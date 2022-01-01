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Faustão anuncia volta à TV em programa diário na Band

Apresentador terá atrações com vários temas, de segunda a sexta, com estreia marcada na emissora paulista em 17 de janeiro
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 01 de Janeiro de 2022 às 09:39

O apresentador Fausto Silva, o Faustão
O apresentador Fausto Silva, o Faustão Crédito: Globo/Selmy Yassuda
Fora da Globo desde o segundo semestre de 2021, Faustão entrou no réveillon da Band, neste sábado (1º), para detalhar sua estreia na emissora do Morumbi, marcada para 17 de janeiro.
A Band colocou no ar um especial com cerca de 50 minutos anunciando o novo programa, que será exibido de segunda a sexta, a partir das 20h30. A audiência foi recorde. De acordo com o portal UOL, a pré-estreia fez a rede da família Saad crescer 260% na comparação com a atração que foi exibida antes pelo canal.
Foram 246.906 pessoas sintonizadas na Grande São Paulo, assegurando a quarta colocação, com média de 1,2 ponto. Lembrando que o contrato do apresentador com a Rede Globo acabou nesta sexta (31), por isso a espera em apresentá-lo na nova casa.
Fausto Silva terá um programa diferente a cada dia da semana, além do fato de dividir o comando com a jornalista Anne Lottermann (que deixou a Globo para trabalhar ao lado do comunicador), além de seu filho mais velho, João Guilherme, estreante nas telinhas.

DIVERSIDADE

Nas segundas-feiras, o apresentador irá comandar o quadro "Pizzaria do Faustão". Durante as terças-feiras, irá ao ar um quadro intitulado "Grana ou Fama", em que os participantes "se apresentarão no palco e decidirão se confiam no talento e investem o dinheiro em seu talento, ou decide se fica com o dinheiro ou a fama", explicou Anne Lottermann, na transmissão deste sábado.
Fausto Silva apareceu no réveillon da Band para anunciar sua estreia no canal
Fausto Silva apareceu no réveillon da Band para anunciar sua estreia no canal Crédito: Reprodução/Band
Todas as quartas-feiras será televisionado o "Dança das Feras", em que profissionais "mostrarão a qualidade da dança brasileira com ritmos nacionais e internacionais", segundo João Guilherme. Nas quintas-feiras, será o dia da salada musical no "Na Pista do Sucesso", com "um pouco de cada ritmo no palco". Já as sextas será o dia do "Churrascão do Faustão".
O programa também terá reportagens sobre histórias de superações de pessoas "que dão lições de vida", explicou Fausto Silva. O quadro será comandado pela ex-integrante de seu balé, Jaqueline Ciocci, além da participação de diversas personalidades do entretenimento e das já tradicionais "videocassetadas".
"Cada dia da semana nós vamos trazer uma programação diferente. É mais que um programa, nós vamos com uma programação, é o time do Faustão aqui na Band", disse o apresentador.
Só lembrando que, no mesmo dia 17, a Rede Globo estreia um de seus programas mais esperados em 2022: o "Big Brother Brasil". A briga pela audiência será acirrada. 

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