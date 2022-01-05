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Música e fé

Jesus Vida Verão 2022 é adiado para março com show de Paulo Neto

Evento estava previsto para acontecer entre os dias 13 a 15 de janeiro, nas areias de Itapoã, em Vila Velha. Segundo a organização, motivo do adiamento é o surto de gripe  (H3N2) no Espírito Santo
Erik Oakes

Erik Oakes

Publicado em 05 de Janeiro de 2022 às 04:00

A cantora Cassiane no Jesus Vida Verão 2020, em Itapoã, Vila Velha
A cantora Cassiane no Jesus Vida Verão 2020, em Itapoã, Vila Velha Crédito: Carlos Alberto Silva
Jesus Vida Verão 2022 é adiado para março com show de Paulo Neto
O Jesus Vida Verão 2022 foi adiado para março. Tradicionalmente realizado em janeiro, o evento estava previsto para acontecer entre os dias 13 e 15 de janeiro, nas areias da Praia de Itapoã, em Vila Velha.
Segundo a organização, o motivo é o surto de gripe (H3N2) no Espírito Santo. "Diante dos desafios do surto de gripe (H3N2) que estamos vivendo em nosso Estado e conscientes dos riscos de propagação e agravamento do quadro de saúde pública, o Ministério Jesus Vida Verão, em acordo com o município de Vila Velha e o Governo do Estado, informa que decidiu transmitir para o mês de março a realização da 31ª edição do evento", diz o informativo assinado pelo pastor Evaldo Carlos dos Santos.
Segundo a revista Comunhão, estavam previstos para janeiro os shows de Bruna Karla, Samuel Messias, Midian Lima, Paulo Neto, Gabriela Rocha e Casa Worship. Para a edição de março, HZ conseguiu confirmar os nomes de Midian Lima, Paulo Neto e Casa Worship.
Esta será a segunda vez que o Jesus Vida Verão acontece fora do mês de janeiro. No ano passado, o evento foi gravado e transmitido pela TV Gazeta, por conta da pandemia.

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