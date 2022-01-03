Quem estará no BBB 22? Internet já cria listas de possíveis participantes

Naiara Azevedo é uma das cotadas para entrar no "Big Brother Brasil 22" Crédito: @rafamanson

Faltam 14 dias para a estreia do programa mais bombado da TV brasileira. Marcado para o dia 17, o "Big Brother Brasil 22" está mais que esperado pelos fãs de realitys. Confessa uma coisa: você não vê a hora de dar aquela espiadinha anual "de lei" e também fazer uma dancinha básica naquelas festas "babadeiras", nem que seja do outro lado da telinha.

Conseguiu pescar alguma coisa? Internautas comentaram o enigma dizendo que já olharam várias vezes e não conseguem decifrar. Teve ainda seguidores do diretor que arriscaram um palpite dizendo que a cantora Inês Brasil está no reality. Mas no dia 31 de dezembro a filha da cantora postou um tuíte questionando Boninho o porquê a artista não tinha sido escalada para o BBB 22.

Segundo o colunista Leo Dias, têm nomes mais do que confirmados na casa mais vigiada do Brasil, que deve apostar novamente no grupo Camarote, trazendo atores, cantores, atletas e influenciadores digitais.

Entre os cantores de contrato assinado, segundo o jornalista, estão Naiara Azevedo e Arthur Aguiar. Assim como eles, os esportistas Pedro Scooby e Diego Hypólito também só faltam entrar no isolamento.

Há ainda muita especulação. Dizem que Jaqueline Carvalho (do vôlei), Sophia Abrahão e MC Loma (que colocaram emojis em seus nomes do Twitter, algo que os participantes do reality costumam fazer para identificar seus fãs) estão entre as "eleitas". Além deles, Álvaro Xaro, Douglas Souza e Tiago Abravanel são apostas quase certas de estarem no programa.

Douglas Souza, atleta da seleção de vôlei, está entre os cotados para entrar no "BBB 22" Crédito: Reprodução/ Instagram @douglasouza

Sucesso na internet durante a Olimpíada de Tóquio, Douglas rescindiu contrato com o clube em que estava jogando na Itália, o Vibo Valentia, e voltou para o Brasil, sem dar muitas explicações. O jogador de vôlei - e agora influencer digital - nunca escondeu que um de seus maiores desejos é participar do "BBB".

ESTRELAS

Jonathan Azevedo, Luccas Luco, Rodrigo Simas, Bruno Montaleone, Júlia Bravo, Érika Januza, Rodrigo Pandolfo, André Luiz Frambach, Sérgio Loroza (esse seria uma boa escolha), Aline Campos, Di Ferrero, Lexa, Maíra Azevedo (Tia Má), MC Carol, Negra Li, Carol Trentini.... Não faltam especulações sobre quem estará no grupo Camarote, mas, claro, a maioria é blefe (até porque não caberia todo mundo no programa).



Dois nomes especificamente estão causando alvoroço: Inês Brasil (ainda mais depois do enigma do diretor do programa) e Felipe Neto, esse último um dos mais influentes da internet brasileira que, nos últimos dias , negou que vai participar da gincana.

Inês Brasil, inclusive, ganhou fama no início dos anos 2010, quando gravou um vídeo pedindo ao diretor do programa, Boninho, para entrar no reality. A influencer deu declarações falando que não foi selecionada novamente, mas ninguém acreditou. Será que desta vez vai? Façam suas apostas.

não manos não vou pro bbb , estou com as mala prontas graças a Deus mas o boninho nem a rede globo me chama… não sei por que eu amo todos vcs, Deus e o mundo inteiro e os Bts lgbt me ajudem ❤️❤️❤️❤️❤️?????????????? @boninho @bbb — Inês Brasil ? (@InesBrasilTV) December 30, 2021