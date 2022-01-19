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Folia

Liga das escolas de samba define novas regras para os desfiles de Vitória; entenda

Uma das medidas é que o uso de máscaras não vai interferir na avaliação de jurados nos quesitos Harmonia e Fantasia. Também houve diminuição do número de componentes em algumas alas, entre outras alterações
Alberto Borém

Alberto Borém

Publicado em 19 de Janeiro de 2022 às 10:41

Carnaval de Vitória será realizado nos dias 17 a 19 de fevereiro de 2022, no Sambão do Povo
Carnaval de Vitória será realizado nos dias 17 a 19 de fevereiro de 2022, no Sambão do Povo Crédito: Arquivo/AG
A Liga Independente das Escolas de Samba do Grupo Especial (Liesge) divulgou, na tarde desta terça-feira (18), algumas mudanças nas regras para os desfiles das agremiações em 2022, que, por enquanto, estão confirmados para acontecer entre os dias 17 e 19 de fevereiro, no Sambão do Povo, em Vitória.
Entre as mudanças está a determinação de que o uso de máscara de proteção contra a Covid-19 pelos componenentes das escolas não vai interferir na análise dos julgadores, nos quesitos Fantasia e Harmonia.
São duas avaliações que poderiam ser afetadas pelo uso de algo que tampasse a boca ou escondesse parte do rosto dos brincantes. A decisão anunciada pela Liesge tornou o equipamento de proteção um item que não tem o poder de interferir na análise dos jurados.
A Harmonia é um dos quesitos mais interpretativos do carnaval. Os jurados observam se os membros estão cantando o samba. Deixar de cantar pode acarretar em uma nota menor nesse quesito. Já Fantasia, como o nome diz, analisa as roupas e os cuidados com a vestimenta. O público precisa entender o enredo através das fantasias.
Nove quesitos estão mantidos para o Carnaval de Vitória. São eles: Bateria, Samba-Enredo, Harmonia, Evolução, Enredo, Alegorias e Adereços, Fantasias, Comissão de Frente, Mestre-Sala e Porta-Bandeira.
Desfile da Escola de Samba Independentes de Boa Vista, no Sambão do Povo em 2010.
Desfile da Escola de Samba Independentes de Boa Vista, no Sambão do Povo em 2010. Crédito: Bernardo Coutinho/Arquivo AG
Em Vitória, de acordo com as determinações divulgadas pela prefeitura no dia 6 de janeiro, quem for curtir os desfiles das escolas de samba precisará apresentar o comprovante de vacinação completo contra a Covid-19 e resultado negativo de teste RT-PCR. Já o uso obrigatório de máscara de proteção no Sambão do Povo, seja pelos componentes das escolas, seja pelos foliões, ainda não foi definido na Capital.
A reportagem de A Gazeta procurou a Prefeitura de Vitória para saber se há alguma decisão sobre o assunto. A administração da cidade informou que o evento deve seguir as portarias de segurança sanitária definidas pelo governo do Estado.
A Secretaria de Estado da Saúde (Sesa/ES) também foi demandada para saber se algum protocolo sanitário será criado especificadamente para as apresentações das escolas de Samba de Vitória. O órgão respondeu à demanda repassando o ofício divulgado na segunda-feira (17), aconselhando a suspensão do carnaval e dos grandes eventos até que se estabeleçam condições de uma fase de recuperação da pandemia.
Até o momento, segundo as regras do Governo Estadual, o uso de máscaras é obrigatório em todos os eventos sociais e culturais.
Em São Paulo, em que o uso da máscara durante os desfiles é obrigatório, o quesito Harmonia foi excluído do regulamento em decisão divulgada nesta quarta-feira (19). Já o uso incorreto do equipamento de proteção poderá levar à perda de pontos no quesito Fantasia.

O QUE SÃO HARMONIA E FANTASIA?

FANTASIA

Esse é um dos quesitos mais interpretativos do carnaval. É necessário observar se os membros estão cantando o samba. Não cantar durante o desfile tira pontos preciosos na disputa pelo título. O canto dos componentes deve estar em sintonia com a voz do "Puxador", o intérprete que leva a música para a avenida.
A concepção e realização também devem ser julgados. A adequação das fantasias ao enredo é primordial. O mosaico impulsionado pelas formas e cores costuma impressionar os jurados. O acabamento e cuidado na confecção ganham pontos. É preciso apresentar roupas leves, que não atrapalhem a evolução dos componentes. Roupas rasgadas e faltando elementos, como chapéus e sapatos, levam penalização à escola.
Entre outras mudanças anunciadas, uma afeta a tradicional ala das baianas, reduzida para um número mínimo de 25 integrantes. Os ritmistas da bateria devem somar no mínimo 100 pessoas, e o de componentes, 1.000. As decisões, segundo a Liesge, visam a garantir maior segurança durante a pandemia do novo coronavírus.
O tamanho do carro abre-alas também mudou: agora poderá chegar a 30 metros de comprimento e 9 metros de altura. Outra mudança significativa acontece no quesito Comissão de Frente, que agora será avaliado em dois subquesitos: concepção/indumentária e apresentação/realização. O mesmo já acontecia com o quesito Samba-Enredo, que era avaliado por sua melodia e pela letra.
O Corpo de Julgadores será composto por 27 membros, que avaliarão as escolas de samba em seus respectivos quesitos. Todos os membros são do Rio de Janeiro.

MAS O CARNAVAL ESTÁ CONFIRMADO?

De acordo com o diretor de comunicação da Liesge, Gustavo Fernando, reuniões com a Prefeitura de Vitória, secretarias do município, organização dos desfiles e especialistas em saúde pública são feitas diariamente.
Novo Império leva o universo infantil para a avenida
Novo Império levou o universo infantil para a avenida no Carnaval de 2020 Crédito: Rodrigo Gavini
"O prefeito Lorenzo Pazolini deixou claro que algumas condições devem existir para a realização do carnaval. O contato entre a liga e a prefeitura é diário, sempre atualizando a situação da pandemia. Há vários detalhes que envolvem o desfile das escolas de samba", afirma.
Em coletiva de imprensa realizada na segunda-feira (17), o secretário de Estado da Saúde, Nésio Fernandes, divulgou uma recomendação para que as cidades capixabas suspendam o carnaval e grandes festas e shows. O ofício foi enviado aos municípios em um cenário de aumento de casos da Covid-19, provocado pela variante Ômicron. Não foi detalhado, porém, se a recomendação é valida apenas para o carnaval dos blocos de rua ou também para as apresentações do Sambão do Povo.
Em documento, a Secretaria de Estado da Saúde solicita "fundamentos epidemiológicos" caso alguma cidade pretenda realizar as festas com aglomerações.
Questionada por "HZ" se a recomendação da Sesa/ES mudaria a realização ou até poderia provocar o adiamento do Carnaval no Sambão do Povo, a Prefeitura de Vitória afirmou que mantém contato com a organização do evento para garantir os protocolos de segurança relacionados ao novo coronavírus e à gripe. A administração não respondeu diretamente se o evento entre os dias 17 e 19 de fevereiro está confirmado, mesmo com a recomendação estadual.

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Correção

19/01/2022 - 5:56
Versão anterior desta matéria afirmava que o uso de máscaras de proteção contra a Covid-19 nas apresentações das escolas no Sambão do Povo não seria obrigatório, informação que havia sido repassada à reportagem pela Liesge. No entanto, demandada pela reportagem, a Prefeitura de Vitória informou que é o governo do Estado quem deve definir as normas sanitárias a serem seguidas em eventos culturais. O texto foi corrigido.

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