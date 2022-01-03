Capixaba de 8 anos bomba com dancinhas nas redes sociais

Com um talento inato e uma simpatia que conquista a todos, João Pedro Ferri, de apenas 8 anos, deixa a internet boquiaberta quando se depara com seus vídeos de dança. Estourado desde o começo do ano passado, seus quase 67 mil seguidores acompanham sua rotina pelo Instagram e as publicações diárias contendo uma dose extra de molejo e carisma.
Sua mãe, Ana Paula Gonçalves, é quem administra a carreira (ou melhor, o começo dela) do blogueiro mirim capixaba e monitora sua conta na rede social. Ela conta que notou o despertar do João Pedro para a dança desde que começou a andar, por volta do primeiro ano de vida. "Ele ouvia muita Xuxa, tinha a música 'Bang', da Anita, que ele começou a reproduzir a coreografia", relata.
Nascido em Ecoporanga, no Norte do Estado, e sendo uma criança cheia de vida, amigos e bons relacionamentos, João tem em Ana Paula - além da figura materna - sua fã número um. A mãe justifica a liberdade artística que dá para o filho. "Eu fui uma criança repreendida, então jamais vou repreender ele por algo que ele gosta", fixa.
"Se ele seguir com a dança, ele vai ser livre; mas ele tem o foco de sempre estar estudando e tirar nota 10"
Apesar do sucesso do filho e o encontro de um novo mundo na internet, a mãe do talentoso João Pedro e de mais 4 filhos diz, com um tom de superação, que nem tudo são flores. Ana Paula fala que recebeu e recebe inúmeras críticas e, por este motivo, teve que restringir os comentários nos vídeos. "Recebi muitos comentários negativos, muito xingamento e áudio de crianças xingando", pontua.
Contudo, essa fase foi superada. "Eu comecei a me sentir melhor porque sei que isso é uma coisa dele, não tem maldade. Tanto que as músicas que ele dança e tenho que prestar atenção na letra, para ver se pode postar aquele pedaço da música, porque ele não tem essa malícia de duplo sentido", conta.
O sucesso foi igual à um raio, rápido e estrondoso, e impactou na vida fora das redes sociais. "Ele já foi para algumas propagandas, já teve bastante recebidos, na escola ele tem desconto por divulgá-la", diz Ana Paula.
João Pedro, de forma tímida e inocente, afirma que sempre gostou de dançar e que, para aprender as coreografias, põe em modo repetição. "Fui passando as musicas do Tik Tok e fui aprendendo; fico vendo várias vezes para decorar".
Questionada sobre os próximos planos do blogueiro de Ecoporanga, a mãe fala sobre expandir os vídeos para outra rede social, mas com uma observação muito importante. "Já tem um tempo que eu quero criar um canal no YouTube pra ele, sem deixar que atrapalhe os estudos, porque ele é um aluno excepcional também", fala orgulhosa.