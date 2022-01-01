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Ex-Miss bumbum

"Me achava feia, gorda, inchada", diz Andressa Urach sobre gravidez

Influenciadora diz que voltou a se sentir bonita aos seis meses de gestação
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 01 de Janeiro de 2022 às 10:34

A influenciadora Andressa Urach, 33, falou no Instagram sobre os problemas de autoestima que teve ao longo da gravidez. No sexto mês da gestação, ela confessou que "só agora está começando a se sentir bonita".
"O início foi muito difícil, me achava feia, gorda, inchada, enjoava muito e chorava por qualquer motivo", contou em publicação na quinta-feira (30). "Agora continuo chorando (risos), mas me sinto mais bonitinha porque a barriguinha está aparecendo!"
Andressa Urach durante a gravidez
Andressa Urach durante a gravidez Crédito: Reprodução/Instagram @andressaurachoficial
A modelo teve experiência similar à de Bárbara Evans, colega de "A Fazenda" (Record) que também usou o Instagram nesta semana para desabafar sobre não se sentir bonita grávida.
"Não tenho tanto enjoo como antes, mas agora começou a fase da azia", contou Andressa. "Sinto falta de ar, inchaço nas pernas, dor no quadril, parece que não tem mais espaço dentro de mim que como e logo fico cheia, muito sono, cansaço."
Urach está esperando um menino, Leon, com o marido, o empresário Thiago Lopes. Apesar das dificuldades que vêm com a gravidez, ela disse estar contente de sentir o filho na barriga. "A única parte boa é que já tô sentindo o Leon chutar, e ele chuta muito, de manhã, tarde e noite!"
"As pessoas romantizam a gravidez", afirmou a ex-peoa, ecoando uma fala de Bárbara Evans desta quinta (30). "A única parte boa é o neném, porque o processo, meu Deus."

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Andressa viveu períodos conturbados após anunciar sua gravidez, desde problemas financeiros até uma separação do marido e briga judicial contra a Igreja Universal, seguidas por reconciliações com ambos.

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