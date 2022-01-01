Faustão anuncia volta à TV em programa diário na Band

O apresentador Fausto Silva, o Faustão Crédito: Globo/Selmy Yassuda

Fora da Globo desde o segundo semestre de 2021, Faustão entrou no réveillon da Band, neste sábado (1º), para detalhar sua estreia na emissora do Morumbi, marcada para 17 de janeiro.

A Band colocou no ar um especial com cerca de 50 minutos anunciando o novo programa, que será exibido de segunda a sexta, a partir das 20h30. A audiência foi recorde. De acordo com o portal UOL, a pré-estreia fez a rede da família Saad crescer 260% na comparação com a atração que foi exibida antes pelo canal.

Foram 246.906 pessoas sintonizadas na Grande São Paulo, assegurando a quarta colocação, com média de 1,2 ponto. Lembrando que o contrato do apresentador com a Rede Globo acabou nesta sexta (31), por isso a espera em apresentá-lo na nova casa.

Fausto Silva terá um programa diferente a cada dia da semana, além do fato de dividir o comando com a jornalista Anne Lottermann (que deixou a Globo para trabalhar ao lado do comunicador), além de seu filho mais velho, João Guilherme, estreante nas telinhas.

DIVERSIDADE

Nas segundas-feiras, o apresentador irá comandar o quadro "Pizzaria do Faustão". Durante as terças-feiras, irá ao ar um quadro intitulado "Grana ou Fama", em que os participantes "se apresentarão no palco e decidirão se confiam no talento e investem o dinheiro em seu talento, ou decide se fica com o dinheiro ou a fama", explicou Anne Lottermann, na transmissão deste sábado.

Fausto Silva apareceu no réveillon da Band para anunciar sua estreia no canal Crédito: Reprodução/Band

Todas as quartas-feiras será televisionado o "Dança das Feras", em que profissionais "mostrarão a qualidade da dança brasileira com ritmos nacionais e internacionais", segundo João Guilherme. Nas quintas-feiras, será o dia da salada musical no "Na Pista do Sucesso", com "um pouco de cada ritmo no palco". Já as sextas será o dia do "Churrascão do Faustão".

O programa também terá reportagens sobre histórias de superações de pessoas "que dão lições de vida", explicou Fausto Silva. O quadro será comandado pela ex-integrante de seu balé, Jaqueline Ciocci, além da participação de diversas personalidades do entretenimento e das já tradicionais "videocassetadas".

"Cada dia da semana nós vamos trazer uma programação diferente. É mais que um programa, nós vamos com uma programação, é o time do Faustão aqui na Band", disse o apresentador.