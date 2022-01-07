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Grupo B

Carnaval de Vitória: tipo de ingresso para o dia 17 será definido nos próximos dias

Organização estuda se entrada no Sambão será com doação de alimentos, mas os critérios serão os mesmos dos dias 18 e 19, com apresentação de exame RT-PCR e comprovante de vacinação
Erik Oakes

Erik Oakes

Publicado em 07 de Janeiro de 2022 às 11:09

Tradição Serrana durante desfile no Sambão do Povo, em 2020
Tradição Serrana durante desfile no Sambão do Povo, em 2020 Crédito: Fernando Madeira
O Carnaval de Vitória 2022, realizado no Sambão do Povo, no bairro Mário Cypreste, está confirmado para os dias 17, 18 e 19 de fevereiro. O anúncio foi feito nesta quinta-feira (6), pelo prefeito Lorenzo Pazolini. Nos dias 18 e 19, a entrada será mediante a compra de ingressos e apresentação de comprovante vacinal e teste RT-PCR feitos até 72 horas antes do eventoJá o ingresso para o dia 17 ainda está em estudo e a forma de entrada será a mesma dos dias posteriores.
"Nos últimos anos, o acesso às arquibancadas era feito mediante doação de alimentos. Essa dinâmica da troca de ingressos ainda vai ser estabelecida. Vamos definir nos próximos dias junto com as escolas como será o acesso neste ano", esclarece o sócio da LP Produções e Eventos, Pablo Pacheco.
"Mas, na quinta-feira, o controle será idêntico ao de sexta e sábado, com acesso mediante a pulseira adquirida na Central do Samba após comprovação vacinal e teste RT-PCR negativo", completa ele.
Segundo o empresário, a definição será apresentada nas próximas semanas. Pablo ainda garante que tudo será feito com muito controle para garantir a segurança do folião no sambódromo.
Não há diferença se o ingresso é franco ou comprado, todos terão que passar pela Central do Samba. O desfile vai acontecer com controle sanitário rigoroso e condições de segurança para quem vai participar do evento
Para os desfilantes, o controle será no acesso a área de concentração das escolas. Somente será permitida a entrada das pessoas que estiverem trajando as fantasias e apresentarem a pulseira de credenciamento, que será retirada após cadastro feito nas quadras das agremiações. Entenda como tudo vai funcionar neste link.

DESFILES

No dia 17, desfilam as agremiações do Grupo B. Nele, participam as escolas na seguinte ordem: Unidos de Barreiros, Independente de Eucalipto, Mocidade Serrana, União Jovem de Itacibá, Mocidade Serrana e Tradição Serrana.
A sexta-feira (18) é do Grupo A. Nela, as escolas: Independente de São Torquato, Chega Mais, Chegou O que Faltava, Mocidade da Praia, Rosas de Ouro, Pega no Samba e Império de Fátima disputam uma vaga no Grupo Especial.
Unidos de Jucutuquara, Imperatriz do Forte, Novo Império, Independentes de Boa Vista, Mocidade Unida da Glória, Unidos da Piedade e o Grêmio Recreativo Andaraí são escolas da elite do carnaval capixaba e desfilam no sábado (19). Os ingressos estão à venda no site lebillet.com.br.

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