Carnaval de Vitória 2022: vacina e PCR serão obrigatórios no Sambão

Carnaval de Vitória será realizado nos dias 17 a 19 de fevereiro de 2022, no Sambão do Povo Crédito: Arquivo/AG

Sinal verde para o Carnaval de Vitória 2022, no Sambão do Povo, no bairro Mario Cypreste. Porém, a folia está liberada apenas para pessoas vacinadas e com exame de PCR com resultado negativo. Já os blocos e as festas de rua não serão autorizados na Capital.

Em coletiva realizada nesta quinta-feira (6), o prefeito da Capital, Lorenzo Pazolini (Republicanos), informou que os foliões deverão apresentar, além do comprovante de vacinação com ciclo vacinal completo, um exame de PCR com resultado negativo feito com até 72 horas de antecedência aos desfiles. A medida vale tanto para quem vai desfilar e trabalhar do evento quanto para quem pretende assistir.

Segundo a prefeitura, os exames podem ser feitos nos pontos espalhados pela Capital ou pela rede privada. De acordo com Lorenzo, serão disponibilizados novos locais para realização dos exames, além dos já existentes em Vitória. Os desfiles do Sambão do Povo acontecerão entre os dias 17 e 19 de fevereiro.

Para circular no Sambão, todos terão que usar uma pulseira comprovando que atendem aos critérios para participar. As pulseiras terão cores diferentes conforme o dia e o setor onde o folião estará. A distribuição delas aos foliões, que garantiram o ingresso, será feita em uma Central do Samba, que ainda não teve o local definido. É neste espaço que os foliões apresentam o comprovante de vacinação e o exame.

O controle de acesso dos espectadores nas noites de desfiles será feito nas portarias do evento, que levam aos setores de arquibancadas, mesas e camarotes, mediante apresentação da pulseira. Para aqueles que comprarem ingressos na bilheteria do evento, se houverem ingressos disponíveis, será necessária a apresentação do comprovante de vacinação e do resultado de teste negativo para Covid-19, no ato da compra.

Já os desfilantes farão o credenciamento na quadra de cada escola sob supervisão da Liga de Escolas de Samba do Espírito Santo. Eles terão que cumprir as mesmas exigências (vacinação completa e teste PCR negativo).

O controle deste grupo será no acesso a área de concentração das Escolas, somente sendo permitida a entrada das pessoas que estiverem trajando as fantasias e apresentarem a pulseira de credenciamento.

MEDIDA INSPIRADA EM MICARETA

A prefeitura justificou a decisão se baseando nos dados atuais da pandemia de coronavírus na Capital que, segundo Pazolini, apontam para uma queda na transmissão da Covid-19.

O procedimento de segurança sanitária que Vitória pretende adotar foi inspirado em outros eventos como o Carnatal, que aconteceu em dezembro em Natal (RN), e seguiu um rigoroso protocolo de controle de acesso. Todas as pessoas que participaram do evento foram obrigadas a comprovar a vacinação.

Sobre o carnaval de rua, o prefeito afirmou que os critérios epidemiológicos atuais não permitem que os desfiles dos blocos sejam realizados nas ruas. Contudo, o município diz que dialoga com representantes do setor para que esses eventos sejam feitos em locais fechados.

DESFILES

Os desfiles do Sambão do Povo acontecerão entre os dias 17 e 19 de fevereiro. No dia 17 desfilam as escolas do Grupo B, na seguinte ordem: Unidos de Barreiros, Independente de Eucalipto, Mocidade Serrana, União Jovem de Itacibá, Mocidade Serrana e Tradição Serrana

No dia 18, acontece os desfiles das escolas de Samba do Grupo A, composto pelas agremiações: Independente de São Torquato, Chega Mais, Chegou O que Faltava, Mocidade da Praia, Rosas de Ouro, Pega no Samba e Império de Fátima.

No dia 19, é a vez do Grupo Especial tomar o Sambão do Povo. Neste dia, a ordem dos desfiles será a seguinte: Unidos de Jucutuquara, Imperatriz do Forte, Novo Império, Independentes de Boa Vista, Mocidade Unida da Glória, Unidos da Piedade e o Grêmio Recreativo Andaraí.

INGRESSOS

No dia 17, a entrada no Sambão do Povo, no bairro Mario Cypreste, é gratuita. Porém, por conta do controles sanitários, a organização ainda analisa como será feito o controle da entrada de pessoas no sambódromo. Vale lembrar que, neste dia, as pessoas não terão acesso a todos os setores, uma vez que boa parte deles não estará funcionando, como é o caso dos camarotes.

Nos dias 18 e 19, será cobrada a entrada no sambódromo. Os ingressos estão à venda no site lebillet.com.br. De acordo com a organização, os camarotes já estão esgotados.

Até esta quinta-feira (6), as mesas para o dia 18 ainda estavam disponíveis para venda por R$ 500. As entradas para arquibancada seguem sendo vendidas por valores que vão de R$ 30 (arquibancada no setor E para o dia 18) a R$ 120 (combo para os dois dias).