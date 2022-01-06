Carnaval de Vitória 2022: Entenda como vão funcionar os desfiles no Sambão

Os desfiles das escolas de samba no Sambão do Povo foram confirmados nesta quinta-feira (06). Segundo o prefeito Lorenzo Pazolini, isso ocorre porque a festa no Sambão permite a exigência de vacinação contra a Covid-19 e o controle de testagem, o que não seria possível nos desfiles dos blocos pelas ruas.
Entre as medidas para a festa, que acontece entre os dias 17 e 19 de fevereiro, está a cobrança do passaporte de vacinação contra a Covid-19, de todos os participantes, que deve indicar a completa imunização, além da apresentação do teste RT-PCR negativo, feito nas últimas 72 horas antes do evento.
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Quando será os desfiles das escolas de samba?
Os desfiles das escolas de samba acontecem nos dias 17, 18 e 19 de fevereiro de 2022.
Onde será realizado?
Os desfiles das escolas de samba acontecem no Sambão do Povo, na Avenida Dário Lourenço de Souza, 106, Mário Cypreste, em Vitória.
Quem poderá participar?
Quem quiser participar terá que apresentar, além do comprovante de vacinação, com ciclo vacinal completo, um exame de PCR com resultado negativo feito com até 72 horas antes do evento. A medida vale tanto para quem vai desfilar e trabalhar no evento quanto para quem pretende assistir.
Será preciso apresentar ingresso físico ou digital?
Os desfiles contarão com a Central do Samba, em um local que ainda será definido na Capital, para controle dos protocolos de segurança. O espaço será o ponto no qual os espectadores do desfile terão que apresentar obrigatoriamente o certificado de vacinação, constando com as duas doses do imunizante, o exame RT-PCR e o ingresso para, assim, receber uma pulseira especial que dará acesso ao evento. As pulseiras terão cores diferentes conforme o dia e o setor onde o folião estará.
Quem for desfilar, como será?
O folião que for desfilar na escola de samba fará o credenciamento na quadra de cada escola sob supervisão da Liga de Escolas de Samba do Espírito Santo. Ele terá que cumprir as mesmas exigências (vacinação completa e teste PCR negativo).
Como será o acesso no Sambão do Povo?
O controle de acesso dos espectadores, que compraram ingressos pelo site (www.lebillet.com.br), será feito nas portarias do evento, que levam aos setores de arquibancadas, mesas e camarotes. Será preciso estar com a pulseira de acesso adquirida na Central do Samba (com local a ser definido pela organização).
Onde fazer o teste PCR?
A Prefeitura de Vitória irá abrir novos pontos de testagem, em parceria com o Governo do Estado. Atualmente, o teste rápido de Covid-19, na Capital, é feito nas Unidades de Saúde dos bairros Alagoano, Andorinhas, Consolação, Forte São João, Ilha das Caieiras, Itararé, Jabour, Jardim da Penha, Maruípe, Santa Luíza, Santo André e Centro, que funcionam normalmente das 7h às 17h, a depender de adequações. O munícipe é avaliado pelo profissional da unidade e, se necessário, encaminhado para a realização do teste. Já o teste PCR é realizado no Centro de Testagem, localizado na Ilha de Santa Maria. Os exames também podem ser realizados em Vila Velha, Serra, Fundão, Cariacica, Viana, Guarapari. Confira a lista completa.
E quem comprar o ingresso na bilheteria do evento?
Para aqueles que comprarem ingressos na bilheteria do evento, se houverem ingressos disponíveis, será necessária a apresentação do comprovante de vacinação e do resultado de teste negativo para covid-19, no ato da compra.
E quem for desfilar, como entra no Sambão do Povo?
No caso dos desfilantes, o controle será no acesso à área de concentração das escolas, somente sendo permitida a entrada das pessoas que estiverem trajando as fantasias e apresentarem a pulseira de credenciamento.
E os trabalhadores do evento?
Todas os trabalhadores atuantes no evento terão que apresentar o comprovante de vacinação e serão credenciados com pulseira de acesso.
Qual a ordem dos desfiles?
Dia 17: desfila o Grupo B, com as escolas: Unidos de Barreiros, Independente de Eucalipto, Mocidade Serrana, União Jovem de Itacibá, Mocidade Serrana e Tradição Serrana; Dia 18: desfila do Grupo A, com as escolas: Independente de São Torquato, Chega Mais, Chegou O que Faltava, Mocidade da Praia, Rosas de Ouro, Pega no Samba e Império de Fátima; Dia 19: desfile do Grupo Especial: Unidos de Jucutuquara, Imperatriz do Forte, Novo Império, Independentes de Boa Vista, Mocidade Unida da Glória, Unidos da Piedade e o Grêmio Recreativo Andaraí.
Onde comprar o ingresso para assistir aos desfiles?
No dia 17, a entrada no Sambão do Povo, é gratuita. Nos dias 18 e 19, será cobrada a entrada no sambódromo. Os ingressos estão à venda no site lebillet.com.br. De acordo com a organização, os camarotes já estão esgotados.
Valores dos ingressos?
Até esta quinta-feira (6), as mesas para o dia 18 ainda estavam disponíveis para venda por R$ 500. As entradas para arquibancada seguem sendo vendidas por valores que vão de R$ 30 (arquibancada no setor E para o dia 18) a R$ 120 (combo para os dois dias).