Quarta-feira

20h: Chegou o Que Faltava

Chegou o Que Faltava 21h30: Novo Império





Novo Império 31/03 - Quinta-feira

20h: Chega Mais

Chega Mais 21h30: Boa Vista





Boa Vista IMPORTANTE: Rosas de Ouro não irá participar por opção da escola e os ensaios acontecem no Sambão do Povo (Centro de Vitória). De acordo com a Liesge, as arquibancadas, normalmente, não são abertas para o evento (até porque o Sambódromo ainda está sendo preparado para o desfile)