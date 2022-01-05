A cantora Cassiane no Jesus Vida Verão 2020, em Itapoã, Vila Velha Crédito: Carlos Alberto Silva

Your browser does not support the audio element. Jesus Vida Verão 2022 é adiado para março com show de Paulo Neto

O Jesus Vida Verão 2022 foi adiado para março. Tradicionalmente realizado em janeiro, o evento estava previsto para acontecer entre os dias 13 e 15 de janeiro, nas areias da Praia de Itapoã, em Vila Velha.

Segundo a organização, o motivo é o surto de gripe (H3N2) no Espírito Santo. "Diante dos desafios do surto de gripe (H3N2) que estamos vivendo em nosso Estado e conscientes dos riscos de propagação e agravamento do quadro de saúde pública, o Ministério Jesus Vida Verão, em acordo com o município de Vila Velha e o Governo do Estado, informa que decidiu transmitir para o mês de março a realização da 31ª edição do evento", diz o informativo assinado pelo pastor Evaldo Carlos dos Santos.

Segundo a revista Comunhão, estavam previstos para janeiro os shows de Bruna Karla, Samuel Messias, Midian Lima, Paulo Neto, Gabriela Rocha e Casa Worship. Para a edição de março, HZ conseguiu confirmar os nomes de Midian Lima, Paulo Neto e Casa Worship.