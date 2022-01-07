Carnaval de Vitória: tipo de ingresso para o dia 17 será definido nos próximos dias

Tradição Serrana durante desfile no Sambão do Povo, em 2020 Crédito: Fernando Madeira

"Nos últimos anos, o acesso às arquibancadas era feito mediante doação de alimentos. Essa dinâmica da troca de ingressos ainda vai ser estabelecida. Vamos definir nos próximos dias junto com as escolas como será o acesso neste ano", esclarece o sócio da LP Produções e Eventos, Pablo Pacheco.

"Mas, na quinta-feira, o controle será idêntico ao de sexta e sábado, com acesso mediante a pulseira adquirida na Central do Samba após comprovação vacinal e teste RT-PCR negativo", completa ele.

Segundo o empresário, a definição será apresentada nas próximas semanas. Pablo ainda garante que tudo será feito com muito controle para garantir a segurança do folião no sambódromo.

Não há diferença se o ingresso é franco ou comprado, todos terão que passar pela Central do Samba. O desfile vai acontecer com controle sanitário rigoroso e condições de segurança para quem vai participar do evento

Para os desfilantes, o controle será no acesso a área de concentração das escolas. Somente será permitida a entrada das pessoas que estiverem trajando as fantasias e apresentarem a pulseira de credenciamento, que será retirada após cadastro feito nas quadras das agremiações. Entenda como tudo vai funcionar neste link

DESFILES

No dia 17, desfilam as agremiações do Grupo B. Nele, participam as escolas na seguinte ordem: Unidos de Barreiros, Independente de Eucalipto, Mocidade Serrana, União Jovem de Itacibá, Mocidade Serrana e Tradição Serrana.

A sexta-feira (18) é do Grupo A. Nela, as escolas: Independente de São Torquato, Chega Mais, Chegou O que Faltava, Mocidade da Praia, Rosas de Ouro, Pega no Samba e Império de Fátima disputam uma vaga no Grupo Especial.