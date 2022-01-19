Liga das escolas de samba define novas regras para os desfiles de Vitória; entenda

Carnaval de Vitória será realizado nos dias 17 a 19 de fevereiro de 2022, no Sambão do Povo Crédito: Arquivo/AG

A Liga Independente das Escolas de Samba do Grupo Especial (Liesge) divulgou, na tarde desta terça-feira (18), algumas mudanças nas regras para os desfiles das agremiações em 2022, que, por enquanto, estão confirmados para acontecer entre os dias 17 e 19 de fevereiro, no Sambão do Povo, em Vitória.

Entre as mudanças está a determinação de que o uso de máscara de proteção contra a Covid-19 pelos componenentes das escolas não vai interferir na análise dos julgadores, nos quesitos Fantasia e Harmonia.

São duas avaliações que poderiam ser afetadas pelo uso de algo que tampasse a boca ou escondesse parte do rosto dos brincantes. A decisão anunciada pela Liesge tornou o equipamento de proteção um item que não tem o poder de interferir na análise dos jurados.

A Harmonia é um dos quesitos mais interpretativos do carnaval. Os jurados observam se os membros estão cantando o samba. Deixar de cantar pode acarretar em uma nota menor nesse quesito. Já Fantasia, como o nome diz, analisa as roupas e os cuidados com a vestimenta. O público precisa entender o enredo através das fantasias.

Nove quesitos estão mantidos para o Carnaval de Vitória. São eles: Bateria, Samba-Enredo, Harmonia, Evolução, Enredo, Alegorias e Adereços, Fantasias, Comissão de Frente, Mestre-Sala e Porta-Bandeira.

Desfile da Escola de Samba Independentes de Boa Vista, no Sambão do Povo em 2010. Crédito: Bernardo Coutinho/Arquivo AG

Em Vitória, de acordo com as determinações divulgadas pela prefeitura no dia 6 de janeiro, quem for curtir os desfiles das escolas de samba precisará apresentar o comprovante de vacinação completo contra a Covid-19 e resultado negativo de teste RT-PCR . Já o uso obrigatório de máscara de proteção no Sambão do Povo, seja pelos componentes das escolas, seja pelos foliões, ainda não foi definido na Capital.

A reportagem de A Gazeta procurou a Prefeitura de Vitória para saber se há alguma decisão sobre o assunto. A administração da cidade informou que o evento deve seguir as portarias de segurança sanitária definidas pelo governo do Estado.

A Secretaria de Estado da Saúde (Sesa/ES) também foi demandada para saber se algum protocolo sanitário será criado especificadamente para as apresentações das escolas de Samba de Vitória. O órgão respondeu à demanda repassando o ofício divulgado na segunda-feira (17), aconselhando a suspensão do carnaval e dos grandes eventos até que se estabeleçam condições de uma fase de recuperação da pandemia.

Até o momento, segundo as regras do Governo Estadual, o uso de máscaras é obrigatório em todos os eventos sociais e culturais.

Em São Paulo, em que o uso da máscara durante os desfiles é obrigatório, o quesito Harmonia foi excluído do regulamento em decisão divulgada nesta quarta-feira (19). Já o uso incorreto do equipamento de proteção poderá levar à perda de pontos no quesito Fantasia.

O QUE SÃO HARMONIA E FANTASIA?

FANTASIA Esse é um dos quesitos mais interpretativos do carnaval. É necessário observar se os membros estão cantando o samba. Não cantar durante o desfile tira pontos preciosos na disputa pelo título. O canto dos componentes deve estar em sintonia com a voz do "Puxador", o intérprete que leva a música para a avenida. A concepção e realização também devem ser julgados. A adequação das fantasias ao enredo é primordial. O mosaico impulsionado pelas formas e cores costuma impressionar os jurados. O acabamento e cuidado na confecção ganham pontos. É preciso apresentar roupas leves, que não atrapalhem a evolução dos componentes. Roupas rasgadas e faltando elementos, como chapéus e sapatos, levam penalização à escola.

Entre outras mudanças anunciadas, uma afeta a tradicional ala das baianas, reduzida para um número mínimo de 25 integrantes. Os ritmistas da bateria devem somar no mínimo 100 pessoas, e o de componentes, 1.000. As decisões, segundo a Liesge, visam a garantir maior segurança durante a pandemia do novo coronavírus.

O tamanho do carro abre-alas também mudou: agora poderá chegar a 30 metros de comprimento e 9 metros de altura. Outra mudança significativa acontece no quesito Comissão de Frente, que agora será avaliado em dois subquesitos: concepção/indumentária e apresentação/realização. O mesmo já acontecia com o quesito Samba-Enredo, que era avaliado por sua melodia e pela letra.

O Corpo de Julgadores será composto por 27 membros, que avaliarão as escolas de samba em seus respectivos quesitos. Todos os membros são do Rio de Janeiro.

MAS O CARNAVAL ESTÁ CONFIRMADO?

De acordo com o diretor de comunicação da Liesge, Gustavo Fernando, reuniões com a Prefeitura de Vitória, secretarias do município, organização dos desfiles e especialistas em saúde pública são feitas diariamente.

Novo Império levou o universo infantil para a avenida no Carnaval de 2020 Crédito: Rodrigo Gavini

"O prefeito Lorenzo Pazolini deixou claro que algumas condições devem existir para a realização do carnaval. O contato entre a liga e a prefeitura é diário, sempre atualizando a situação da pandemia. Há vários detalhes que envolvem o desfile das escolas de samba", afirma.

Em coletiva de imprensa realizada na segunda-feira (17), o secretário de Estado da Saúde, Nésio Fernandes, divulgou uma recomendação para que as cidades capixabas suspendam o carnaval e grandes festas e shows . O ofício foi enviado aos municípios em um cenário de aumento de casos da Covid-19, provocado pela variante Ômicron. Não foi detalhado, porém, se a recomendação é valida apenas para o carnaval dos blocos de rua ou também para as apresentações do Sambão do Povo.

Em documento, a Secretaria de Estado da Saúde solicita "fundamentos epidemiológicos" caso alguma cidade pretenda realizar as festas com aglomerações.

Questionada por "HZ" se a recomendação da Sesa/ES mudaria a realização ou até poderia provocar o adiamento do Carnaval no Sambão do Povo, a Prefeitura de Vitória afirmou que mantém contato com a organização do evento para garantir os protocolos de segurança relacionados ao novo coronavírus e à gripe. A administração não respondeu diretamente se o evento entre os dias 17 e 19 de fevereiro está confirmado, mesmo com a recomendação estadual.