Vitória libera desfiles no Sambão e cancela carnaval de rua

Após um ano sem carnaval, a Prefeitura de Vitória liberou os desfiles das escolas de samba no Sambão do Povo em 2022. Os blocos e as festas de rua, no entanto, não serão autorizados. O anúncio foi feito nesta quinta-feira (06), pelo prefeito da Capital, Lorenzo Pazolini (Republicanos).
Os desfiles do Sambão do Povo acontecerão entre os dias 17 e 19 de fevereiro. Segundo o município, quem quiser participar terá que apresentar, além do comprovante de vacinação, com ciclo vacinal completo, um exame de PCR com resultado negativo feito com até 72 horas de antecedência. A medida vale tanto para quem vai desfilar e trabalhar do evento quanto para quem pretende assistir.
A prefeitura justificou a decisão se baseando nos dados atuais da pandemia de coronavírus na Capital que, segundo Pazolini, apontam para uma queda na transmissão da Covid-19.
O procedimento de segurança sanitária que Vitória pretende adotar foi inspirado em outros eventos como o Carnatal, que aconteceu em dezembro em Natal (RN), e seguiu um rigoroso protocolo de controle de acesso. Todas as pessoas que participaram do evento foram obrigadas a comprovar a vacinação.
Para circular no Sambão, todos terão que usar uma pulseira comprovando que atendem aos critérios para participar. As pulseiras terão cores diferentes conforme o dia e o setor onde o folião estará. A distribuição das pulseiras aos foliões será feira em uma Central do Samba, que ainda não teve o local definido. Entenda como tudo vai funcionar neste link.
Já os desfilantes farão o credenciamento na quadra de cada escola sob supervisão da Liga de Escolas de Samba do Espírito Santo. Eles terão que cumprir as mesmas exigências (vacinação completa e teste PCR negativo).
Sobre o carnaval de rua, o prefeito afirmou que os critérios epidemiológicos atuais não permitem que os desfiles dos blocos sejam realizados nas ruas. Contudo, o município diz que dialoga com representantes do setor para que esses eventos sejam feitos em locais fechados.
"Não temos condição de realizar os blocos de rua. Não tem segurança sanitária de acordo com o cenário epidemiológico e o controle de pessoas vacinadas. Não temos como dar essa passo agora"