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Aniversário

Larissa Manoela comemora aniversário com bolo em avião: 'Me sentindo completa'

Atriz que estreia em 2022 na tela da Globo completou 21 anos.
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 29 de Dezembro de 2021 às 13:23

Larissa Manoela comemora aniversário em voo
Larissa Manoela comemora aniversário em voo Crédito: Reprodução/Instagram/@larissamanoela
A atriz Larissa Manoela celebrou a chegada de seus 21 anos nesta terça-feira (28) e mostrou em seu Instagram o dia cheio de comemorações. A artista contou que comemorou antes de sua viagem de volta para o Brasil, durante o voo e até mesmo quando chegou no camarim da Globo.
"Eu não poderia ter tido melhores formas para comemorar os meus 21 anos. Porque sim, só no dia 28/12 é possível cantar 55 parabéns para mim (eu amo aniversários)", começou a atriz que estará na novela "Além da Ilusão" (Globo), próxima trama das seis.
"Eu tive parabéns antes de sair de Orlando, meia-noite nas alturas, chegando no camarim da Globo, terminando o dia de gravação e para finalizar o dia com chave de ouro num restaurante delicioso. A vida é preciosa demais e compartilhá-la com minha família, amigos e fãs é ainda mais legal", continuou.
"Obrigada por todas as mensagens de carinho, sem dúvidas todas as homenagens me tocaram de alguma forma, seja pessoalmente ou virtualmente. Estou me sentindo completa, transbordando alegria e iniciando o melhor ciclo da minha vida... Bem-vindos meus 21", completou ela na legenda.
Recentemente, a atriz protagonizou o filme "Lulli" (Netflix), lançado oficialmente no último domingo (26). A obra é uma comédia leve, com temática jovem, mas que aborda de maneira discreta temas polêmicos como homofobia, feminismo e diferenças entre classes sociais.
Larissa interpreta a garota que dá nome ao filme, uma estudante de medicina que leva um choque em um equipamento de ressonância magnética durante um estágio no hospital universitário. Após o acidente, ela passa a contar com um estranho superpoder: o de ouvir o pensamento das outras pessoas.
Antes de adquirir essa capacidade, Lulli era criticada pelas pessoas de seu entorno justamente por não escutar o que elas diziam. E, após o choque, ela consegue entender melhor os desejos e as necessidades dos outros.
"Essa é a maior lição que eu quero que as pessoas tirem. A gente não precisa tomar um choque numa máquina de ressonância para entender que precisamos ouvir o outro", diz a atriz, que considera que há um problema de falta de diálogo na sociedade atual.
Na trama, Lulli é a melhor amiga de Vanessa, personagem que é interpretada pela atriz Amanda de Godoi. Durante boa parte da história, Vanessa tem uma rivalidade com Elena (Yara Charry), colega de faculdade das duas, já que elas têm interesse em Ricardo (Nicolas Ahnert).
No decorrer do filme, Vanessa e Elena decidem parar de brigar pelo rapaz e se tornam amigas. Elena diz que não quer ser rival da colega e que elas devem ter sororidade, que é a união entre mulheres. "[É importante] a gente entender o que é sororidade na prática. Temos ouvido muitos discursos [sobre isso] e aplicar na prática não é tão fácil", comenta Amanda de Godoi.

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