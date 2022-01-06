Vila Velha terá shows, lazer e esportes para crianças e adultos na praia

Arena Vila Velha montada na orla da Praia da Costa Crédito: Kielson Nascimento

A partir desta quinta-feira (6) até 13 de fevereiro, Vila Velha recebe a Arena de Verão na orla da Praia da Costa, mais precisamente na reta da avenida Champagnat. Neste período, o local será palco de uma vasta programação esportiva e cultural.

Semanalmente, de terça a sexta-feira, o público poderá realizar gratuitamente circuito funcional (7h), aula de ritmos (8h), gincanas (9h), além de clínicas de futevôlei, vôlei de praia, taekwondo, jiu jitsu, beach soccer e beach tennis, a partir das 17h. Competições de diversas modalidades esportivas como judô, beach tennis, beach soccer, wrestling, canoa havaiana e handball serão realizadas no espaço, com entrada gratuita para o público.

Tem programação para crianças? Claro! Nos domingos (9, 16 e 23/01 e 13/02) e nos sábados (29/01 e 05/02) haverá recreação infantil.

Além das atividades esportivas, a Arena também vai contar com espaço cultural e turístico a partir desta quinta (6), às 18h. Serão 10 estandes com atividades de arte, cultura, economia criativa, educação, meio ambiente, turismo e economia solidária.

De acordo com o secretário de Turismo, Esporte e Cultura, Paulo Renato Fonseca Junior, “o público ainda vai conferir atrações artísticas no palco montado dentro da tenda, desenvolvimento de projetos pedagógicos da Educação Municipal com participação de alunos, professores e artistas convidados, além de saraus e contação de histórias infantis”.

SHOWS

Aos finais de semana, a partir das 19h, a Arena vai abrir espaço para atrações musicais de diversos gêneros, desde o congo, forró, samba, MPB, reggae, rock, até o blues.

As escolas de samba Mocidade Unida da Glória (MUG) e Independentes de São Torquato, sempre às sextas-feiras, às 20h, se apresentam no local.

“Até o dia 13 de fevereiro, o Espaço Cultura Turismo da Arena de Verão vai funcionar de terça a sexta, das 14 às 21h, e nos finais de semana, das 16 às 21h, com entrada franca”, informa o subsecretário de Cultura, Manoel Goes.