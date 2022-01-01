  • Em Guarapari, Maraisa diz que Maiara 'merece coisa melhor', após término com Fernando Zor, veja vídeo
Irmãs compartilharam momento emocional durante show realizado no Espírito Santo
Agência FolhaPress

Publicado em 01 de Janeiro de 2022 às 10:22

A cantora sertaneja Maraisa, 34, manifestou seu apoio a Maiara, que terminou recentemente com o namorado Fernando Zor. Em vídeo viral nas redes sociais, Maraisa segura uma bandeira em homenagem à irmã no palco de um show na P12, em Guarapari, realizado na quinta-feira (30).
Apontando para Maiara, ela diz: "Eu não falo sozinha, não! É todo mundo no seu aniversário falando com você. Você merece coisa melhor em sua vida". As gêmeas comemoraram a data nesta sexta (31).
No vídeo, é possível ver a homenageada emocionada, sorrindo para a plateia. Maiara disse nas redes sociais, na última sexta (24), que teria sido traída por Fernando. Sua assessoria confirmou o ocorrido.
A dupla sertaneja Maiara e Maraisa fez show em Guarapari Crédito: Ivan Berge/Divulgação
As irmãs publicaram sobre seus aniversários também no Instagram, onde Maraisa voltou a elogiar sua parceira musical: "Feliz aniversário, amor da minha vida! Obrigada por esses 34 anos juntas, compartilhando o mesmo sonho".
Já Maiara prometeu que 2022 será um ano de mudanças em sua vida. "Em 2022 vocês vão ficar mais loucos ainda com a nova Maiara", afirmou em legenda de fotos suas no show em Guarapari. "Eu vou ser feliz? Vou! Eu decreto que 2022 vai ser o ano da minha vida".
O incentivo da irmã e as declarações otimistas vieram após rumores de que a sertaneja teria encontrado o ex-namorado na quarta-feira (29), durante um jantar entre amigos em Santa Catarina. O colunista Léo Dias afirmou que Zor teria aproveitado a oportunidade para pedir desculpas.
No dia seguinte, Maraisa voltou a defender a gêmea com indireta no Twitter: "Lá vai o cão arrependido tentar limpar a barra dele de novo".
O jornalista também ouviu Fernando Zor negar, em entrevista, que teria traído a cantora em bar no Paraná. Ele afirma que "não aconteceu nada", e que a ex estaria ouvindo demais os "haters".

