Capixaba de 8 anos bomba com dancinhas nas redes sociais

Chamando atenção na dança desde o 1° ano de vida, João Pedro é carismático e nota 10 na escola Crédito: Instagram/@joaopedroferrimachado

Com um talento inato e uma simpatia que conquista a todos, João Pedro Ferri, de apenas 8 anos, deixa a internet boquiaberta quando se depara com seus vídeos de dança. Estourado desde o começo do ano passado, seus quase 67 mil seguidores acompanham sua rotina pelo Instagram e as publicações diárias contendo uma dose extra de molejo e carisma.

Sua mãe, Ana Paula Gonçalves, é quem administra a carreira (ou melhor, o começo dela) do blogueiro mirim capixaba e monitora sua conta na rede social. Ela conta que notou o despertar do João Pedro para a dança desde que começou a andar, por volta do primeiro ano de vida. "Ele ouvia muita Xuxa, tinha a música 'Bang', da Anita, que ele começou a reproduzir a coreografia", relata.

Nascido em Ecoporanga, no Norte do Estado, e sendo uma criança cheia de vida, amigos e bons relacionamentos, João tem em Ana Paula - além da figura materna - sua fã número um. A mãe justifica a liberdade artística que dá para o filho. "Eu fui uma criança repreendida, então jamais vou repreender ele por algo que ele gosta", fixa.

"Se ele seguir com a dança, ele vai ser livre; mas ele tem o foco de sempre estar estudando e tirar nota 10"

Apesar do sucesso do filho e o encontro de um novo mundo na internet, a mãe do talentoso João Pedro e de mais 4 filhos diz, com um tom de superação, que nem tudo são flores. Ana Paula fala que recebeu e recebe inúmeras críticas e, por este motivo, teve que restringir os comentários nos vídeos. "Recebi muitos comentários negativos, muito xingamento e áudio de crianças xingando", pontua.

Contudo, essa fase foi superada. "Eu comecei a me sentir melhor porque sei que isso é uma coisa dele, não tem maldade. Tanto que as músicas que ele dança e tenho que prestar atenção na letra, para ver se pode postar aquele pedaço da música, porque ele não tem essa malícia de duplo sentido", conta.

O sucesso foi igual à um raio, rápido e estrondoso, e impactou na vida fora das redes sociais. "Ele já foi para algumas propagandas, já teve bastante recebidos, na escola ele tem desconto por divulgá-la", diz Ana Paula.

João Pedro, de forma tímida e inocente, afirma que sempre gostou de dançar e que, para aprender as coreografias, põe em modo repetição. "Fui passando as musicas do Tik Tok e fui aprendendo; fico vendo várias vezes para decorar".