Carnaval de Vitória 2022: Entenda como vão funcionar os desfiles no Sambão

Os desfiles contarão com a Central do Samba, em um local que ainda será definido na Capital, para controle dos protocolos de segurança. O espaço será o ponto no qual os espectadores do desfile terão que apresentar obrigatoriamente o certificado de vacinação, constando com as duas doses do imunizante, o exame RT-PCR e o ingresso para, assim, receber uma pulseira especial que dará acesso ao evento. As pulseiras terão cores diferentes conforme o dia e o setor onde o folião estará.