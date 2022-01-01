Felipe Neto diz que não vai ao "BBB" e pede que fãs não critiquem sua ex-namorada

O empresário e youtuber Felipe Neto Crédito: Fábio Motta/Divulgação

O empresário e youtuber Felipe Neto, 33, voltou às redes sociais para negar a sua ida ao "Big Brother Brasil 22" (Globo) e também para pedir que seus fãs não destilem ódio contra sua ex-namorada, Bruna Gomes, com quem ficou por cinco anos.

O influenciador está sem voz por conta de um estresse emocional que sofreu. "Eu estou completamente sem voz porque eu passei por um estresse emocional muito grande. Meu médico explicou que em função de quando você tem algo emocional muito grande na sua vida, você pode perder sua voz", detalhou, em vídeo.

"Eu não vou estar no 'Big Brother'. E estou a cada dia mais me recuperando. Eu amo muito vocês, obrigado", emendou Neto após ver seu nome ser bastante especulado como um dos novos integrantes do reality que começa no próximo dia 17.

Na sequência, entrou de fato no assunto do término de seu relacionamento. "A única coisa que quero pedir para vocês é que nunca, sob nenhuma hipótese, mandem ódio para ninguém. Mandem só amor. Não acreditem em fofoca. Se algum dia eu e a Bruna quisermos nos pronunciar, nós vamos. E nunca pensem, nem por um segundo, que a Bruna fez algo de errado. Nunca", finalizou.

Os influenciadores anunciaram nesta segunda (27) pelas redes sociais o término do namoro de cinco anos. Mas o que chamou a atenção dos internautas é que o influenciador digital terminou o relacionamento com Bruna pelo telefone no Natal.

"No último dia 25, Natal, fui surpreendida com telefonema de meu companheiro, com quem partilhei uma vida em comum nos últimos anos, Felipe Neto, colocando fim a nossa relação. Portanto, sim, é verdade! Não dividimos mais interesses de vida em comunhão", disse confirmando os rumores do fim do relacionamento.