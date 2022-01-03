Influencer Matheus Costa passa 'perrengue' durante réveillon em Marataízes

Matheus Costa escolheu Marataízes para passar a virada de ano Crédito: Reprodução @itsmatheuscosta

O influencer Matheus Costa, que tem 1,6 milhões de seguidores no Instagram, escolheu o balneário de Marataízes, no Sul do Espírito Santo, para se despedir de 2021 e esperar 2022. E tudo ao lado de amigos. Ele só não esperava que passaria alguns perrengues na casa em que se hospedou.

Matheus, que já voltou ao Rio de Janeiro, compartilhou com seus seguidores alguns stories com o chuveiro de seu banheiro aberto 'ostentando' água. Tudo porque, na casa que ele estava hospedado durante o Réveillon - que era de um de seus amigos -, não tinha água. "Estou até mais magro depois de passar no cativeiro em Marataízes. Estou me hidratando e voltando ao normal. Fiquei até desnorteado, sem água e sem banho", disse em tom de piada.

Matheus Costa mostrando chuveiro de casa Crédito: Reprodução @itsmatheuscosta

Ele relatou que a residência não tinha água e nem móveis e que a água era do poço. "Tinha que usar balde, jogar água no vaso".

Sem perder o humor, ele mandou um abraço aos moradores, turistas de Marataízes e também para a vizinha da casa. "Um abraço para tia que deixou eu tomar banho na casa dela no dia 30... 15 pessoas pedindo para tomar banho. E no dia 31 a gente teve a cara de pau de pedir de novo. E ela disse que não, claro".

Tirando a experiência da casa, ele disse que adorou Marataízes. "Não vou fazer destaque da casa porque o dono é meu amigo. Não precisa reformar, só colocar água e móveis", disse rindo.

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