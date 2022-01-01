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Fofoca!

Viih Tube rebate quem achou que ela se drogou em festa: "Tenho problema no coração"

Ex-"BBB" foi flagrada alterada e caída, mas diz que foi bebida
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 01 de Janeiro de 2022 às 10:43

Viih Tube é vista beijando Lipe Ribeiro
Viih Tube se envolveu em polêmica ao ser acusada de usuária de drogas Crédito: Reprodução/Instagram @viihtube
A influenciadora e ex-"BBB" Viih Tube, 21, negou que tenha usado drogas em uma festa pré-Réveillon em São Miguel do Gostoso (RN). Ela foi flagrada em vídeos de amigos bastante alterada. Em determinado momento chega até a cair (veja abaixo).
Em vídeo pelas redes sociais, a própria influenciadora contou a sua versão. "O povo achou que eu estava usando droga gente, porque eu tava com um pirulito na boca e uma garrafa d’água. Eu não uso droga, eu tenho problema no coração. Se eu usar droga eu morro", declarou Viih Tube.
E a festa parece que rendeu. Viih também revelou a todos que já ficou com o ex-BBB Arthur. O atleta também estava presente no evento e riu da situação.

BALADEIRA

Viih tem aproveitado a sua fase solteira. Recentemente, em entrevista, a youtuber afirmou que agora o momento de liberdade total precisa ser comemorado, já que há sete anos ininterruptos ela teve um parceiro fixo ao lado.
"Está uma loucura nas festas. Claro que um término nunca é fácil, mas meu ex foi compreensivo, nos entendemos, foi uma conversa franca, não estava como antes. Me sinto mais feliz agora, queria estar sozinha. Estou aproveitando para dar uns beijos. Estou passando o rodo", revelou.
Quando estava enclausurada na casa do Big Brother Brasil 21 (Globo), a influenciadora dizia que queria se casar com o então namorado. Hoje, afirma ela, esse pensamento de subir ao altar não mudou, mas vai ficar mais para o futuro. "Tenho o sonho de casar e mais ainda de ser mãe, mas não agora."

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Ela e o ex-"A Fazenda" Lipe Ribeiro estão vivendo um affair desde o início do mês de dezembro, quando ficaram durante a Farofa da Gkay, evento que aconteceu no Ceará e durou três dias.
Viih chegou a ir ao Rio de Janeiro de táxi para encontrar com o influenciador. Ela contou que para ir até à capital fluminense gastou um valor de R$ 2.500. "Em que mundo eu estou vivendo?", questionou a youtuber em seu Instagram no dia.

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