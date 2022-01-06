Vitória libera desfiles no Sambão e cancela carnaval de rua

Carnaval de Vitória no Sambão do Povo Crédito: Arquivo/AG

Após um ano sem carnaval, a Prefeitura de Vitória liberou os desfiles das escolas de samba no Sambão do Povo em 2022. Os blocos e as festas de rua, no entanto, não serão autorizados. O anúncio foi feito nesta quinta-feira (06), pelo prefeito da Capital, Lorenzo Pazolini (Republicanos).

A prefeitura justificou a decisão se baseando nos dados atuais da pandemia de coronavírus na Capital que, segundo Pazolini, apontam para uma queda na transmissão da Covid-19.

O procedimento de segurança sanitária que Vitória pretende adotar foi inspirado em outros eventos como o Carnatal, que aconteceu em dezembro em Natal (RN), e seguiu um rigoroso protocolo de controle de acesso. Todas as pessoas que participaram do evento foram obrigadas a comprovar a vacinação.

Para circular no Sambão, todos terão que usar uma pulseira comprovando que atendem aos critérios para participar. As pulseiras terão cores diferentes conforme o dia e o setor onde o folião estará. A distribuição das pulseiras aos foliões será feira em uma Central do Samba, que ainda não teve o local definido. Entenda como tudo vai funcionar neste link

Já os desfilantes farão o credenciamento na quadra de cada escola sob supervisão da Liga de Escolas de Samba do Espírito Santo. Eles terão que cumprir as mesmas exigências (vacinação completa e teste PCR negativo).

Sobre o carnaval de rua, o prefeito afirmou que os critérios epidemiológicos atuais não permitem que os desfiles dos blocos sejam realizados nas ruas. Contudo, o município diz que dialoga com representantes do setor para que esses eventos sejam feitos em locais fechados.